La drástica decisión del equipo de Agustín Canapino tras el toque en Detroit y la polémica en las redes: cuánto puede incidir en su continuidad en la IndyCar

Agustín Canapino se vio afectado por todo lo que pasó esta semana (Juncos Hollinger Racing)

La IndyCar está convulsionada ya que siguen los coletazos por la polémica generada el domingo luego del toque de Theo Pourchaire del equipo Arrow McLaren a Agustín Canapino, del Juncos Hollinger Racing, en el circuito callejero de Detroit. La explosión en las redes sociales a favor de uno y otro lado terminaron con la ruptura de la alianza estratégica-comercial que las mismas escuderías habían firmado hacia fines del año pasado.

“A día de hoy, nuestra asociación estratégica con Arrow McLaren ha llegado a su fin. Apreciamos el tiempo pasado con McLaren durante los últimos meses. Son una organización de clase mundial con la que disfrutamos competir semana tras semana. Si bien los resultados de la asociación no maduraron, les tenemos el mayor respeto y confiamos en el futuro de Juncos Hollinger Racing”, informó el escuadra de Canapino en un comunicado publicado este jueves.

En tanto que el team que es satélite del histórico de Fórmula 1 también publicó un parte de prensa. “Arrow McLaren IndyCar Team ha terminado su alianza comercial con Juncos Hollinger Racing, con efecto inmediato”, comenzó.

Apuntaron a los idas y vueltas en las redes sociales que incluyeron algunas agresiones a uno y otro piloto. Pourchaire afirmó que recibió amenazas de muerte. “Esta decisión sigue a las acciones que ocurrieron a principios de esta semana en las redes sociales con respecto a un incidente en la pista en el Gran Premio Chevrolet de Detroit”, agregó el parte.

El escueto comunicado del Juncos Hollinger Racing (@juncoshollinger)

“Como se refleja en el código de la comunidad de redes sociales del equipo, Arrow McLaren no tolerará ningún tipo de abuso o discriminación y condena totalmente el abuso en línea dirigido a nuestro equipo y al conductor”, concluyó Arrow McLaren.

El domingo Canapino venía para pelear por un top diez y conseguir su mejor resultado en la IndyCar, pero el golpe que recibió en su coche lo desalineó. De inmediato se escuchó un duro diálogo por radio entre Agustín y Juncos con insultos hacia el piloto francés.

De momento, el futuro de Canapino en la categoría está asegurado hasta la última fecha. Este fin de semana será de tensión debido a todo lo que se vivió estos días. Aunque más allá del mérito deportivo de Agustín, su continuidad quedará supeditada a lo económico. Pese a la mejora sobre el auto y su evolución, otro punto clave es que el panorama actual del múltiple campeón no es el mejor dentro del ambiente debido todo lo generado en Detroit.

Ricardo Juncos, también argentino y uno de los dueños del equipo donde corre el Titán de Arrecifes, reconoció en una reciente entrevista con Infobae que todo el presupuesto para este año surgió de sponsors norteamericanos, debido a que se terminó la ayuda de la Argentina. Juncos y su socio Brad Hollinger hicieron un enorme sacrificio económico para poner dos autos esta temporada.

La postura de Arrow McLaren (Arrow McLaren)

Aunque también en diálogo con este medio confesó la necesidad de sumar patrocinantes: “Tenemos patrocinadores y fuimos anunciando, pero lo que entra no alcanza. Seguimos cuesta arriba e invirtiendo los dueños de equipo. Por eso es importantísimo seguir generando inversiones importantes porque un equipo sin solvencia económica es imposible que funcione por mucho tiempo. Tenemos sponsors, pero son todos chicos”.

A fin del año pasado el Juncos Hollinger Racing firmó un acuerdo con McLaren, y Juncos ya en ese último contacto con este medio anticipó que las cosas no iban del todo bien. “No hay ningún beneficio técnico. No hay ningún intercambio de información técnica. Es una alianza estratégica y comercial que todavía no arrancó porque tanto McLaren como nosotros cambiamos nuestros departamentos de marketing y comerciales. Eso fue en febrero”.

En el Gran Premio de Miami de F1, Juncos se reunió 40 minutos con el CEO de McLaren, Zak Brown, e indica que hablaron “de todo”. El acuerdo apuntaba a que el histórico team de F1 pudiera expandirse por América más allá de los Estados Unidos. “El objetivo era que nosotros teníamos las conexiones latinoamericanas por ser un equipo emergente y ellos siendo una de las escuderías más legendarias en la historia de las carreras. No pudimos comenzar con un sistema que beneficie a ambos equipos”, culminó.

Si bien el episodio en Detroit fue el desencadenante para la ruptura, también es bueno aclarar que Juncos ya había anticipado que el tema no venía del todo bien. Este domingo se correrá la séptima fecha en el Autódromo de Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin. Más que nunca, Canapino, Juncos y compañía necesitan dar vuelta la página.

La bronca de Canapino y Juncos tras el toque de Pourchaire