El ataque de furia del 6 del mundo Andrey Rublev durante su derrota en tercera ronda de Roland Garros

Andrey Rublev protagonizó una bochornosa presentación en Roland Garros durante el partido que significó su eliminación en la tercera ronda del certamen parisino. El ruso cayó en tres sets frente al italiano Matteo Arnaldi y desató su furia por algunas malas decisiones tomadas e incluso se quejó con la umpire por un fallo mientras se desarrollaba el duelo.

“Está tan cegado que golpea y se va para adelante porque está enojado, el tema es que ese enojo no lo está dejando pensar con claridad”, fue lo que mencionó la comentarista frente a uno de los ataques de furia de Rublev (6° en el Ranking ATP) durante el sexto game del segundo set. El ruso, antes de uno de los servicios de su rival, hizo rebotar su raqueta contra el piso en varias ocasiones. Se mostró completamente desanimado, frente a las burlas de los fanáticos, que acompañaron con gritos cada vez que estrelló su raqueta contra el polvo de ladrillo.

Al siguiente game le tocó sacar y después de que Arnaldi le quebrara el servicio, estalló nuevamente golpeando la raqueta contra el suelo en dos oportunidades, gritando desaforadamente y dando patadas a su banca de descanso. Desconsolado por su mal andar, fue advertido por las autoridades de turno mientras encogió sus hombros y hundió la cabeza mirando al piso.

Andrey Rublev le exige explicaciones a la umpire en el partido ante el italiano Arnaldi en Roland Garros (REUTERS/Yves Herman)

El apercibimiento por conducta antideportiva no metió en sus casillas nuevamente a un Rublev que anímicamente jamás se recuperó. Perdió ese set por 6-2 y, ya en el tercero, sucumbió 6-4 después de haber dado batalla en el primero, en el que perdió 7-6 (6). En tanto, en la transmisión recordaron lo que ocurrió ayer con el francés Arthur Rinderknech, quien tuvo una reacción similar con la que se lesionó en su juego frente al argentino Tomás Etcheverry.

En conferencia de prensa, Andrey Rublev fue muy autocrítico: “Estoy completamente decepcionado conmigo mismo por la forma en que me comporté, la forma en que actué. No recuerdo haberme comportado peor en un Grand Slam”. “Creo que no se trata de concentración. Es la forma en que me comporto, me pongo completamente abajo, y le doy alas a Matteo (Arnaldi) para volar, y él estaba volando en el tercer set. Ya era demasiado tarde para hacer algo”, analizó.

En este sentido, se refirió a su irregular andar en materia de resultados en las últimas semanas, que parecía repuntar con la obtención del Masters 1000 de Madrid: “Estaba luchando, y luego obtuve un muy buen resultado en Madrid. Ahora estoy jugando bien otra vez. Es más, siento que tengo un buen juego, estoy mejorando. El problema es la cabeza, que hoy básicamente me mató y ya está”.

Por otra parte, vale mencionar que también hubo un llamado de atención para los espectadores del Abierto de Francia debido a las constantes faltas de respeto contra los jugadores. “No nos va a temblar la mano”, mencionaron las autoridades tomando las quejas de los tenistas.

La reacción de Andrey Rublev tras fallar un tiro ante el italiano Matteo Arnaldi (AP Foto/Jean-Francois Badias)

Rublev venía de vencer en primera ronda al japonés Taro Daniel (3-1), mientras que en la fase anterior se había impuesto en tres sets corridos frente al español Pedro Martínez. Arnaldi, de prolijo certamen hasta el momento, solo dejó en el camino un set en primera ronda ante el francés Arthur Fils, mientras que venía de deshacerse de otro tenista local como Alexandre Muller (3-0).

Así las cosas, el ruso Rublev, sexto favorito y ganador del pasado torneo de Madrid, se despidió frente al joven italiano Arnaldi, número 35 del mundo, que en su segunda participación en el torneo firmó su mayor gesta al imponerse por 7-6 (2), 6-2 y 6-4 en la pista Suzanne Lenglen. El oriundo de San Remo (23 años), que había perdido en su único enfrentamiento anterior el año pasado en Viena, se medirá en octavos contra el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas, noveno favorito, y el chino Zhang Zhizhen.

