El discurso divertido y lleno de sabiduría del “Doctor Roger Federer” en la ceremonia de graduación de la Universidad de Dartmouth

Discurso de graduación de Roger Federer en la Universidad de Dartmouth

La leyenda del tenis, Roger Federer, ofreció un discurso memorable y lleno de sabiduría en la ceremonia de graduación de Dartmouth, en EEUU, para la generación de 2024. En su disertación, el 6 de junio, el suizo destacó la importancia del trabajo duro, la superación personal y el valor de la educación. Además, compartió anécdotas y lecciones de sus 25 años de carrera profesional.

Federer, conocido mundialmente por su talento y logros en el tenis, ha sido una figura prominente tanto dentro como fuera de la cancha. Durante su intervención, el ex tenista agradeció a la presidenta de Dartmouth, Sian Leah Beilock, y al consejo directivo por el honor recibido. Manifestó su sorpresa y humor al decir: “Esta es, literalmente, sólo la segunda vez que pongo un pie en un campus universitario. Pero por alguna razón me están dando un doctorado. A partir de hoy soy el Doctor Roger”.

Roger Federer se dirigió a los graduados de Dartmouth con un discurso lleno de anécdotas y sabiduría (REUTERS/Ken McGagh)

Federer también recordó momentos difíciles de su carrera, como la final de Wimbledon en 2008 contra Rafael Nadal, un partido que muchos consideran uno de los mejores de todos los tiempos. En ese enfrentamiento, Federer perdió en cinco sets, pero explicó cómo esta derrota le hizo darse cuenta de la importancia de mantener la concentración y la confianza: “Mirando hacia atrás, siento que perdí en el primer punto del partido. Me tomó hasta el tercer set recordar, oye amigo, por cierto, eres cinco veces campeón defensor y estás sobre césped. Sabes cómo hacer esto”.

Federer destacó la importancia de mantener la concentración y confianza pese a las dificultades (REUTERS/Ken McGagh)

El tenista suizo, quien se retiró en 2022, compartió su experiencia sobre la transición a una nueva etapa de su vida. Comparó su retiro con la graduación de los estudiantes, señalando: “Chicos, siento su dolor. Sé lo que se siente cuando la gente sigue preguntando cuál es el plan para el resto de su vida. Me preguntan ahora que no eres tenista profesional, ¿a qué te dedicas? No sé, y está bien no saberlo”. Resaltando que no tener todas las respuestas es parte del proceso de crecimiento y adaptación.

El evento, conocido por su seriedad y formalidad, fue iluminado por el humor y la sinceridad de Federer, quien compartió valiosas lecciones de vida con los graduados.

Los consejos de Roger Federer para los graduados

Uno de los aspectos más destacados del discurso fue cómo Federer rescató varias enseñanzas de su carrera como tenista y las aplicó a la vida cotidiana.

Vivir “sin esfuerzo” es un mito

Subrayó que vivir "sin esfuerzo" es un mito, revelando el arduo trabajo tras su éxito (REUTERS/Toby Melville)

Federer abordó la noción popular de que su juego era “sin esfuerzo”. “Lo digo en serio, tuve que trabajar muy duro para que pareciera fácil. Pase años quejándome, maldiciendo y lanzando mi raqueta antes de aprender a mantener la calma”, explicó Federer.

En esa línea agregó: “La mayoría de las veces la gente me lo decía como un cumplido, pero solía frustrarme cuando decían que apenas sudaba o que incluso lo estaba intentando. La verdad es que tuve que trabajar muy duro para que pareciera fácil. No llegué a donde llegué sólo con talento puro. Llegué allí tratando de superar a mis oponentes. Creí en mí mismo. Pero creer en uno mismo hay que ganárselo”, subrayando la importancia del trabajo arduo y la perseverancia.

Es solo un punto

Federer instó a no obsesionarse con errores pasados, destacando la relevancia de centrarse en el presente (REUTERS/Edgar Su)

El tenista suizo también habló sobre la necesidad de no obsesionarse con errores pasados. “Cometí una doble falta... es solo un punto”, señaló, destacando la relevancia de centrarse en el presente y no dejar que los fracasos anteriores definan el desempeño futuro.

Esta mentalidad para Federer “es realmente crucial porque te libera para comprometerte completamente con el siguiente punto y el siguiente con intensidad, claridad y concentración”. Según relató, sea cual sea el juego que juegues en la vida, a veces vas a perder un punto, un partido, una temporada, un trabajo, “es una montaña rusa con muchos altibajos, y es natural que cuando estás decaído dudes de ti mismo y sientas lástima de ti mismo”.

La vida es más grande que la cancha

Recomendó a los graduados mantener un equilibrio entre vida personal y profesional (REUTERS/Thomas Lovelock)

Federer instó a los graduados a ver más allá de sus logros académicos y profesionales. “El mundo es mucho más grande... incluso cuando estaba entre los cinco primeros, para mí era importante tener una vida arreglada, llena de viajes, cultura, amistades y sobre todo familia”, aconsejó, subrayando la importancia de un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal.

Una reflexión sobre el retiro

Roger Federer puso punto final a casi 25 años de una carrera excepcional, con un partido final junto a su gran rival y amigo Rafael Nadal, en la Laver Cup

Federer, retirado del tenis profesional en 2022, empatizó con los graduados sobre la incertidumbre del futuro. “Como ustedes, terminé una cosa importante y paso a la siguiente... es una montaña rusa con muchos altibajos”, declaró, alentando a los graduados a enfrentar sus próximos desafíos con valentía y resiliencia.

El discurso de Roger Federer en Dartmouth no solo fue una clase magistral sobre cómo aplicar las lecciones del deporte a la vida real, sino también una celebración de los logros y el futuro brillante de los graduados. Sus palabras, aunque llenas de humor y anécdotas personales, brindaron consejos valiosos que resonaron profundamente entre los presentes.