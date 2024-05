Por qué Agustín Canapino brilló en las 500 Millas de Indianápolis: de la tecnología de Fórmula 1 a cómo logró domar un auto de IndyCar

Agustín Canapino es el primer argentino 91 años en terminar las 500 Millas de Indianápolis (Juncos Hollinger Racing)

Fue heroica la labor de Agustín Canapino en las 500 Millas de Indianápolis ya que en su segunda participación tuvo el mismo ritmo de los pilotos de punta, llegó a estar octavo y podría haber peleado por un top cinco en la carrera más importante de la IndyCar. Su penalización por exceso de velocidad en el ingreso a los boxes le causó una frustración inmensa al Titán de Arrecifes, quien, además de su talento y capacidad, contó con un Dallara-Chevrolet súper competitivo y tecnología “importada” de la Fórmula 1 para elaborar un plan.

Ricardo Juncos, uno de los dueños de la escudería, reveló a Infobae los detalles de por qué Canapino no deja de sorprender en Norteamérica y estuvo a punto de conseguir una hazaña, considerando que el piloto de 34 años hasta finales de 2022 siempre corrió en autos de Turismo con una potencia máxima de 450 caballos y no desentonó en sus inicios en la IndyCar, su primera experiencia regular en autos de Fórmula, con unos 750 caballos.

“Mejoró en todo sentido, en lo humano, vida nueva, idioma distinto, sistema y estructura de vida diferente, de venirse a vivir a los 33 años de Arrecifes a los Estados Unidos. Hoy está suelto y se acostumbró. A él le gusta mucho la parte técnica y aprendió mucho. Tiene un vínculo armónico con su ingeniero. El año pasado tuvo cinco ingenieros diferentes”, cuenta Ricardo sobre Agustín, que terminó vigésimo segundo en las Indy 500 y es el prime argentino en 91 años en completar la legendaria carrera luego de Raúl Riganti en 1933 con un Chrysler.

“En lo deportivo ya está en el límite del auto porque creció en confianza. Antes era un pasajero del auto y ahora está consiguiendo que el auto haga lo que él quiera. Es otro Agustín, con un compañero de equipo como Romain Grosjean con tres poles positions en la categoría y su experiencia en F1. Hoy están los dos parejos. Solo falta redondear”, explica el team-manager que también fue piloto en la Argentina.

La ceremonia ante sala a la carrera. A la izquierda aparece Juncos. En el medio, Canapino, su pareja Josefina Di Palma y los aviones de combate en un espectáculo único (Juncos Hollinger Racing)

Sin dudas lo hecho por Canapino en las Indy 500 fue brillante y el 22° puesto final no empaña lo que hizo, quedó expuesto el nivel del múltiple campeón argentino (15 títulos) ya que con un monoposto que no es de los equipos más fuertes, estuvo en la conversación de la carrera. Lo ocurrido en el óvalo más famoso del planeta no fue casualidad.

Pese a que Canapino estuvo cerca de pelear por la punta, se cumplió el objetivo que era “terminar la carrera con los dos autos. Las Indy500 son una lotería, cualquiera puede ganar y perder. Le costó otra vez mucho a Rahal con el poderío económico que tienen y con el presupuesto que manejan. Ganassi, el equipo campeón, que tuvo sus cinco autos entre los doce el año pasado y tuvo a Scott Dixon (séxtuple campeón de la IndyCar) largando justo delante de Agustín en el puesto 21º. O Alex Palou (actual campeón), largó 13º”.

Si bien hay dolor por no poder plasmar ese resultado final que se esperaba, Juncos se tiene fe para lo que viene. “Fue una lástima. Mucha amargura porque otra vez no poder redondear un resultado que era meritorio y positivo da mucha bronca. Lamentablemente llegó la penalización por exceso de velocidad en el ingreso a los boxes. Es un error muy común, algo que puede pasar y que cometen pilotos de mucha experiencia. Eran casi tres horas de carrera y ahí perdimos todas las chances”, asevera.

“Lo positivo es todo lo que hemos mejorado con el equipo, las paradas en boxes, las estrategias con el auto tanto en clasificación como en carrera. Los pilotos, tanto Agustín como Romain siguen evolucionando y me voy contento con lo que mostramos más allá de que el resultado duele mucho. Nos está faltando esa cuota de suerte. Ojalá podamos revertirla”, sostiene.

Canapino llegó a ubicarse octavo y podría haber peleado un top cinco (Juncos Hollinger Racing)

“De los errores se aprende y siempre hay revancha para poder aplicar esas correcciones y esa es la mentalidad que tenemos. En la próxima fecha en Detroit es la sede de Chevrolet así que seremos locales y esperamos conseguir un buen resultado”, reflexiona.

