7 frases de Demichelis tras el triunfo de River ante Libertad: del “desafío” cara a cara con Borja al malestar por los golpes al Diablito Echeverri

* El análisis del ex Bayern Múnich

La sonrisa de Martín Demichelis en la conferencia de prensa era un espejo de lo que había logrado su River Plate. Gracias a los goles de Miguel Borja, quien se sentó junto al DT para dialogar con los medios, el Millonario derrotó 2-0 a Libertad en el Monumental y avanzó como líder del Grupo H a los octavos de final de la Copa Libertadores. Bonus track: se convirtió en el primer elenco argentino en garantizarse una plaza para el súper Mundial de Clubes 2025 a disputarse en Estados Unidos.

“Estamos felices de haber logrado el objetivo a una fecha del final, hemos evolucionado respecto del año pasado, cuando estuvimos obligados a ganar los dos últimos partidos para avanzar. Este año lo hemos hecho mejor en la fase de grupos”, celebró el ex zaguero, de 43 años.

“Hemos hecho un partido serio, quizá no se reflejó esa supremacía. Sobre todo en el segundo tiempo, obligados desde las matemáticas, ellos salieron un poco más a hacernos un partido de igual a igual, tuvieron algunas aproximaciones. Nosotros defendimos bien y fuimos contundentes. Podríamos haber convertido alguna chance más. Siguen entrando jugadores y lo siguen haciendo bien. Y el haber entrado al Mundial de Clubes es un logro institucional por el que todos deben estar contentos”, reflexionó sobre el desarrollo y el resultado.

Para terminar de hacer redonda la noche para el ex Bayern Múnich, a diferencia de lo ocurrido en el 3-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero, fue muy aplaudido por el público al momento del anuncio de las formaciones. “Ya me expresé respecto a los silbidos. Hoy la gente nos apoyó de principio a final, los jugadores sienten mucho la sinergia entre equipo e hinchada; con el estadio apoyando es mucho más fácil para ellos. Estoy muy agradecido por los saludos y los apoyos. Ojalá sean más los partidos que ganemos y juguemos bien. Si el equipo anda bien, la gente va a seguir viniendo contenta al estadio”, destacó.

* Su apreciación sobre los aplausos que le dedicó la gente

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

El festejo con su hijo Bastian en el segundo gol de Borja

“El partido no estaba cerrado, el segundo gol de Miguel nos dio tranquilidad. Y mi hijo estaba en esa punta del área técnica y me abracé con él. Me hubiese gustado también abrazarme con el equipo de trabajo. Nos daba la clasificación, por eso la felicidad”.

Los elogios para Borja y una dosis de presión cara a cara

“La clave es el trabajo, arrancó muy bien el año. Miguel es un jugador que aporta muchísimo gol, había que mimarlo un poco para que sintiera la confianza que necesita. Se lo ganó, arrancó el año con la incertidumbre de si iba a ser titular o suplente, pero entrenando bien, sintiéndose bien, sabíamos que iba a ser muy importante para el grupo. La característica de él está a la vista. Ojalá que no se relaje, él nos va a ayudar a ser mejores”.

El enojo por las faltas al Diablito Echeverri

“No suelo hablar de los árbitros, no me preparé para ser árbitro, pero conozco el reglamento. A Claudio se lo castigó mucho hoy, cuando gira es muy desequilibrante y creo que no lo protegieron bien desde lo arbitral. Por suerte terminó sano”.

La alternativa de jugar con dos N° 5 clásicos

“Pocas veces utilicé el doble cinco posicional, ojalá el ritmo de los torneos nos permita utilizarlo porque seguro en algún momento lo necesitemos. River no te da el tiempo de probar”.

* Las principales alternativas del cotejo disputado en Núñez