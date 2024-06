Ancelotti puso en duda la participación del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes: “La FIFA puede olvidarse”

Ancelotti habló sobre el Mundial de Clubes (Efe)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que el equipo blanco no participará en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA. Además, anticipó que otros clubes también seguirán el mismo camino de rechazo.

“La FIFA se puede olvidar, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cantidad por toda la copa. Negativo. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación”, afirmó Ancelotti en una entrevista con ‘Il Giornale’.

Este torneo, que se llevará a cabo en el verano europeo (junio-julio) de 2025 en Estados Unidos, parece no tener el respaldo completo de uno de los gigantes del fútbol mundial. Ancelotti, quien precisamente cumple 65 años este martes, no solo dejó claro el rechazo del Real Madrid, sino que adelantó una tendencia que podría extenderse a otros equipos.

En esa línea, el periódico As reveló, tras hablar con fuentes del equipo, que existe un fuerte respaldo hacia sus palabras: “Ancelotti habla en nombre del club”, “El mister tiene razón, por supuesto”, “Es un torneo fantasma”.

El medio en cuestión, de todas formas, reconoció que todavía hay buena predisposición del Real Madrid para sentarse a negociar nuevamente y que todo llegue a buen puerto. Los otros clubes europeos que están clasificados y podrían participar son Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus y FC Salzburgo

Real Madrid podría no jugar el Mundial de Clubes (Reuters)

El técnico italiano también aprovechó la ocasión para hablar sobre dos figuras clave en el equipo merengue: Luka Modric y Toni Kroos.

“Modric es un ejemplo único de calidad y personalidad. Desgraciadamente, Kroos ha decidido parar, es alemán en sus decisiones pero seguirá viviendo en Madrid. Le dije que si en otoño lo reconsidera, una llamada y empezamos de nuevo”, reveló Ancelotti.

Pero el elogio hacia el Real Madrid no se detiene allí. Ancelotti se deshizo en halagos hacia la institución blanca, comparándola con su querido AC Milan. “Madrid es especial. El Milan está en mi corazón, jugué, fui entrenador, es una gran parte de mi vida profesional. Pero el Real Madrid es el Real Madrid, ¿qué puede haber mejor? Aquí hay un respeto por la historia, todos los jugadores del pasado están presentes en las fotografías de la ciudad deportiva”, expresó el entrenador.

Además, Ancelotti compartió sus expectativas sobre la Eurocopa 2024 que comienza este viernes en Alemania. “Tengo mucha curiosidad por ver a Alemania en casa, tiene un equipo interesante”, señaló el técnico italiano, aunque también mostró cierta incertidumbre sobre las posibilidades de Italia en el torneo.

“Creo que nos ha faltado un relevo generacional después de ganar la última edición, así que no sé realmente cuáles pueden ser nuestras posibilidades”, admitió.

Ancelotti también reflexionó sobre la presión y la responsabilidad que conlleva ser entrenador en el mundo del fútbol, citando ejemplos como el de Jürgen Klopp y Arrigo Sacchi. “No veo nada nuevo, este siempre ha sido nuestro trabajo, pero el caso de Klopp es significativo. La presión constante, la carga de responsabilidad se convierten en demasiado, la obsesión se apodera de uno. También le pasó a Arrigo Sacchi”, comentó.

El experimentado técnico cerró la entrevista con una reflexión sobre su propia carrera y su capacidad para mantener la pasión por el juego. “Mantengo la pasión, así vivo el partido, mi trabajo, siempre he llevado este equilibrio conmigo, he superado momentos no siempre positivos, después de la experiencia con el Everton estaba fuera del radar, me llamaban pasado, ya era viejo. Luego en el Nápoles lo mismo”, concluyó Ancelotti.