Tras la polémica, la Indycar corrió en Road América sin Canapino: cómo le fue a su reemplazante y los mensajes de apoyo al argentino

Nolan Siegel logró terminar la carrera con el auto de Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing)

La IndyCar completó su séptima fecha con el Gran Premio de Road America, en el que no corrió el argentino Agustín Canapino, como lo indicó su equipo, el Juncos Hollinger Racing, en el comunicado de este viernes. Pese a su ausencia, el apoyo de los fanáticos del Titán de Arrecifes se hizo sentir en la previa y durante la competencia, en la que venció Will Power (Team Penske), en el circuito ubicado en Elkhart Lake, Wisconsin.

Canapino fue reemplazado en esta competencia por Nolan Siegel, un estadounidense de 19 años que es cuarto en el campeonato de la Indy NXT, la categoría antesala a la IndyCar donde corre en la escudería HMD Motorsports. El joven norteamericano clasificó 21º con el Dallara-Chevrolet y cruzó la meta en el puesto 23º, a una vuelta del ganador. Hizo cinco paradas en los boxes.

En tanto que Romain Grosjean, el otro integrante del equipo de Ricardo Juncos, cumplió con una gran labor al terminar en el séptimo puesto. El francés ex Fórmula 1 partió en el 14º puesto y dispuso de tres detenciones en los boxes para el cambio de gomas y recarga de combustible.

Fue una competencia entretenida en la que Power se impuso luego de arrancar quinto. Con el Dallara-Chevrolet se destacó y fue escoltado por sus compañeros de equipo, el estadounidense Josef Newgarden y el neozelandés Scott McLaughlin. El ganador, que fue campeón de la categoría en 2011 y 2022, lidera el campeonato con 236 puntos. Le lleva cinco al español Alex Palou (Chip Ganassi Racing).

Ricardo Juncos y Nolan Siegel (Juncos Hollinger Racing)

Cabe recordar que Power, de 42 años, este fin de semana apoyó a Canapino en referencia a toda la polémica suscitada en las redes sociales. “Los argentinos son muy apasionados por el deporte y por los pilotos de su país. Cualquiera de ellos que viene a la categoría, y les va bien, es algo muy importante para ellos”, dijo el oceánico luego de clasificación del sábado en declaraciones publicadas por el medio especializado Motorsport.

“Sería increíble ver cómo estaría su país si Agustín gana las 500 Millas de Indianápolis. Probablemente hasta decretarían feriado. Eso sería genial. Creo que es muy bueno que tengamos una categoría tan diversa. Esa es una de las razones por las que IndyCar es lo que es”, destacó.

Además, recordó un episodio similar con el colombiano Juan Pablo Montoya. “Pasó algo parecido con Montoya. Tuve un accidente con él una vez y luego de eso me llegaron algunos posteos interesantes en mis redes. Pero las diferentes culturas tienen diferentes reacciones con sus héroes deportivos. ¿Cómo lo solucionamos? Esa noche fuimos a comer y subimos una foto juntos a Twitter. Así que la gente dijo ‘Ah, está bien, ya se amigaron’ y quedó ahí”, culminó.

Aunque quienes se hicieron sentir fueron los fanáticos de Canapino en las redes sociales. La cuenta Canapinismo en X invitó a la gente a dejarle mensajes de apoyo a Agustín y hubo algunos que sorprendieron. “De la época de Reuteman que no me entusiasmaba tanto ¡Aguante Canapa!”, dijo el usuario Oscar Ardusso.

Will Power fue el ganador en Road America y saltó a la vanguardia del certamen. Además, apoyó a Canapino (Butch Dill-USA TODAY Sports)

“Canapa, soy de Ford hasta la médula y en TC te di hasta abajo de la cama, pero hoy todos somos Cabeza! Está historia no termina acá, ¡Agustín Canapino, vamos!”, reconoció Marcelo Gatti. Cabe recordar que el arrecifeño logró sus cuatro títulos en TC y dos de TC 2000 con Chevrolet.

Hasta un estadounidense mostró su banca al múltiple campeón argentino: “Hola Sr. Canapino, lo extraño en la pista este fin de semana y espero verlo en acción en Laguna. Tu fandom es una comunidad increíble y acogedora. Si puedes ir a Salem cuando estés en la ciudad rumbo a Portland, te compraré una milanesa. ¡Salud!”, aseguró Jeffrey.

Además, en el inicio de la transmisión televisiva, el ex piloto y comentarista, Martín Ponte, recordó al público que se podía ver la carrera por Star +, pero muchos dijeron que no iban a verla porque no corría Canapino.

La baja de Canapino fue -según indicó su equipo- para resguardarlo ante la carga emocional desatada en la semana en las redes sociales por los cruces de los fanáticos a favor del argentino en contra de Theo Pourchaire, quien lo tocó en la fecha anterior disputada en el trazado urbano de Detroit. Frente a esto, el perjudicado por esta maniobra estalló en una comunicación por radio con Ricardo Juncos, uno de los dueños de su escudería: “Me desalineó todo el auto el idiota este”. Inmediatamente, el team-manager le dijo “ya sé, boludo, el hijo de mil putas, sorete, se tiró de 400 metros”. Terminó en el 12° lugar, el mejor resultado del año. En tanto que francés aseguró que fue amenazado de muerte en las redes sociales. Cabe recordar que el jueves el Juncos Hollinger Racing y Arrow McLaren, equipo de Pourchaire, anunciaron la ruptura de su alianza estratégica comercial.

Este martes la categoría llevará a cabo nuevos ensayos de los flamantes motores híbridos (a combustión y eléctrico). Se esperan veinte pilotos, y Chip Ganassi Racing y Juncos Hollinger Racing planean realizar pruebas en una fecha posterior debido a los compromisos de pilotos como el seis veces campeón de la categoría, el neozelandés, Scott Dixon en las 24 Horas de Le Mans, que se correrán entre el sábado y domingo próximos.

En tanto que la próxima fecha de la IndyCar será el 23 de junio en otro circuito mixto, el tradicional de Laguna Seca, en California. Se trata de un escenario desafiante con desniveles, curvas ciegas como la mítica “Saca corchos” y sectores rápidos. Allí se espera que pueda estar de regreso Agustín Canapino.

MENSAJES DE APOYO A CANAPINO: