El comunicado del Real Madrid y la aclaración de Ancelotti tras poner en duda la presencia del equipo en el Mundial de Clubes

Ancelotti se pronunció en las redes sociales (Reuters)

Las palabras de Carlo Ancelotti que replicó el periódico ‘Il Giornale’ en una entrevista con el entrenador, acerca de la participación del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes causaron mucho revuelo en el mundo deportivo, a tal punto que tanto el técnico italiano como la propia entidad merengue se vieron obligados a salir a desmentir la información.

“El Real Madrid C. F. comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 2024/2025. Por tanto, nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título”, afirmó la institución a través de un comunicado que publicó en su página web oficial.

Este párrafo hizo alusión a la frase del emblemático estratega, quien habría anunciado que el equipo blanco no participará en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA y que en esa línea también estaban posicionados otros clubes.

“La FIFA se puede olvidar, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cantidad por toda la copa. Negativo. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación”, fue la declaración publicada en el periódico en cuestión.

Tras el mensaje del Real Madrid, fue el mismo Carlo Ancelotti el que se pronunció en su cuenta oficial de X (Ex Twitter): “En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid”.

En esa línea, el periódico As había revelado, tras hablar con fuentes del equipo, que existía un fuerte respaldo hacia sus palabras: “Ancelotti habla en nombre del club”, “El mister tiene razón, por supuesto”, “Es un torneo fantasma”. Sin embargo, también detallaron que había buena predispisión del club para sentarse a negociar nuevamente.

Los otros clubes europeos que están clasificados y podrían participar son Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus y FC Salzburgo. La competencia se disputará en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio del próximo año, con la participación de 32 equipos.

En la cuestionada entrevista, Ancelotti también aseguró que “Madrid es especial” en su carrera, aunque el AC Milan está en su “corazón” y ocupa “una gran parte” de su vida profesional. “El Real es el Real, ¿qué puede haber mejor? Aquí hay un respeto por la historia, todos los futbolistas del pasado están presentes en las fotografías de la Ciudad Deportiva”, elogió.

Al mismo tiempo, elogió a sus referentes. Sobre Luka Modric, afirmó que, “es un ejemplo único de calidad y personalidad”. Mientras que de Toni Kroos, quien anunció recientemente su retiro, comentó: “Desgraciadamente, ha decidido parar, es alemán en sus elecciones pero seguirá viviendo en Madrid, le dije que si en otoño lo reconsidera, una llamada y empezamos de nuevo.

Además, el preparador italiano valoró el comienzo de la Eurocopa, y precisamente se interesó por el equipo germano. “Tengo mucha curiosidad por Alemania en casa, tiene un equipo interesante”, analizó, mientras que de Italia explicó: “Rrealmente no sé cuáles pueden ser nuestras posibilidades. Seguiré los partidos por televisión, con la suerte de la diferencia horaria que me permitirá verlos por la mañana”.

Finalmente, destacó la “presión” continua y el “peso de la responsabilidad” en la carrera de un técnico, que “se vuelve demasiado”. “La obsesión se apodera de uno. También le pasó a Arrigo Sacchi”, dijo sobre las situaciones de Jürgen Klopp y otros entrenadores que han dimitido a final de temporada. “Mantengo la pasión, así vivo el partido, mi trabajo, siempre he llevado este equilibrio conmigo, he superado momentos no siempre positivos, después de mi experiencia con el Everton estaba fuera del radar, pensaban que ya era viejo. Luego en el Nápoles lo mismo”, sentenció.