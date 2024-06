“No quiero ser vende humo, pero me muero por jugar en Boca”: la frase de una estrella internacional que genera expectativa

Lucas Torreira declara que se muere por jugar en Boca

A esta altura no suena tanto a novedad que grandes estrellas internacionales comuniquen su deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors en algún momento. Sobre todo porque en el pasado reciente el italiano Daniele De Rossi hizo realidad su anhelo y desde el año pasado está transitando su aventura el uruguayo Edinson Cavani. Ahora otro charrúa internacional dio precisiones de su futuro, que seguramente estará pintado de azul y oro en algún momento.

“No quiero pasar por vende humo, pero yo me muero por jugar en Boca. Soy muy honesto y hablo con mucha naturalidad. Expreso mis sentimientos porque aprendí que en el fútbol hay que manejarse con sentimientos y la verdad. Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca”, fue la frase que salió de la boca de Lucas Torreira, mediocampista uruguayo que milita en Galatasaray de Turquía.

Esta no es la primera vez que el volante de 28 años manifiesta su cariño por el Xeneize, ya que en diversas oportunidades se mostró en las redes sociales con la insignia azul y oro. De hecho también conoció hace un tiempo a Juan Román Riquelme, con quien aseguró que mantiene asiduo contacto, y hasta vio un partido en la Bombonera.

“Hablo mucho con Román, hablo muchísimo. Soy muy amigo de Edi (Cavani) también. Hemos tenido nuestras charlas, pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país, mi realidad, que soy parte del Galatasaray y acabo de renovar contrato hasta 2028″, aclaró Torreira, quien no fue considerado por Marcelo Bielsa para la última convocatoria con la Celeste.

El intercambio de camisetas de Lucas Torreira y Juan Román Riquelme hace un par de años

El oriundo de Fray Bentos ya había sonado en otros mercados de pases para reforzar a Boca. Su historia futbolística marca que se forjó enteramente en Europa: Pescara de Italia, Sampdoria, Arsenal, Atlético Madrid y Fiorentina antes de desembarcar en el fútbol turco. Además, disputó las últimas dos Copas Mundiales con Uruguay en Rusia 2018 (5 partidos jugados) y Qatar 2022 (no sumó minutos).

“No es fácil, no es que un día me levanto cruzado y digo que me voy para Argentina. Ojalá fuera tan fácil decir ‘me voy para Argentina’, pero no es así. Ojalá tuviera la posibilidad de venir”, mencionó Torreira, quien de todas formas dejó más que abierta la puerta para el futuro.

El mediocampista tendrá 32 años cuando acabe su vínculo con Galatasaray y precisó al respecto: “Tengo claro que va a ser mi último club en Europa y quiero venir a Boca no de muy grande. Miro mucho, consumo mucho fútbol argentino, redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es una camiseta muy grande de la que todo el mundo está pendiente y no hay un día de descanso. Considero que para llegar a Boca hay que hacerlo de la mejor manera”.

Hubo un último guiño para los fanáticos boquenses: “Este tiempo en Turquía y Europa me estaré preparadno para el que creo que será el desafío más importante de mi vida”.

· LA FRUSTRACIÓN DE TORREIRA PORQUE BIELSA NO LO CONVOCÓ

“Me sorprendió un poco. Venía de estar casi seis años y pasar de ser llamado casi en todas las convocatorias a que no te llamen es chocante, un poco duro. Pero entiendo las decisiones del entrenador, la selección se encuentra en un nivel muy bueno. Se le ganó a Argentina y Brasil, el otro día un gran partido con México. Llegan bien a la Copa América, los envidio sanamente. Hoy me toca estar afuera, pero trabajando para volver en un futuro”.

· BOCA BUSCA UN NÚMERO 5

Aunque no será viable contratar en este mercado de pases a Torreira, paradójicamente el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme intenta hallar un volante de contención. El apuntado es Tomás Belmonte, de Toluca de México, por quien avanzan charlas. Esto se debe a que Jorman Campuzano se iría a Atlético Nacional de Medellín y la venta de Equi Fernández al fútbol europeo es inminente.