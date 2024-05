El dolor de Pablo Vicó luego de renunciar como DT de Brown de Adrogué tras 15 años en el banco y viviendo en el club: “Me voy con tristeza”

Pablo Vicó, todo un símbolo de Brown de Adrogué. Dirá adiós tras 15 años como director técnico del primer equipo (pablovicook)

“Me voy con mucho dolor y tristeza. Es difícil, pero uno tiene que tomar la decisión con entereza y partir, dejar que otra persona en mi lugar haga las cosas de la mejor manera y pueda sacar a Brown de esta situación”. Pablo Vicó dejará de ser entrenador de Brown de Adrogué, ese cargo que ocupó durante 26 años, los últimos 15 como el DT del primer equipo. El próximo viernes dirigirá su último encuentro frente a Estudiantes de Rio Cuarto, en Córdoba.

Para Vicó, Brown de Adrogué lo es todo. Arrancó como sereno de la pensión. Luego, fue el encargado de las canchas de tenis, el director técnico de baby fútbol y en 2009 fue nombrado como el orientador del primer equipo. Además, desde su llegada al club, reside en la casita a un costado del campo de juego del estadio Lorenzo Arandilla.

“El sábado, cuando vuelva de Córdoba, buscaré un nuevo sitio en donde vivir. Está todo hablado. Cuando uno toma una decisión, no hay vuelta atrás. Le pido perdón al hincha y al socio de Brown por no poder sacar al equipo de esta situación”, se sincera con un dejo de tristeza.

Hasta el momento, Don Ramon Vicó dirigió al equipo en 569 partidos, en los que consiguió 204 victorias, 185 empates y 180 derrotas. El pasado 21 de marzo, cuando cumplió 15 temporadas en el cargo, superó las 14 de Victorio Spinetto en Vélez, las 12 de José María Minella en River y las 9 de Guillermo Stábile en Racing, y se transformó en el entrenador con más antigüedad al frente de un club de AFA.

Pablo Vicó, histórico entrenador de Brown de Adrogué, anunció que se irá del club (Télam)

No obstante, como director técnico de Brown, Vicó logró dos ascensos. El primero al torneo Nacional B en la temporada 2013/2014 después de 15 años de permanencia en la Primera B Metropolitana y en el que debutó con un triunfo ante Independiente en el Libertadores de América, cuando el Rojo había descendido. El segundo, fue en noviembre de 2015, cuando logró nuevamente subir a la segunda categoría frente a Deportivo Morón.

“Los ascensos marcaron una trayectoria. No te olvides de que con un presupuesto bajo, que no es tan grande, hicimos historia. Les ganamos a Huracán, a Talleres de Córdoba, a Unión de Santa Fe y a Independiente de Avellaneda”, recalcó en diálogo con Infobae.

- ¿Cómo evaluás el presente futbolístico -el equipo está último en la Zona B, con un triunfo en 13 encuentros-?

- No es el adecuado ni el que estamos acostumbrado nosotros. Durante 15 años los resultados siempre fueron positivos. Tenemos dos ascensos, 566 partidos, es el cuerpo técnico que más tiempo estuvo en una institución. Tenemos cuatro entradas al Reducido, dos semifinales. En el Nacional tan famoso que estaban los equipos grandes, les ganamos a todos. Es una trayectoria bastante importante y hoy no se nos dieron las cosas y para no perjudicar al club, prefiero dar un paso al costado. Quiero pedirle disculpas al hincha y al socio de Brown. Antes de perjudicar a Brown de Adrogué, vamos a dar un paso al costado. Es lo que corresponde, ¿no?

- ¿Está la posibilidad de que reveas la decisión y te quedes?

- Cuando uno toma una decisión, no hay vuelta atrás. Hay un pequeño desgaste después de 15 años en el mismo club. En este momento, queremos irnos porque amamos a esta institución. Como las cosas no nos están saliendo, queremos dar un paso al costado. Faltan 25 partidos y a lo mejor, viene otro director técnico y lo saca adelante. Hoy no tenemos nosotros esa suerte. Es una decisión tomada, no importa el resultado final. Será mi último partido en Brown de Adrogué.

Pablo Vicó, una leyenda de Brown de Adrogué, se convirtió en el entrenador con mayor cantidad de temporadas dirigiendo un mismo equipo

- ¿De qué manera se va un entrenador que estuvo en el mismo club durante tanto tiempo?

- Me voy con mucho dolor. Es difícil, pero uno tiene que tomar la decisión con entereza y partir, dejar que otra persona en mi lugar haga las cosas de la mejor manera y pueda sacar a Brown de esta mala situación. Si el viernes ganamos en Córdoba, salimos de la zona de descenso. Ojalá sea así, pero si no lo es, el nuevo entrenador tiene 25 partidos para sacar al equipo adelante.

- ¿Te retirás como entrenador de fútbol?

- No, yo tengo que trabajar, no estoy salvado económicamente. Trataremos de tomar un descanso y de analizar las ofertas que nos llegan, ver cuál es la mejor y la más conveniente. No vamos a meternos en cualquier oferta en la que al tercer o cuarto partidos te tengas que ir. De esta manera, vas perdiendo un poco de prestigio. Tengo que seguir trabajando. Debo seguir para adelante y tengo la fuerza suficiente para hacerlo. Hoy, fue uno de mis últimos entrenamientos y de los mejores, porque mis compañeros no lo podían creer. Estábamos tan metidos sabiendo que es mi último partido que todo el mundo quedaba admirado por cómo estaba.

