Dibu Martínez salió de paseo por Miami tras la práctica de Argentina y se topó a un grupo de fans: “La final con los franceses la volvió a ganar papá”

Dibu Martínez se encuentra con hinchas argentinos en Miami

Emiliano Martínez disfrutó de una agradable noche en Miami y, como no podía ser de otra forma, se cruzó con un grupo de argentinos que se abalanzaron sobre él cuando lo vieron, le pidieron fotos, autógrafos y hasta cantaron canciones referidas a lo que fue la conquista de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

“La final con los franceses la volvió a ganar papá”, fue la letra reformada de uno de los fanáticos sobre el hit “Muchachos” que explotó en cada una de las presentaciones de la Scaloneta en la Copa del Mundo. Fiel a su estilo, el Dibu sonrió ante cada pedido y se privó unos minutos de seguir distendido junto a su círculo íntimo para rodearse del calor de un público que lo pondera y lo idolatra casi a la altura del capitán Lionel Messi.

El arquero del Aston Villa ya había sido viral en las redes sociales unas horas atrás, al registrar un nuevo bailecito en plena práctica luego de atajarle un penal a Lautaro Martínez. “Oficialmente, pusimos primera”, fue el mensaje que acompañó al video del marplatense de 31 años que sueña con revivir lo hecho en la Copa América de Brasil 2021 que lo llevó al éxito y la cúspide de su carrera. Martínez aprovechó su oportunidad ante la inesperada baja de Franco Armani y no soltó más el arco albiceleste sumando el título continental, el de la Finalissima 2022 y la Copa Mundial.

El equipo de Lionel Scaloni se entrenó en Ezeiza con vistas a los amistosos previos a la Copa América y el arquero hizo su gracia

La Selección, que anoche tuvo algunas horas libres, se enfoca en lo que serán los dos amistosos preparatorios a la cita en los Estados Unidos. El domingo 9 de junio se medirá a Ecuador desde las 20 (hora argentina) en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras que enfrentará el viernes 14 a Guatemala a partir de las 21 en el estadio FedEX Field de Washington DC.

Argentina es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte en EEUU como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Scaloneta será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

DOS JUGADORES BAJO LA LUPA

Germán Pezzella y Marcos Acuña son seguidos día a día por el cuerpo técnico de la selección argentina en lo que es la previa a la Copa América.

El defensor central de 32 años se efectuó estudios programados por una microfractura en uno de los dedos del pie derecho. La intención del cuerpo técnico es ver cómo evoluciona físicamente de ese inconveniente médico, que lo obligó a perderse los últimos partidos del Betis en la Liga de España. De todos modos, la evolución del ex River hasta el momento está en los parámetros normales. El DT, por las dudas, tiene dos nombres a mano para reemplazarlo: Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta.

Por otro lado, el Huevo Acuña también es observado por distintas cuestiones físicas. El ex hombre de Racing y actual futbolista del Sevilla se perdió varios encuentros de la temporada por lesión, solo disputó 21 sobre 38 duelos en la Liga de España y cerró el curso con cuatro asistencias sumado a un gol ante el Granada por el certamen doméstico. “Sufrí mucho en la previa al Mundial. Me lesioné en la pretemporada con Sevilla, me agarró pubalgia. Tenía que estar tirado 4/5 horas al día en una camilla. Siempre estaba infiltrándome en el club para que vean que estaba jugando y no quedar afuera de la lista”, relató el lateral izquierdo en septiembre pasado en charla con la TV Pública. La alternativa a él es Valentín Barco, el tercer lateral izquierdo que asoma en la nómina.