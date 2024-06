Luka Modric contradijo a Mbappé sobre su frase de la Eurocopa y quedó deslumbrado cuando le regalaron una camiseta de Maradona

Luka Modric se prepara para afrontar otra Eurocopa con la selección de Croacia, que mañana debutará en el Grupo B frente a España a partir de las 13 (hora argentina) en el estadio Olímpico de Berlín. A horas del atractivo encuentro que dará color y calor a la actividad del sábado, el 10 de los Vatreni contradijo una reciente frase de Kylian Mbappé, quien afirmó que la Euro es más complicada que la Copa del Mundo, y no ocultó su emoción cuando le obsequiaron una camiseta de Diego Maradona.

“No me gusta comparar. La Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo”, declaró Modric en diálogo con ESPN, encolumnándose detrás de lo que había afirmado Lionel Messi hace algunas horas.

En la misma sintonía que Luka, el capitán argentino había dicho: “Obviamente la Eurocopa es importantísima, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?. En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”.

A Modric se le vence el contrato con Real Madrid a fin de mes y el club español no se lo renovaría, por lo que no llegaría a compartir vestuario con Kiki, flamante fichaje merengue. Sin embargo, el croata aclaró: “Puedo entender lo que dijo Mbappé porque al fin se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión”. Cuando le preguntaron si iba a continuar en la Casablanca, se limitó a responder: “Lo van a saber muy pronto”.

Por otra parte, durante la entrevista con ESPN, a Modric le regalaron una camiseta con el número diez de Maradona (la azul alternativa de la selección argentina en el Mundial 94) y su reacción fue asombrosa: quedó estupefacto.

“Esta es una camiseta especial. Muchas gracias, no sé qué decirte. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande y de verdad me emociona esta camiseta. No sé qué puedo darte a ti, será mi camiseta después del partido. Te daré mi camiseta”, prometió el capitán croata de 38 años, quien también afirmó que le “gusta mucho Argentina”. No existen los rencores pese al 3-0 que el equipo de Lionel Scaloni le propinó a los Manteleros en las semifinales de Qatar 2022.

Por último, se mostró ilusionado con la chance de disputar el Mundial 2026: “Estoy bien física y mentalmente. Ha sido una temporada donde no he jugado como estoy acostumbrado, pero también tenía tuve muchos partidos, los que entraba y los que empezaba. Cada vez que jugué, demostré que sigo en buen nivel y me siento bien, con muchas ganas de que empiece la Eurocopa”.

Igualmente, no quiso confirmar su presencia en el que sería su quinta Copa del Mundo: “Estoy en una edad donde hay que ir día a día, no puedo pensar mucho en adelante. Sé que no me queda mucho fútbol, que estoy en el tramo del fin de mi carrera. Cuánto va a durar, no lo sé, pero intento cada vez que me toca disfrutar día a día, partido a partido, y ver cuánto dura esto. Ahora me siento muy bien, vamos a ver qué pasa en el futuro”.