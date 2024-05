La inusual autocrítica de Diego Martínez tras el triunfo que se le escapó a Boca ante Fortaleza: “Soy el mayor responsable”

* La palabra del ex DT de Tigre

Boca fue mucho más que Fortaleza en La Bombonera, ganaba con justicia con gol de Edinson Cavani y le arrebataba a su rival la cima del Grupo D de la Copa Sudamericana. Pero fue a buscar sin medir un córner en el minuto 91 y los brasileños tomaron mal parado al local, marcaron el 1-1 a través de Kervin Andrade y complicaron a su adversario de cara a la clasificación a octavos de final. Ahora, el Xeneize no depende de sí mismo para meterse entre los mejores 16 equipos: debe vencer a Nacional Potosí y esperar que Sportivo Trinidense le gane de visitante al líder. De lo contrario, si martilla el segundo puesto, tendrá que atravesar la instancia de 16avos.

Diego Martínez fue el encargado de hablar ante los medios tras la frustración: lo acompañó Chiquito Romero. El entrenador no anduvo con rodeos a la hora de analizar la acción decisiva. Y terminó aceptando las culpas.

“Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido pefecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Hay que descansar y pensar en los que viene, los cuatro partidos del torneo y tratar de clasificar primeros en el grupo de la Sudamericana, que era el objetivo. Y, si no, segundos y jugar dos partidos más para avanzar a octavos”, sorprendió.

Consultado sobre por qué entendía que había tenido la mayor responsabilidad, respondió: “Tengo que darles más herramientas a los jugadores en la última jugada. Tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Y por esto que valoro y me siento orgulloso, que es lo que dan estos jugadores en la cancha, tengo que tener la cabeza fría. Estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, pero yo tengo que dar más”.

El 1-1 de Fortaleza ante Boca, Kervin Andrade

El arquero Romero buscó compartir las culpas. “Fue un partido casi perfecto, dominamos casi todo el primer tiempo, si agarré una pelota fue mucho. Y en el segundo tuvimos oportunidades claras de gol, pero es fútbol, a veces no quiere entrar. Diego no es el único que se tiene que hacer responsable. Tenemos gente grande, de experiencia, y hay que saber leer el juego. En una pelota a los 90 minutos, ganando, hay que frenarlos a los defensores. Se nos escapó estar primeros en el grupo”, remarcó.

OTRAS DEFINICIONES DE DIEGO MARTÍNEZ

La diferencia respecto al partido con Estudiantes en la Copa de la Liga, en el que también fue superior, pero resultó eliminado

“Esto fue más que con Estudiantes. Si bien Estudiantes no lastimaba, tenía un dominio posicional más repartido y podíamos lastimar más en transiciones. Hoy nos defendimos con la pelota, la superioridad fue aún mayor. Da mucha bronca”.

El mensaje para los jugadores

“A los muchachos les voy a decir lo mismo, que me siento orgulloso, representado. La gente te lo devolvió de esa manera, la gente despidió al equipo como la despidió porque se siente representada. Intentaremos corregir, hoy siento un mazazo fortísimo. El objetivo era ser primeros, ahora no depende de nosotros. Vamos a intentar ganar para buscar ser primeros y mañana pensar en Central Córdoba. Nunca voy a elegir perder puntos, pero si tengo que elegir cómo, esta manera me deja más tranquilo”.

La falta de puntería en la definición

“Es difícil tener tanta superioridad y generar tantas situaciones. Me deja tranquilo que los delanteros y volantes lleguen a situación de finalización. Es cuestión de tener la fineza para terminar la jugada”.