9 frases de Demichelis tras la victoria de River ante Central Córdoba: de los silbidos de los hinchas al desahogo por el golazo de Barco

River Plate comenzó con el pie derecho en la Liga Profesional y goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Monumental gracias a los tantos de Facundo Colidio y Esequiel Barco. Sin embargo, en la previa del encuentro, Martín Demichelis recibió algunos silbidos por parte del público local.

En la conferencia de prensa post partido, el entrenador campeón se refirió a esta incómoda situación que le tocó vivir mientras se acomodaba en el banco de los suplentes. “Soy el responsable del equipo y el hincha tiene la libertad de expresarse y manifestarse, pero mi amor es tan grande por el club que mi respeto hacia el hincha va a estar siempre”, comenzó el ex defensor.

“Si el hincha se manifiesta quiere decir que nos tenemos que seguir esforzándonos, evolucionando y mejorando. Nos vamos a seguir esforzando al máximo para que el equipo juegue bien y darle alegrías a nuestra gente. Van 55 estadios llenos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido, me quedo con eso. Voy a respetar al hincha de River por siempre”, agregó sobre este tópico.

Acerca de la goleada de su equipo, que tuvo un hombre de más por la expulsión de un rival en el primer tiempo, Micho resaltó el buen inicio de partido que tuvo River y que hizo figura al arquero Luis Ingolotti. “Intentamos ser intensos en la presión y lo logramos contra un rival que tiene a un entrenador nuevo desde hace pocas semanas. Por momentos nos tuvimos que ir acomodándonos pero generamos muchas situaciones de gol. En el segundo tiempo administramos bien el partido y el tercer gol llegó tarde. Hubiese sido hermoso que llegara antes para levantar a la gente. En líneas generales, estoy contento por haber empezado ganando el torneo y con la valla en cero”, recalcó ante los medios.

* Así vivió Demichelis la goleada de River ante Central Córdoba

Por otro lado, sobre el tanto de Esequiel Barco que significó el 3-0, el técnico se mostró feliz por la conquista de uno de los jugadores más desequilibrantes del Millonario, que por momentos fue resistido y se desquitó con un golazo: “Nos alegramos todos porque es un jugador que tuvo un gran año y necesitamos de él como de todos. Estaba necesitando el gol para el desahogo”.

OTRAS FRASES DE DEMICHELIS:

- El momento de River: “Estamos en un proceso de evolución, estamos haciendo el enfoque en encontrar las mejores opciones en referencia a cómo se nos presentan los partidos. Necesitamos de todos para competir de acá al final y esto es muy esperanzador. En este torneo nos quedan 26 finales más y queremos ser protagonistas hasta el final”.

- La situación de Manuel Lanzini: “Es una lástima que se haya lesionado en Estados Unidos, se había puesto bien y pedía pista y le llegó esta lesión desafortunada. No tengo dudas que se va a quedar en este institución que ama y a pelear por los objetivos”.

- El liderazgo de Paulo Díaz: “Me alegra por él, hace tiempo está en un buen nivel y me despierta admiración al haber sido marcador central y haber jugado en esa posición, pero es un mérito de todo el grupo. Sin el apoyo de los compañeros no estaría así y no hay que ponerle techo, es un líder y le digo que no se relaje porque tiene mucho que aprender todavía”.

* El liderazgo de Paulo Díaz en el River de Demichelis

- Franco Mastantuono y su futuro: “Hablo con Franco, hay que ser cuidadoso con los halagos y no ser desmedido si se nombran esos clubes importantes (por el Real Madrid) es porque los scoutings están atrás de él y sus cualidades están a la vista. Es un chico con gran sensatez y esperamos acompañarlo con su evolución”.

- El Mundial de Clubes: “Tenemos dos partidos de local y lo queremos ganar para sellar la clasificación a octavos (Libertadores) y cumpliendo ese objetivo logramos el otro, pero no me compete hablar de esa competición todavía porque es algo muy lejano a nuestros objetivos”.

- La chance del regreso de Germán Pezzella: “No tuve la chance de hablar con él, pero creo que sea el momento de hablar de refuerzos. Hay que seguir enfocándose en el funcionamiento del equipo”.