Demichelis, tras la clasificación de River en la Copa: “El grupo está vivo, acá no queda otra que seguir corrigiendo las cosas malas”

River Plate cumplió con su máximo objetivo que era clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores como el mejor de los punteros. Su triunfo por 2 a 0, con un doblete de Miguel Borja, ante Deportivo Táchira de Venezuela le permitió al Millonario sumar 16 de 18 puntos posibles y se transformó en el mejor equipo de la fase de grupos, teniendo de esta manera el beneficio de definir todas las series en casa, salvo la final que será en un estadio neutral de la Argentina y podría ser el mismísimo Monumental.

“Cuando ganamos en Belgrano dije que teníamos una semana difícil. Después de perder con Temperley sufrimos un golpe anímico porque veníamos de dos triunfos en el Monumental. El segundo tiempo contra Argentinos debe ser el peor desde que estoy acá y en vez de reaccionar sufrimos otro tropiezo. Pese a ello, el grupo trabajó muy bien y cuando vos ves que el grupo se mata en los entrenamientos y quieren revertir una situación adversa demuestra que el grupo está vivo y acepta la situación de haber quedado eliminado (de Copa Argentina) y de la derrota con Argentinos. Acá no queda otra que seguir corrigiendo las cosas malas. Hoy faltó que el marcador sea abra más, pero hicimos una gran fase de grupos. Con mucha armonía, con mucha fe, aprendiendo de lo malo y sosteniendo lo bueno”, afirmó Martín Demichelis en conferencia de prensa.

El entrenador de River Plate, no habló de los silbidos en la previa, pero sí valoró el gran rendimiento que alcanzó el equipo y lo comparó con la edición pasada de la Copa. “Comparando con mi primera Libertadore, acá ya llegamos al quinto partido ya clasificados. Cuando terminemos el partido con Deportivo Riestra nos sentaremos con la Secretaría Técnica para ver qué es lo que necesitamos. No es el momento para hablar (de refuerzos) y no hice público ningún nombre. Sé que en esta gran institución algunos representantes ponen a sus jugadores a veces erróneamente. Esas cosas las hablo puertas para adentro con la Secretaría Técnica”, continuó, en clara alusión a los posibles refuerzos que llegarán en el próximo mercado de pases.

“No tengo preferencias por ningún equipo porque en la Copa les tenés que ganar a todos”, agregó sobre el hipotético rival en los octavos de final que saldrá del sorteo. “Nosotros nos preocupamos por nosotros y por seguir creciendo. Haciéndonos fuertes en todos los sentidos, intentaremos serlo también de visitante e iremos viviendo la Copa en el momento”, aseguró.

Sobre el parate que se avecina por la Copa América, agregó: “Veníamos muy bien hace pocos días y nadie hubiese esperado un tropiezo y lamentablemente llegó. Nadie tiene la certeza y a diferencia del año pasado que no hubo descanso, en este caso nos permitirá hacer un análisis y un balance general del primer semestre. Haremos una buena pretemporada en Buenos Aires y jugaremos amistosos en el Monumental. Nos enfocaremos en el próximo semestre en competir en la Libertadores y en el torneo local, donde tropezamos pero el domingo tenemos otra oportunidad para volver a ganar”.

“Esta pausa puede que llegue bien, hubo muchísimas lesiones. Vamos a hacer un balance, lo bueno y malo por corregir, y volver a empezar. No con el grupo completo, porque algunos se irán a la Copa América, pero no tengo dudas que tenemos un gran plantel para afrontar lo que viene”, confió.

Sobre el final, se refirió a los casos de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini, quienes por problemas físicos estuvieron al margen del equipo y su futuro es una incógnita. “A todos los que le han tocado venir por primera vez o volver han demostrado que necesitan un tiempo de adaptación. Manu no, aunque lamentablemente se lesionó en Dallas y cuando volvió de la lesión y estaba muy cerca de la titularidad, sufrió un golpe en el amistoso con Tigre y otra vez quedó retrasado. Es un chico de gran trayectoria, experiencia y jerarquía. Seguramente será un gran refuerzo para el próximo semestre, lo mismo deseo para Ramiro que se recupere. Pelea a diario para poder recuperarse y el tiempo es incierto porque la sinovitis es así. Tiene una gran predisposición, la va a seguir peleando y ojalá se recupere para la pretemporada”.