Neymar develó el mensaje que le envió Lionel Messi y opinó sobre quién debería ganar el próximo Balón de Oro

Neymar habló de Messi

La distancia no parece ser un límite para la relación que formaron Lionel Messi y Neymar en su época en Barcelona y que luego revalidaron en Paris Saint Germain. Pese al paso del tiempo, la conexión entre ambos parece intacta, algo que dejó el brasileño en evidencia durante una entrevista con Bandsports en el marco de la 4ª edición de la subasta benéfica del Instituto Neymar Jr, que también se realizó este lunes en San Pablo.

“Estamos lejos, pero hablamos, hablamos mucho. Incluso ayer me mandó un mensaje, pero estamos contentos, estamos felices el uno por el otro. Por el título me mandó un mensaje cuando ganamos acá también. Hablé con él, es un gran tipo, es un gran espejo para mí, es un gran ídolo. Además de ser ídolo, es un amigo que tengo, y hablamos mucho”, manifestó el futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita.

Ambos compartieron el campo de juego durante cuatro temporadas en el conjunto catalán y dos en el francés, donde ganaron 13 títulos: dos Ligas de España, dos Supercopa de España, tres Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia. Además, fueron 208 partidos, con 150 victorias, 28 empates y 30 derrotas.

Luego, al ser consultado sobre Vinicius Junior, flamante ganador de la Champions League (el delantero fue una de las figuras de la Casa Blanca al marcar un tanto en la final ante Borussia Dortmund en Wembley, Inglaterra), el atacante no dudó en ponderar su gran momento: “Evidentemente, el Balón de Oro es suyo. Estoy animando. Envié un mensaje antes del partido, después del partido. Es un chico al que amo con pasión. Gran amigo que me dio el fútbol. Seguramente será coronado con el Balón de Oro”. Y luego, añadió: “Para mí no hay nadie más que pueda ganar. Se lo merece porque es un luchador, sufrió mucho y superó todas las expectativas y críticas. Hoy se ha convertido en un gran ídolo para nosotros. Estoy feliz de que lleve nuestra bandera por el mundo”.

El punta del Merengue es uno de los principales aspirantes a quedarse con este galardón. Sus principales competidores son su compañero de equipo Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé (acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Real Madrid), entre otros.

Por otra parte, Neymar aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre su futuro, luego de que se lo vinculara con Santos, elenco que actualmente se encuentra en la Serie B de Brasil y donde el oriundo de Mogi das Cruzes inició su carrera como profesional. “No, lo que dijeron es una total mentira. No hay nada planeado. Me queda un año más de contrato con Al Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vivamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente, Santos es mi equipo favorito. Algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza”, respondió el futbolista de 32 años, quien tiene un vínculo firmado con los árabes hasta el 30 de junio de 2025.

Sobre su recuperación tras sufrir la rotura de ligamentos cruzados, afirmó: “La recuperación está en marcha. Ha sido doloroso, con mucho sufrimiento. Han pasado siete meses, quedan algunos, pero vamos”.

“Será triste. Es muy malo quedarse fuera, pero apoyamos. Espero que Brasil pueda ganar. Hay un equipo para eso, jugadores de mucha calidad. Estaremos entre la multitud. Espero que Dorival haga un gran trabajo”, manifestó Neymar sobre su ausencia por lesión de la Copa América. La Verdeamarela, que no gana este trofeo desde la edición de 2019, será la cabeza del Grupo D, donde compartirá zona con Colombia, Paraguay y Costa Rica.