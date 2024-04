Tras anotar 50 puntos, una estrella de la NBA sorprendió al revelar que padece parálisis de Bell: “Voy a seguir luchando contra cualquier cosa”

Joel Embiid acudió a la conferencia de prensa protegido por unos lentes de sol (AP Photo/Matt Slocum)

En una muestra impresionante de talento y resiliencia, Joel Embiid, la estrella del equipo de baloncesto Philadelphia 76ers, eclipsó el tablero anotando 50 puntos durante el triunfo de su equipo 125-111 contra New York Knicks. Este encuentro, crucial en la primera ronda de los Playoffs de la NBA, representó una victoria significativa para los de Pensilvania, quienes ahora se encuentran 1-2 en la serie.

Una vez finalizado el partido, el camerunés nacionalizado estadounidense (será parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos de París 2024) sorprendió a todos los presentes en la conferencia de prensa al reconocer que padece parálisis de Bell, una condición que afecta temporalmente el control muscular facial.

La condición de Embiid, una parálisis facial temporal causada por daño o trauma en uno de los nervios faciales, no menguó su espíritu competitivo. Afectado por síntomas como visión borrosa y ojos secos, el pivot expresó ante los medios, protegido por gafas de sol, la incomodidad que ha enfrentado. “Sí, es bastante molesto. Mi lado izquierdo de mi cara, mi boca y mi ojo. Ha sido duro”, manifestó, subrayando su compromiso de no rendirse ante las adversidades. “Voy a seguir luchando contra cualquier cosa. Es lamentable, así es como lo veo. Pero no es una excusa”, agregó.

Joel Embiid habló sobre el problema de salud que lo afecta (Foto: Tim Nwachukwu / Getty Images)

El desempeño excepcional de Embiid contra los Knicks fue notable, acertando 13 de 19 intentos de campo y 19 de 21 en tiros libres, además de marcar cinco triples durante el juego. Esta actuación destaca aún más por el hecho de que Embiid ha estado lidiando con los efectos de la parálisis desde antes de cotejo en donde los 76ers se enfrentaron al Miami Heat el 17 de abril. “Uno o dos días” antes del enfrentamiento, Embiid comenzó a experimentar los síntomas que, sin embargo, no impidieron que aportara 23 puntos y 15 rebotes en la victoria que aseguró la clasificación de su equipo a la postemporada.

¿Qué es la parálisis de Bell? El diario norteamericano New York Post, citando a la Clínica Mayo, indica que “es una afección que provoca debilidad repentina en los músculos en un lado de la cara”. El centro especializado indica que es un problema “temporal” y que “mejora significativamente” con las semanas, pero aclara que esta afección genera que afecta a la mitad del rostro en muchos casos y que incluso “cuesta cerrar el ojo del lado afectado”. “La parálisis de Bell también se conoce como parálisis facial periférica aguda de causa desconocida”, aclaran, al mismo tiempo que advierten que no hay un rango de edad para los afectados por este problema.

La recuperación de la parálisis de Bell puede variar, siendo impredecible su duración. Embiid, enfrentándose a esta incertidumbre, se ha mantenido positivo y bromeó sobre su apariencia: “Sólo espero que siga así. Tengo una cara bonita. No me gusta cuando mi boca mira para otro lado”.

El NYP afirma que “los síntomas comenzaron con migrañas uno o dos días antes de su victoria” contra Miami Heat en el play-in, lo que le permitió a su franquicia conseguir el puesto 7 de la Conferencia Este. Aquel día Embiid completó 38 minutos en cancha y aportó 23 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias para el ajustado triunfo por 105-104. Sin embargo, el jugador que acaba de cumplir 30 años “quería mantenerlo en privado para evitar distracciones para su equipo”, según informó la cadena ESPN.

El siguiente encuentro de la serie entre los Philadelphia 76ers y New York Knicks, donde los de Manhattan lideran 2-1, se llevará a cabo en Filadelfia, presentando una oportunidad para que los 76ers igualen la serie bajo el liderazgo de Embiid.