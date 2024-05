Jota Jota López salió a respaldar a Demichelis: “Los que silbaron son las viudas de Gallardo”

El fuerte respaldo de JJ López a Martín Demichelis

Martín Demichelis logró levantar tres trofeos en poco menos de un año y medio al frente de River Plate.Sin embargo, pese a sus buenos números (47 victorias, 15 empates y 15 derrotas en 77 presentaciones), su presencia no termina de convencer a una parte de los simpatizantes del elenco millonario, quienes lo dejaron en claro al chiflar cuando se escuchó su nombre en los altoparlantes del estadio en la previa a la goleada por 3-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Monumental.

La eliminación en cuartos de final a manos de Boca Juniors en la Copa de la Liga (fue el primer clásico que perdió desde su desembarco en la institución) para haber abierto heridas. “Soy el responsable del equipo y el hincha tiene libertad para expresarse y de manifestarse. Mi amor es grande por el club y el respeto hacia el hincha va a estar siempre. Si el hincha está descontento quiere decir que tenemos que seguir esforzándonos y ahí nos vamos a enfocar”, manifestó el DT en conferencia de prensa.

Ante este cuadro de situación, Juan José López, ex jugador y entrenador del club, salió a respaldar de manera firme el trabajo de Martín Demcihelis durante una entrevista con Fútbol y Rosca, programa que se emite por Radio Splendid.

“No entiendo los silbidos. Pero a la vez te diría lo que escuché después del partido. Hicieron notas a la gente cuando se retiraba y un tipo estuvo brillante, y me adhiero a sus palabras. Los que silbaron son las viudas de Gallardo”, comenzó su relato el Negro, ganador de siete títulos con la banda roja cruzada en el pecho. “La platea no silbó, silbó la popular. El resto no silbó”, añadió.

Según su experiencia, Jota Jota remarcó que “si te metés en las redes sociales, chau. vas a la cochería. No hay que meterse. Barquito también reaccionó, pero son cosas del momento. Hay que tratar de evitarlas y enfocarse en lo que hace cada uno”. El ex jugador de Independiente fue otro de los que quedó en el ojo de la tormenta producto de su reacción tras marcar un gol ante los santiagueños.

“Creo que Demichelis está bien enfocado, bien parado en lo que quiere. A veces las cosas no salen como uno quiere, como cuando haces un cambio, una rotación de jugadores. Cuesta. Para River y Boca son todas finales. Cualquier equipo que viene se juega la vida, los rivales se quieren hacer ver para una futura venta. Esto es simple”, remarcó el entrenador que quedó marcado en la historia del Millonario por el descenso a la Primera Nacional.

Para López, “el recuerdo del hincha de River por lo que hizo Gallardo está latente todavía. A Gallardo no le está yendo bien en el club que está y el periodismo dice que puede volver, regresar a River. Todo eso hace que el hincha esté esperando que Gallardo vuelva, y no le importa si es Demichelis el entrenador. El nombre que sea al DT le va a pasar, salvo que gane todos los partidos, que gane la Libertadores o salga campeón”.

Al ser consultado sobre si no ganar la Copa Libertadores podría marcar la salida de Micho, Jota Jota fue tajante: “Si, la exigencia es que juegue bien, que gane bien. Estamos volviendo a épocas de antes, se perdió la humildad. Como nunca, River está alentando al equipo, llenando todos los estadios. Si toda esa gente pone buena vibra para los jugadores y cuerpo técnico, será importante. La gente juega un rol importante. La gente juega. A un jugador lo silban y te lo voltean, a uno lo alientan y lo levantan. Es importante que la gente que concurra, si es hincha de River, aliente. O que vaya al psicólogo si tiene otros problemas. Algunos van, se desahogan, insultan cualquier cosa”.

Aunque sostuvo que los brasileros parecen tener ventaja en el máximo certamen continental por la parte económica y la posibilidad de traer jugadores de Europa, “en el fútbol podés soñar, no hay ricos ni pobres”

“No están siendo justos con Demichelis y el equipo. Tiene momentos muy buenos de juego. Y otros, que no es un pozo, pero sí una meseta. Pero de cualquier manera siempre está ahí prendido”, concluyó.