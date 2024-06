La dura historia de Nico Williams, la figura de España ante Italia: sus padres cruzaron el desierto a pie y estuvieron a punto de ser deportados

Nico Williams fue la figura del triunfo de España sobre Italia (Reuters/Kacper Pempel)

En el cierre de la segunda fecha del Grupo B, España derrotó 1-0 a Italia en Gelsenkirchen y se aseguró su lugar en los octavos de final de la Eurocopa. El único gol del partido llegó por intermedio de Riccardo Calafiori, quien a los nueve minutos del complemento convirtió en contra de su propio arco tras una acción ofensiva iniciada por Nico Williams.

El extremo del Athletic de Bilbao, donde comparte ataque junto a su hermano Iñaki (28), fue la gran figura del encuentro. Incontenible por la banda izquierda, desbordó permanentemente al lateral italiano Giovanni Di Lorenzo y generó varias ocasiones de peligro. En la segunda etapa estuvo cerca de anotar: estrelló un disparo en el travesaño. Se fue reemplazado a los 78 minutos de juego, bajo una lluvia de aplausos. De esta manera, el talentoso joven de 21 años asoma como uno de los futbolistas más destacados en su primer torneo continental.

Nicholas Williams Arthuer -como es su nombre completo- nació el 12 de julio de 2002 en la ciudad de Pamplona. Sus padres, Félix Williams y María Comfort Arthuer, son oriundos de Ghana y llegaron como refugiados a territorio español. La pareja se conoció en la década de los 90 y emigró en busca de un futuro mejor. Su idea inicial fue viajar al Reino Unido. Sin embargo, se inclinaron por España por recomendación de un amigo que les dijo que les iba a costar menos dinero, algo que finalmente resultó un engaño. Así lo contó Iñaki en una entrevista con The Guardian.

Nico y su hermano Iñaki (EFE/Luis Tejido)

El mayor de los hermanos Williams relató que sus padres tuvieron que cruzar gran parte del desierto del Sáhara a pie. “Yo no sabía que habían tenido que cruzar el desierto andando. Sabía que mi padre tenía problemas en los pies, pero no por haber caminado descalzo sobre la arena a 40 o 50 grados”, reveló. “La gente moría, les tenían que enterrar y seguir caminando. Es muy peligroso, ya que por el camino hay ladrones, violadores y mucho sufrimiento. Pagaron a los traficantes de seres humanos y en un momento les dijeron que se acababa el viaje y les dejaron abandonados. Entonces no lo sabía, pero mi madre ya estaba embarazada de mi”, continuó.

La pareja estuvo a punto de ser deportada en Melilla: para evitarlo fue fundamental la ayuda de un abogado. “Llegaron, saltaron la valla y la Guardia Civil los detuvo. No tenían papeles y vinieron como inmigrantes, entonces te deportan. Cuando estaban en la cárcel, un abogado de Cáritas les dijo: ‘Lo único que puedes intentar es decirles que eres de un país en guerra’. Dijeron que venían de Liberia para solicitar asilo político. Entonces, desde Cáritas le pusieron en contacto con un hombre en Bilbao que podía ayudarles”, siguió su relato Iñaki, nació en Bilbao el 15 de junio de 1994.

Tras asentarse en suelo español, la familia se mudó a Pamplona, donde María dio a luz a Nico. Como sus padres estaban poco en su casa por cuestiones laborales, Iñaki debía cuidar a su hermano. “Hemos pasado mucho tiempo juntos mientras crecíamos. Muchas veces le he tenido que echar la bronca. Era muy exigente”, señaló el también delantero del Athletic de Bilbao. En la habitación, él dormía arriba y Nico abajo. Este último se entretenía con una playstation que le había regalado el mayor.

“Es un referente, es mi hermano mayor, mi compañero de vida, mi mejor amigo. Es el que me ha hecho ser como soy”, lo eligió Nico hace unos días en una entrevista con El Mundo.

Nico Williams en su estreno en la Eurocopa frente a Croacia (Reuters/Lisi Niesner)

En esa nota, el joven de 21 años aseguró que no consume bebidas alcohólicas. También contó que le gustan mucho los vehículos y recordó que hace tres años se había obsesionado con uno, sin embargo, su familia le aconsejó que eligiera uno más modesto. “Le pregunté a mi madre y a mi hermano y me dijeron que no era el momento de comprar ese tipo de coche, que me comprase uno más normal, que estuviese un par de años con él y a partir de ahí que ya veríamos”, rememoró.

Iñaki -que representa al país de origen de sus padres- y Nico Williams fueron noticia en la Copa del Mundo de Qatar al ser el segundo caso de hermanos que disputaron una cita mundialista para selecciones diferentes, después de los Boateng (Jerome representó a Alemania y Kevin, a Ghana).

Surgido de las divisiones inferiores del Athletic - se unió a la cantera en 2013 tras haber pasado por las categorías infantiles del Osasuna-, el menor hizo su debut con la camiseta de La Roja en septiembre de 2022. En esta última temporada jugó 37 partidos, en los que marcó 8 goles. Tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2027 y su nombre suena como posible refuerzo de Barcelona.