El furia de un piloto contra su equipo en medio de la carrera en Canadá que da que hablar en la Fórmula 1

La furia de Esteban Ocon contra el equipo Alpine en el GP Canadá

El Gran Premio de Canadá tuvo varios condimentos que hicieron de la carrera una de las más atractivas en lo que va de la temporada de la Fórmula 1. Con lluvia durante una parte de la prueba, el campeón del mundo Max Verstappen pudo volver a la victoria y dejar atrás a Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes) en la competencia.

Más allá de los cambios en el liderazgo de, y de los varios incidentes que obligaron a cinco pilotos a abandonar la prueba, una de las situaciones que más llamaron la atención fue el nuevo cruce que protagonizó Esteban Ocon con el equipo Alpine. A pocos días de anunciar que el francés no seguirá en la escudería en 2025, el corredor no ocultó su enojo por una decisión que tuvo que tomar en la parte final de la prueba.

Ubicado en la 9° posición del Gran Premio y con su compañero detrás (Pierre Gasly), Ocon recibió una comunicación por radio donde le indicaron que debería dejar pasar al otro piloto oriundo de Francia porque tenía mejor ritmo para ir a buscar a Daniel Ricciardo (8° lugar).

“Esteban, tenemos que dejar pasar a Pierre por favor”, fue el mensaje, a lo que el corredor de 27 años respondió: “¿Cuál es la razón?”. Acto seguido, el jefe de carrera le retrucó que “estamos tratando de perseguir a Ricciardo”. ¿La contestación de Ocon? “Olvídalo”. A pesar de eso, luego dejó pasar a Gasly, que finalmente no alcanzó al piloto australiano y terminó a poco menos de dos segundos del monoplaza del equipo RB.

La historia no terminó allí para el francés que fue despedido del equipo luego de impactar contra su compañero en el Gran Premio de Mónaco. Ni bien pasaron la bandera a cuadros, Ocon apareció de nuevo en la radio del equipo para quejarse por el trato que recibió. “Ok, sin comentarios... Soy demasiado bueno…”, expresó en la vuelta posterior a la llegada.

“Tranquilo, ganamos un punto. Todavía falta un largo camino... Sé que es frustrante, lo sé”, se escuchó del otro lado de la comunicación, intentando calmar la situación que terminó con el equipo Alpine dentro de los puntos, ya con los puestos 9 y 10 la escudería sumó 3 puntos para el campeonato de constructores.

Esteban Ocon dejó pasar a su compañero Gasly tras un pedido del equipo

“Hice todo lo que tenía que hacer, que es lo más importante, pero ustedes no hicieron todo lo que debían hacer…”, contraatacó Esteban, antes de recibir la última respuesta de parte de su equipo: “Eso lo discutiremos, OK?”.

Una vez que se bajó del auto, Ocon se refirió a la situación que vivió con su equipo y el pedido de dejar pasar a Gasly. “Tuvimos problemas de energía durante la carrera, pero no es grave. Deberíamos haber sido novenos al final. Cumplí con mi papel, que era respetar las instrucciones del equipo, como siempre he hecho de todos modos”, aclaró en diálogo con Canal+, de Francia.

“Desgraciadamente, vemos la tendencia que va a seguir hasta el final del año”, agregó en relación a que hasta el final de la temporada será el piloto número 2 de Alpine, ya que no continuará en 2025 en la escudería. “Eso no está bien. Yo hice mi trabajo, no el equipo. Es triste que acabara así al final de la carrera”.

“Al final, sí, claramente (estoy amargado), porque tuve una carrera en la que salí último, tomé todos los riesgos que necesitaba, tenía que terminar noveno y sumar dos puntos. Estoy contento de haber sumado puntos como equipo, pero habríamos sumado otros tantos si no hubiera dejado escapar a Pierre al final. No sé de dónde vino la decisión, pero hice mi trabajo y eso es lo más importante. Es una pena terminar así. Ser el bueno en la F1 no siempre da sus frutos y eso me molesta mucho. Espero que las cosas se den la vuelta a final de año”, concluyó.

Hay que recordar que el episodio que desató la expulsión de Ocon sucedió en la primera vuelta del GP de Mónaco. Esteban intentó adelantar a su compañero Gasly en la entrada del túnel y terminó colisionando de manera espectacular. El coche de Esteban quedó muy dañado y tuvo que abandonar, mientras que el otro auto de Alpine pudo continuar y terminó en el décimo lugar, acumulando su primer punto de la temporada.