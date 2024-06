El emotivo mensaje de Mbappé tras el anuncio de su llegada al Real Madrid: la impactante cifra que ganará y la puja con Messi

Una de las imágenes compartidas por Kylian en sus redes sociales

Este lunes por la mañana, Kylian Mbappé se declaró futbolista del Real Madrid sin mencionar una palabra. ¿Cómo? Sacando de su biografía en la red social X su relación laboral con el PSG. Por la tarde, llegó el anuncio por parte de la Casa Blanca. “El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas”, reza el escueto comunicado publicado a las 19.27 (hora en España).

No obstante, se trataba de una noticia a voces, que sólo necesitaba de la confirmación. De hecho, también a primera hora había llegado la novedad de que la estrella no podrá ser parte de la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de París, porque el Merengue no la cedió. Una vez que su nueva institución hizo oficial la contratación, Kiki se expresó en las redes sociales.

“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, escribió. Y le agregó cuatro fotos en las que se lo ve de niño con la indumentaria del Real y junto a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

No es una novedad la simpatía del ex Mónaco por el último vencedor de la Champions League. Cuando irrumpió en el mundo del fútbol, se viralizaron imágenes de su cuarto tapizadas por posters del club español y del atacante portugués. Luego el destino deparó que fuera compañero y sintonizara con Lionel Messi, antagonista deportivo de CR7.

El posteo de Mbappé tras el anuncio de su pase

Además, surgieron los números de su contratación. En Europa remarcan que el punta percibirá una prima de 100 millones de euros (109 millones de dólares). Además, recibirá 57.5 millones de euros (USD 62.675.000) por temporada. No sólo será el mejor pagado del plantel que acaba de obtener su decimoquinta Orejona. También será el dueño del segundo mejor sueldo de la historia del fútbol español, sólo detrás de Lionel Messi, quien en su último año en el Barcelona se quedó con 88 millones de euros (el equivalente a 95.920.000 millones de dólares).

Kylian, quien podría haber desembarcado hace dos años en Madrid pero optó por permanecer en el París Saint Germain, llega a la Liga de España en el clímax de su carrera, y con el anhelo de ganar la Champions, algo que en su país no logró. A nivel clubes ostenta 17 vuestas olímpicas, además de la corona en el Mundial de Rusia (y el subcampeonato en Qatar, donde cayó por penales ante la Argentina de Messi).

Otra de las fotos con las que Mbappé probó su simpatía por el Real

Kiki también supo dejarse ver de pequeño con la casaca del Milan

Con su ídolo Cristiano Ronaldo