- Vivís en la casita aledaña al campo de juego. ¿Seguirás ahí o buscarás otro lugar de residencia?

- Tengo el aval del presidente de Brown (Adrián Vario) para quedarme a vivir en el club, pero no lo voy a hacer. El presidente me dijo que esta es mi casa, y que nunca va a dejar de serlo. Lo que corresponde es que me vaya buscando un sitio para tratar de encaminarme de vuelta en la vida, y también en la futbolística, que me puede llegar a tocar o no.

- ¿Tenés dónde vivir en el mientras tanto?

- Yo encuentro enseguida. Lo que estoy buscando en un departamento con una pieza, cocina y baño, con eso me alcanza. No me quiero alejar en Brown. Tengo casa en Domselaar, pero me queda lejos; no me puedo ir hasta allá, es muy lejos.

- ¿Lo vas a hablar con el presidente Adrián Vairo el tema de dejar la casa del club?

- No, no, ya lo hablé todo. No hay nada improvisado. Le dije que me iba del club.

Adiós, Don Ramón. Pablo Vicó se despide de Brown de Adrogué tras 26 años en el club y 15 como DT del primer equipo

- ¿Cuándo te vas a mudar?

- No lo sé. Lo haré el sábado cuando volvamos de Córdoba y buscaré un sitio donde dejar mis pertenencias. En menos de una semana estaré buscando un nuevo sitio para partir de Brown.

- ¿Cuál fue el momento más importante de tu paso por Brown?

- Los ascensos marcaron una trayectoria en nosotros. No te olvides de que con un presupuesto que no es tan grande, hicimos historia. Les ganamos a Huracán, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, Independiente de Avellaneda, etcétera. Tuvimos muchos triunfos importantes que te marcan un destino. Los sacamos al Rojo de la Copa Argentina en la cancha de Lanús. Este cuerpo técnico hizo cosas importantes.

- ¿Y el más complicado en estos 15 años?

-Este momento es el más complicado de mis 15 años en el club. Le quiero pedir al hincha y a los socios mil disculpas porque las cosas no salieron de la mejor manera. Antes de perjudicar al club, prefiero dar un paso al costado. Es algo que habla de mi buena voluntad. Hablé con el presidente y le dije que me iba.

- ¿La decisión fue de común acuerdo con el presidente del club?

- Fue una decisión tomada y se la comuniqué al presidente. Me llamaron desde muchos lados para que no lo hiciera, pero esto ya está, no hay vuelta atrás.

- ¿Qué recordás de tus primeros años como entrenador?

- Fui creciendo en Brown de Adrogué. Yo dirigía las Divisiones Inferiores y en interinatos hasta que me dieron la posibilidad de ser un entrenador de Primera para que armara un equipo. Esto pasó hace 15 años, que venimos luchando y sacando resultados buenos, regulares y malos, como ahora.

- ¿Qué harás a partir de ahora?

- Espero analizar propuestas si es que me llegan. Si no, esperaremos hasta que me llegue alguna y se arreglen mis cosas.

Pablo Vicó dirigirá su último partido en Brown de Adrogué ante Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba

- ¿Estás para dirigir a cualquier club?

- Tengo un cuerpo técnico que está con condiciones de poder hacerlo. Y rápidamente, porque creo que ellos también quieren seguir trabajando.

- ¿Te picó el bichito de dirigir alguna vez en un equipo de Primera División?

- No tuve ofertas, pero sí comentarios. ‘Te quiere éste u otro’, me decían. Pero nada formal. No fue en una mesa chica que nos sentamos para corroborar lo bueno y lo malo que me puedan estar ofreciendo. No puedo decir esos equipos, no me gusta decirlos (risas).

- Toda una vida pasaste en Brown de Adrogué…

- Exacto. El mejor recuerdo como entrenador fue el ascenso, y como futbolista, el día, que debuté en Brown contra Sportivo Barracas, ganamos 6 a 1 y marqué cinco goles. Son los dos mejores recuerdos que tengo en este club.

- Y en tu vida personal, de tantos años de vivir en el club, ¿qué recuerdos tenés?

- Hubo cosas lindas y otras que fueron tristes, malas y feas. Cuando uno no logra un objetivo y un resultado necesario, te agarra tristeza, como lo que estoy pasando ahora en Brown. Por eso me quedan en la retina los dos ascensos y ver cómo la gente de Brown festejaba a su manera.

- ¿Cómo tomarás tu último partido como técnico de Brown de Adrogué?

- Será en Córdoba. Le voy a meter las mismas ganas de siempre, como si estuviera en Arandilla. Y trataré de lograr un resultado positivo para sacar a Brown del descenso.

- Luego de tantos años, ¿no te merecés una despedida en el estadio de Brown?

- Sí, pero ya eso no pasa por mí. Hoy te digo que el partido de despedida no se podría dar porque la gente está un poco enojada porque los resultados no se dan. Ojalá que en algún momento se dé.

- Se te escucha muy enojado, ¿recibiste algún insulto en los últimos días por parte de los hinchas?

- No digo que me insultaron, pero cuando no sacás resultados positivos, la cosa se complica. Todos quieren ver a un Brown ganador y me pongo feliz cuando eso pasa. Cuando el equipo ganaba, me ponía muy feliz ver a los hinchas felices de local. Entonces, algo positivo hicimos.