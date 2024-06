España-Italia jugarán el partido del día en la Eurocopa: la agenda completa de la jornada

Sigue la fase de grupos de la Eurocopa 2024

Sigue la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa con grandes partidos para seguir. En primer orden se enfrentarán Eslovenia-Serbia. Acto seguido, lo harán Dinamarca contra Inglaterra y para cerrar la jornada se producirá el clásico entre España-Italia.

ESLOVENIA-SERBIA

Tras el empate ante los daneses, el equipo esloveno sabe que necesita sumar para seguir con chances de clasificar a la próxima ronda de la Eurocopa. Algo similar sucederá con los serbios, que en primera jornada cayeron ante Inglaterra y están obligados a tener un buen resultado si quieren llegar con chances a la última fecha del Grupo C que tiene como líder a los ingleses.

Se espera que el entrenador de Eslovenia Matjaz Kek repita el mismo once inicial que dispuso ante Dinamarca. Por el lado de Serbia, Dragan Stojkovic podría hacer varias modificaciones entre sus titulares tras la derrota ante los Tres Leones. Un cambio es seguro: tras la lesión de rodilla de Kostic, Mladenovic sería el elegido para el lateral izquierdo.

Formaciones:

Hora: 10

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

TV: ESPN y Star+.

DINAMARCA-INGLATERRA

Será un duelo clave el que protagonizarán daneses e ingleses en Frankfurt. Es que los nórdicos vienen de igualar ante Eslovenia y ahora se verán las caras con un gran candidato en Alemania, que ganó en su debut por la mínima.

Por el lado de Dinamarca, a pesar que no fue buena la segunda etapa del encuentro ante los eslovenos, se espera que el técnico Kasper Hjulman no realice cambios en la alineación y salgan al campo de juego del Deutsche Bank Park los mismos once jugadores. En el caso de Gareth Southgate, también podría mantener a los titulares o impulsar un cambio en la mitad del campo para acompañar a Declan Rice. De ser así, el que podría perder su lugar sería el jugador del Liverpool Alexander-Arnold.

Posibles formaciones:

Dinamarca: Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard; Alexander Bah, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Höjbjerg, Victor Kristiansen y Christian Eriksen; Jonas Wind, Rasmus Hojlund. DT: Kasper Hjulmand.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier; Trent Alexander-Arnold, Declan Rice; Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka; Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Hora: 13

Árbitro: Artur Soares Dias (Portugal)

Estadio: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

TV: ESPN y Star+.

ESPAÑA-ITALIA

Uno de los partidos más esperados de la primera fase de la Eurocopa se jugará esta noche en Gelsenkirchen. España, que viene de golear 3-0 a Croacia con una ráfaga de fútbol, se enfrentará a Italia, campeona defensora, y que también triunfó en su debut (2-1 a Albania).

Después de la buena actuación ante los croatas, Luis de la Fuente mantendría a los mismos 11 futbolistas para afrontar un duelo clave por el liderazgo del Grupo B. En su caso, Luciano Spalletti mantendría la base a pesar de lo dificultosa que fue la victoria ante los albaneses.

La última vez que se cruzaron en la Eurocopa fue en la última edición, en Inglaterra, cuando jugará por el pase a la final del torneo donde el héroe de la jornada fue Donnarumma, que atajó dos penales en la definición en Wembley.

Posibles formaciones:

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normad, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodrigo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Jorginho, Davide Frattesi; Lorenzo Pellegrini, Gianluca Scamacca y Federico Chiesa. DT: Luciano Spalletti.

Hora: 16

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

TV: ESPN y Star+.