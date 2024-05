Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán con una videollamada en vivo y tocaron un tema espinoso: “Justo lo hablamos hace unos días”

Morena Beltrán habla de su intimidad con Lucas Blondel

Desde hace rato se supo públicamente la relación que mantienen Morena Beltrán y Lucas Blondel, futbolista de Boca Juniors que actualmente se encuentra recuperándose de una lesión de ligamentos de rodilla. A la periodista y el jugador se los ve muy enamorados en cada aparición en redes sociales y así lo confirmaron en el programa Generación F que integra ella, en el que contó algunas intimidades de los proyectos de pareja.

El tema del día era qué hacer en caso de que al ex Atlético Rafaela y Tigre le surgiera en el futuro la posibilidad de dar un salto grande en su carrera, sea para jugar en Europa o en algún club importante del exterior. Y Morena respondió sin dudas: “Sí, sí, lo hemos conversado”.

Pero eso no fue todo, porque más tarde la pelota se la pasaron a ella: ¿qué haría con su pareja si le llegara una propuesta superadora para trabajar en otro país?

Ella se sinceró: “Obvio que primero se lo plantearía, le preguntaría teniendo en cuenta la oportunidad que me sale. Por ahí un futbolista no va a encontrar un labure que lo apasione de la misma manera. Puede suceder, pero a favor de él en esta situación de irse o no, creo que lo tenés que recontra hacer porque nosotros tendremos 50 años y podremos seguir laburando de esto, literal. Ellos a los 35, 36, ahora un poco más, 38, 40 o hasta que decida, tienen una fecha de vencimiento. Hoy pesa más el estar juntos”.

Lucas Blondel y Morena Beltrán se mostraron muy enamorados en TV

Intempestivamente, Blondel se comunicó mientras el programa estaba al aire y Morena le dio pantalla y micrófono desde su celular con videollamada. “Los estaba escuchando que me sacaban mano. Justo lo hablamos hace unos días. Obvio que yo quiero que me acompañe, pero no se maneja hasta que ocurre. Por ahora estamos felices acá”, aseguró el lateral de 27 años.

Más tarde, él le recriminó que nunca quiso visitar Rafaela, ciudad santafesina en la que vivió, mientras que ella se excusó: “No coincidimos, no es que no quiero ir”. “Dice que tiene que trabajar”, mencionó Lucas a modo de queja. Sin embargo, cuando le preguntaron qué era lo que más lo enamoraba de su novia, resumió: “Todo”.

EL PING-PONG A LUCAS BLONDEL

· Top 3 de achuras: “Molleja, chinchulín y también riñón”.

· ¿Qué hace si ve a la novia de su mejor amigo con otro? “Primer recurso, ir y decirle a ella que se lo diga. Si no lo hace, se lo digo yo”

· Milanesa con fideos, ¿sí o no? “Sí o sí, no se come con otra cosa”.

· Comida preferida: Pastas.

· Banda preferida: Los Piojos.