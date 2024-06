El argentino Horacio Zeballos, número 1 del mundo, se clasificó a semifinales de Roland Garros y sueña con cumplir su cuenta pendiente

El argentino Horacio Zeballos se convirtió en el número 1 del mundo de dobles junto con el español Marcel Granollers hace un mes, pero su carpeta de objetivos todavía sigue con uno sin tildar y que podría tener su marca definitiva esta misma semana en Francia. La pareja que lidera el ranking sigue adelante en el cuadro de Roland Garros y va por el primer Grand Slam de su carrera.

La victoria en cuartos de final sobre el checo Tomás Machác (65° del ranking de dobles) y el chino Zhang Zhizhen (59°) por 6-4 y 6-1 en una hora de acción los depositó en las semifinales del segundo Grand Slam de la temporada donde esperan por conocer a su contrincante.

“Quiero tratar de seguir, mantenerme en este nivel, mantenerme en estos tornos que son hermosos, tratar de ir por más: ganar un Grand Slam, volver a Copa Davis, ojalá los Juegos Olímpicos, sería muy lindo. Objetivos hay”, había expresado el tenista de Mar del Plata de 39 años en una entrevista horas después de alcanzar la cima.

Y es que el Cebolla ganó 21 títulos en la especialidad de dobles entre 2010 y este 2024, pero en su lista de pendientes figura una corona en Grand Slam. Estuvo cerca de conseguirlo en Wimbledon en dos oportunidades (2021 y 2023) y en una ocasión en US Open (2019), pero aquellas finales figuran hoy entre las 21 derrotas en partidos decisivos que tiene en su historial.

Por lo pronto, Horacio deberá romper una barrera imaginaria en su trayectoria y es la de atravesar semifinales de Roland Garros por primera vez en su carrera tras haber quedado en esa instancia en tres ocasiones. La primera vez fue en el 2013, cuando hacía dupla con el uruguayo Pablo Cuevas y fueron eliminados por el dúo francés de Michaël Llodra y Nicolas Mahut. Las dos siguientes fueron ya con Granollers en las últimas dos temporadas: tanto en 2022 como en 2023 los vencieron el croata Ivan Dodig y el norteamericano Austin Krajicek.

Hasta el momento, Horacio y Marcel eliminaron a las duplas de los franceses Adrian Mannarino-Fabrice Martin (6-2 y 6-2), los austriacos Alexander Erler-Lucas Miedler (7-6 y 6-2), y la pareja del monegasco Hugo Nys y el polaco Alexander Erler (6-2 y 6-1) antes de chocar con Machac y Zhang.

Su rival saldrá del choque en cuartos de final que ya tiene clasificados al dúo del croata Mate Pavic y el salvadoreño Marcelo Arévalo, quienes todavía no tienen rival definido en esa instancia: se encontrarán con el ganador del choque entre los hermanos Tsitsipás (Petros y Stéfanos) y los franceses Manuel Guinard y Grégoire Jacq.

Tras haber alcanzado el 1 del mundo, Zeballos y Granollers se retiraron en el Masters 1000 de Madrid por una lesión del argentino. La reaparición hasta ahora fue exitosa: fueron campeones en el Masters 1000 de Roma días atrás tras imponerse sobre Arévalo y Pavic, que ahora aparecen en el horizonte como posibles rivales de semifinales.

Sólo tres argentinos estuvieron en el número 1 del ranking de tenis: Paola Suárez, Gisela Dulko (dobles ambas) y Gustavo Fernández (tenis adaptado con silla de ruedas). En esta selecta lista, no figura el nombre de Guillermo Vilas. Su sola mención genera una controversia inmediata porque se realizó un pedido de revisión años atrás para que le otorguen ese rótulo en dos períodos: a fines de 1975 y a principios de 1976. Esta solicitud se dio después de que el periodista e historiador de tenis, Eduardo Puppo, haya encontrado discordancias en las estadísticas. En mayo de 2015, el británico Chris Kermode, titular de la ATP, rechazó la solicitud y argumentó en diálogo con The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.

Vienen de ganar el título en dobles de Roma