El equipo también pegó un salto de calidad y Juncos revela un punto clave a la hora de armar estrategias: “Tenemos análisis de otros equipos sobre la degradación de gomas y el consumo de los demás. Evolucionamos mucho con tecnología de F1. Se trata de un software de inteligencia artificial y hay empresas que están trabajando con mucha experiencia en F1. Esto es para estrategias, cómo podés predecir lo que va a pasar. Hace dos años tenemos un acuerdo con una empresa de Inglaterra y este año estamos mucho más finos trabajando en conjunto. Lo que pasa es que en IndyCar son muy difíciles las estrategias porque las variables son muy grandes y las diferencias entre los autos son cortitas. Todo cambia mucho con las banderas amarillas. Es un software que va a llevar años. Está todo muy verde, pero de a poco se va notando la diferencia. Esto es algo que hay que desarrollarlo”.

El año pasado el ingreso de Canapino se dio mediante una estrategia comercial en la que el Instituto de Promoción Turística (Inprotur) fue uno de los principales sponsors. El plan a largo plazo tuvo como punto cúlmine la trunca carrera de la IndyCar en Termas de Río Hondo. También hubo otros sponsors de Argentina, pero ese apoyo no continuó para 2024 y Juncos debió buscar patrocinantes ciento por ciento en los Estados Unidos. “De Argentina sabía que no podía conseguir nada y seguimos esperando poder cobrar lo que me deben. Entiendo la situación de Argentina y tampoco pretendo cobrar nada por el momento porque hay otras prioridades. Si Argentina se recupera y me pueden pagar lo que me deben sería espectacular porque el saldo fue muy positivo por la campaña que hicimos de promoción del país en la categoría con la incorporación de Agustín. Hoy somos más conocidos en los Estados Unidos. Acá hay gente que no sabe dónde queda Argentina en el mapa, por otros motivos que están mal acá porque tampoco saben dónde queda Qatar ni Australia. Yo sabía que no podía contar con nada de Argentina”, explica el correntino de 49 años.

El apoyo a Canapino y Grosjean en la previa de la carrera (Juncos Hollinger Racing)

Sobre lo que le deben de Argentina, sostiene: “No importa. Se hizo un acuerdo con el Inprotur que era para todo el equipo en general, no solo para Agustín. El Inprotur me contactó porque si iba a haber una carrera en la Argentina en 2024, que lamentablemente no va haber, promocionar el año anterior en todas las carreras en todos los estados que competimos junto con los consulados de Argentina acá, con toda la cantidad de merchandising y promociones que se hicieron fue una movida espectacular, no solo de Argentina. Fue chica la inversión que tenían prevista en el presupuesto en definitiva a lo que fue el efecto. Eran distintos tipos de pagos para lo que era el merchandising, el auto de Agustín, el de Callum Illot, los trailers, todo lo que puso para promocionar a la Argentina”.

Además, confiesa que siguen buscando sponsors para cubrir el presupuesto. “Tenemos patrocinadores y fuimos anunciando, pero lo que entra no alcanza. Seguimos cuesta arriba e invirtiendo los dueños de equipo. Por eso es importantísimo seguir generando inversiones importantes porque un equipo sin solvencia económica es imposible que funcione por mucho tiempo. Tenemos sponsors, pero son todos chicos”, cuenta.

Brad Hollinger y Ricardo Juncos en la grilla de partida (Juncos Hollinger Racing)

A fin del año pasado el Juncos Hollinger Racing firmó un acuerdo con McLaren y Ricardo cuenta cómo va esa sociedad con la escudería que está vinculada a la que corre en F1. “No hay ningún beneficio técnico. No hay ningún intercambio de información técnica. Es una alianza estratégica y comercial que todavía no arrancó porque tanto McLaren como nosotros cambiamos nuestros departamentos de marketing y comerciales. Eso fue en febrero”.

En el Gran Premio de Miami de F1, Juncos se reunió 40 minutos con el CEO de McLaren, Zak Brown, e indica que hablaron “de todo”. Apunta que el histórico team de F1 busca expandirse por América más allá de los Estados Unidos. “El objetivo era que nosotros teníamos las conexiones latinoamericanas por ser un equipo emergente y ellos siendo una de las escuderías más legendarias en la historia de las carreras. No pudimos comenzar con un sistema que beneficie a ambos equipos”, concluye.

Este domingo se corrió la edición 108 de las 500 Millas de Indianápolis, donde se impuso el estadounidense Josef Newgarden. En la legendaria carrera, Agustín Canapino se lució con una brillante labor ya que partió 22 y llegó a ubicarse octavo. De no haber tenido la penalizacion del pase y siga por los boxes hubiese peleado por uno de los cinco primeros lugares. Más allá del resultado su labor fue notable y el próximo fin de semana tendrá revancha en el Circuito Callejero de Detroit.