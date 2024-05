Jugó tres Mundiales, es capitán en Europa y fue ofrecido a Boca y River: el rol de Cavani que podría allanarle su camino al Xeneize

Boca y River tienen apuntado un refuerzo en común (Foto: Mario Sar)

Aunque la actividad del semestre no terminó, Boca Juniors y River Plate ya piensan en el armado del plantel de cara al próximo y es por ello que no sorprende que varios futbolistas del exterior sean ofrecidos. En las últimas horas, a los dos clubes más poderosos del país le acercaron el nombre de Sebastián Coates.

El marcador central uruguayo, capitán del Sporting Lisboa de Portugal donde arribó en 2016 y pese a tener contrato hasta mediados del 2026, desde su entorno intentan “colocarlo” en el fútbol argentino. El experimentado defensor, que jugó tres mundiales con la Selección de Uruguay, tendría allanado el camino al Xeneize y sería en gran parte por el rol de Edinson Cavani.

Juan Román Riquelme, presidente y uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, le habría encomendado la tarea al Matador para que convenza a su compatriota de 33 años. Esto no es nuevo, ya que a principios de año cuando Cristian Lema se encaminaba a transformarse en refuerzo luego de ejecutar la cláusula de salida de Lanús, Coates figuraba en la lista de posibles refuerzos, pero para mitad de año, fecha en la cual quedaría libre. Sin embargo, según informaron desde Europa, tras superar los 40 partidos se confirmó la renovación automática por dos años más.

El uruguayo Sebastián Coates es capitán y referente del Sporting de Lisboa, donde juega desde 2016 (REUTERS/Pedro Nunes)

“Boca Juniors quiere a Coates en el verano, pero solo como agente libre”, fue el titular del diario O Jogo en ese entonces. “Riquelme usa a Cavani como ‘carnada’ para llevar a Coates a Boca Juniors”, se sumó el otro periódico local, A Bola. En el plantel xeneize además están los uruguayos Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi.

Por supuesto, un tema no menor en el caso de entablar negociaciones con la dirigencia del club luso, que no se sentaría a negociar por menos de diez millones de dólares, será el cupo de extranjeros que está al límite. Si bien el Xeneize liberó un lugar con la salida de Bruno Valdez a Cerro Porteño, este puesto podría ser ocupado por Jan Hurtado quien regresará después del 30 de junio ya que Liga Deportiva Universitaria de Ecuador no hará uso de la cláusula de compra. Sin embargo, el delantero venezolano sería cedido.

Un tema similar ocurre en River Plate, que está al límite de extranjeros pero que igualmente cuenta a su favor de que Paulo Díaz está a punto de tener la ciudadanía argentina y por ello no ocupará puesto de extranjero en el plantel. Así que ese problema no correría para el Millonario, que además tiene a su favor que podría tentarlo con disputar las instancias decisivas de la Copa Libertadores y no la Copa Sudamericana, como ocurre con el rival de toda la vida.

Coates también es uno de los líderes de la Selección de Uruguay que comanda Marcelo Bielsa (REUTERS/Bernadett Szabo)

Con más de 350 partidos en Europa, Sebastián Coates disputó 40 juegos oficiales en lo que va del 2024 con Sporting de Lisboa, anotó seis goles (suma en total 36) y dio dos asistencias. Además, es citado por la Selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, en el que es una pieza clave y casi con seguridad formará parte de la nómina definitiva que jugará la Copa América de los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Coates, que también tiene sondeos de Uruguay, Brasil y Estados Unidos, debutó en Nacional de Uruguay en 2009 con tan solo 18 años. Luego de cuatro temporadas, dio el gran salto a Europa para jugar en el Liverpool de Inglaterra. Tras un año cedido al Bolso, jugó dos años en Sunderland de la Premier League hasta su último paso en 2016 al Sporting Lisboa, donde se encuentra actualmente.

En la Celeste, donde compartió plantel con Edinson Cavani, Sebastián Coates debutó con solo 20 años y lleva disputados 51 encuentros con dos goles marcados. Además, jugó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Las próximas horas serán claves y tiempo hay porque el mercado de pases aún no abrió. Debido a su alto costo, desde Boca intentarán lograr un préstamo con opción de compra o adquirir una parte de su ficha en un monto 50 por ciento menor al que pidieron los europeos. ¿Se dará?