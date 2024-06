Tensión en la IndyCar: el piloto que tocó a Agustín Canapino denunció que fue amenazado de muerte

La bronca de Canapino y Juncos tras el toque de Pourchaire

El ambiente de la IndyCar volvió a consternarse por la reacción de algunos usuarios en las redes sociales que agredieron a Theo Pourchaire, el piloto que lo tocó a Agustín Canapino en la carrera en el circuito callejero de Detroit disputada este domingo. El exceso del piloto francés, vigente campeón de la Fórmula 2, dañó el Dallara-Chevrolet del corredor argentino y hubo seguidores que le apuntaron al galo. Esto derivó en un comunicado conjunto del Juncos Hollinger Racing y Arrow McLaren, que a fines de 2023 firmaron un acuerdo para una alianza estratégica comercial.

Es contundente el diálogo por radio entre Canapino y Ricardo Juncos, uno de los dueños de su escudería. Ni bien se produjo el impacto de Pourchaire, Agustín disparó: “Me desalineó todo el auto el idiota este”. De inmediato el team-manager le dijo “ya sé, boludo, el hijo de mil putas, sorete, se tiró de 400 metros”.

“Me desalineó todo, vengo como puedo”, avisó el arrecifeño de 34 años. Mientras que Juncos le preguntó por el estado del auto: “¿Cómo viene el volante en la recta?”. Agustín le respondió “está un poco a la izquierda, pero está bien. Puedo seguir, hay que terminar”. Por último Juncos hizo hincapié en poder completar la carrera.

La bronca fue porque Canapino estaba -otra vez- peleando por meterse entre los diez primeros y al dañarse su coche no tuvo el mejor medio mecánico para afrontar las 39 vueltas finales. Agustín terminó en el puesto doce. Fue su mejor resultado en el año y repitió su performance más destacada, ya que en esa ubicación culminó en tres competencias en 2023, en el callejero de San Petersburgo, en el óvalo de Texas y en otro trazado urbano, en Toronto.

El comunicado del Juncos Hollinger Racing

Las agresiones a Pourchaire se hicieron sentir en las redes sociales y en especial en X. Fue una situación similar a la que se vivió el año pasado con Callum Ilott, ex compañero de equipo de Canapino, cuando en su salida de boxes lo perjudicó al argentino.

En este caso el tema tuvo el detalle de que Pourchaire corre para Arrow McLaren, que es flamante socio de la escudería de Canapino. Por eso en la tarde de este lunes los equipos de forma conjunta sacaron un comunicado en el que apuntaron que “no tolerarán ningún tipo de abuso o discriminación. Quienes participan en tales acciones no son bienvenidos en nuestra comunidad en línea”.

El propio Pouchaire se expresó en dicha red sociales y aseguró que fue amenazado. “Me entristece haber recibido tanto odio y amenazas de muerte en las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit”.

“Espero que la gente pueda entender que todos somos humanos y que podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de las personas en línea. Por favor sean amables unos con otros”, agregó el piloto de 20 años, que ante la imposibilidad de poder correr en Fórmula 1 recaló en la IndyCar.

El descargo de Pouchaire en el que afirma que recibió amenazas de muerte

Este episodio se dio una semana después de los agravios que recibió el MP Motorsport, la escuadra de Franco Colapinto en la Fórmula 2, luego del error que tuvieron con en la segunda carrera en Mónaco, cuando le pusieron gomas blandas usadas y esto mermó el rendimiento del Dallara del argentino, que de pelear por sumar puntos terminó en el puesto 13°.

La escuadra neerlandesa también publicó un parte de prensa en sus redes sociales: “Entendemos que el deporte motor emociona a la gente, que puede tener altibajos. Está bien decirnos que estás decepcionado, nosotros también nos decepcionamos cuando no conseguimos puntos o algo más. Sin embargo, no toleraremos el uso de ciertas palabras. La comunidad de MP siempre ha sido un espacio seguro, hacia nuestros seguidores pero también para los miembros del equipo. Si te resulta imposible respetar eso, no podremos seguir relacionándonos contigo”.

Se sabe que el público argentino es muy pasional y con Canapino y Colapinto se vive un fervor especial porque están en la élite de las categorías de monopostos a nivel mundial. En el caso de Franco, con la chance de poder llegar a la Fórmula 1. Los excesos de algunos generaron este clima hostil en un momento en el que no se llegó al ecuador en las temporadas de la IndyCar ni de la Fórmula 2.

El MP Motorsport también tuvo que expresarse por los agravios que recibió tras su error con Colapinto en la segunda carrera de Mónaco