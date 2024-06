River acelera por Adam Bareiro: la oferta a San Lorenzo y qué podría ser la clave de la negociación

River Plate tiene en la mira a Adam Bareiro, delantero de San Lorenzo (Fotobaires)

A días para afrontar el último partido oficial del primer semestre antes del parate por la Copa América, River Plate comenzó a moverse con sigilo dentro del mercado de pases y uno de los apuntados para reforzar la zona ofensiva es Adam Bareiro, figura y goleador de San Lorenzo.

El delantero de 27 años brilla en esta segunda etapa en el conjunto de Boedo, donde acumula 36 goles. Gracias a su potencia, personalidad, juego físico y aéreo, se transformó en referente y portador del brazalete de capitán del elenco azulgrana. Además, su accesible cláusula de rescisión (3.5 millones de dólares) hace que sea un objeto de deseo para los dirigidos por Martín Demichelis para que sea un socio para el colombiano Miguel Borja.

El paraguayo estuvo a punto de marcharse a inicios de este 2024 cuando arribaron varias ofertas, pero ninguna alcanzó la cláusula de entonces (7 millones de la moneda estadounidense). Luego el jugador firmó una actualización de contrato hasta diciembre de 2025 pero, como parte del acuerdo, hubo una rebaja del 50 por ciento en su llave de salida.

La dirigencia del Millonario viene trabajando con cautela, pese a que en escena también aparecen otros clubes interesados, como Boca Juniors o del exterior (apareció un sondeo desde Fortaleza de Brasil); pero en las últimas horas se produjo una comunicación con sus pares de San Lorenzo para hacerles una oferta que respete el “pacto de caballeros” que hoy reina entre los clubes del fútbol argentino: no adquirir futbolistas por la cláusula de rescisión.

Agustín Palavecino podría ser la clave en la negociación con San Lorenzo por Adam Bareiro (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Desde Núñez ofrecieron pagar un monto cercano a los 3.5 millones de dólares e incluir a un futbolista, como Andrés Herrera, quien conoce a la perfección el Mundo San Lorenzo (actualmente alterna en el puesto de lateral derecho bajo la conducción técnica de Martín Demichelis). Sin embargo, desde Boedo colocaron otro nombre sobre la mesa: Agustín Palavecino.

Pala, que siente simpatía por los colores azulgranas, a lo largo de este 2024 solamente jugó siete juegos (sólo fue de la partida ante Excursionistas por la Copa Argentina) y podría ser la clave del éxito en esta negociación. Por lo que pudo averiguar Infobae, el futbolista se ve seducido ante la posibilidad de jugar en el Nuevo Gasómetro; sin embargo, existe un acuerdo de palabra con el Necaxa de México para que el volante recale a préstamo por un año, con cargo y con una opción de compra.

Vale recordar que River Plate invirtió un total de 3.5 millones de dólares por el 65 por ciento de su ficha (el resto del pase se reparte entre Deportivo Cali de Colombia y Platense). Su vínculo con la entidad de Núñez rige hasta el 31 de diciembre del 2025. El futbolista de 27 años recaló en la institución en febrero del 2021 luego de destacarse en el fútbol colombiano. Durante su paso por la institución conquistó seis títulos (dos Supercopa de Argentina, dos Trofeo de Campeones y dos Liga Profesional) y jugó 135 juegos, en los que aportó 13 goles y brindó 12 asistencias.

Otro punto importante para destacar es que al no ejecutar la cláusula de rescisión, River Plate tendría la oportunidad de evitar abonar todo el monto en un solo pago y hacer la transferencia en plazos. San Lorenzo, por su parte, necesita dinero para tratar de tachar algunos de sus números en rojo. En la negociación también podría entrar la variante de incluir un porcentaje del pase de Cristian Ferreira (actualmente se desempeña en el Ciclón) y brindar una plusvalía ante una futura venta.

Martín Demichelis, aunque disfruta del gran presente de Miguel Borja, no tiene un reemplazante natural con experiencia en esa zona del campo. Cuando se ausentó su rol lo ocupó Facundo Colidio (no es su función natural) y detrás surge el juvenil Agustín Ruberto, goleador del último Mundial Sub 17.

Bareiro, que por estas horas tiene su cabeza puesta en la Copa América con la Selección de Paraguay, lleva convertidos siete goles y brindó una asistencia en lo que va del año con la camiseta de San Lorenzo.