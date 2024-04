“Basta, Martín”: el particular pedido de un hincha de River Plate a Demichelis tras el triunfo ante Rosario Central

El particular pedido de un hincha de River a Demichelis tras el triunfo ante Rosario Central

River Plate logró un agónico triunfo ante Rosario Central en el estadio Monumental. De la mano de Miguel Borja, autor de los dos goles, el equipo de Martín Demichelis triunfó 2-1 y quedó a un paso de la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El Millonario no tuvo un partido fácil como local. Es que después de caer ante Huracán en el Tomás Ducó (0-1) antes de su excursión por Venezuela en lo que fue el estreno de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, el DT dispuso un equipo ofensivo para intentar superar a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que salió a la cancha con un equipo alternativo tras su victoria frente a Peñarol por el debut del máximo torneo continental.

Tras estar en desventaja por el fantástico gol de Lautaro Giaccone en el primer tiempo, el DT riverplatense realizó dos modificaciones antes de salir a jugar el complemento: Marcelo Herrera y Rodrigo Villagra tomaron el lugar de los uruguayos Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca. El equipo mostró otra versión y, de la mano del goleador colombiano, logró dar vuelta el resultado con sus tantos a los 22 minutos y cuando faltaban tres para el final de la etapa complementaria.

El segundo gol de Borja provocó una gran reacción del público, que duró hasta una vez que el árbitro Sebastián Zunino decretó el cierre del juego. Una vez que terminó el encuentro, se produjo una secuencia que se hizo viral entre los fanáticos de River. Mientras Demichelis se dio vuelta para firmar una camiseta en la parte superior del banco de suplentes, apareció un hincha que aprovechó la ocasión para hacerle un especial pedido al técnico millonario.

“Martín, basta, basta Martín con tres delanteros, por Dios te lo pido. Por Dios, basta con tres delanteros. Es Solari y Borja, nada más”, expresó el fanático. El video, que subió la cuenta a nombre del nick Joacmillo en la red social X (antes Twitter) incluyó un texto que decía: “El pelado suplicándole por favor que deje de inventar cosas y pare 2 delanteros somos todos”, generó varias respuestas entre los seguidores.

El abrazo entre Demichelis y Borja, autor de los dos goles en el triunfo de River ante Rosario Central

Más allá del pedido, Demichelis alcanzó a mirar al fanático que le habló tras el triunfo por la Copa de la Liga y luego siguió firmándole la casaca a otro hincha que estaba en la zona de la platea muy cerca del lugar donde el DT y el resto del staff y los suplentes pasan cada uno de los encuentros que el Millonario juega como local.

Luego de la victoria, que le permitió a su equipo volver a estar entre los cuatro primeros lugares de la Zona A que clasifican a la próxima ronda del torneo, Demichelis habló en la conferencia de prensa. “Fuimos muy dominantes y no es fácil romper una línea de 5-4-1 con un rival totalmente replegado. Teníamos control de pelota y posición y en una jugada muy buena de Giaccone, desde ahí todo empieza a costar”, reconoció Micho en diálogo con los medios en las entrañas del Monumental.

Acto seguido, el ex jugador ahora DT hizo un análisis de los cambios que incluyó desde el comienzo del segundo tiempo tras un primer tiempo en el que su equipo no tuvo un buen rendimiento. “Pasamos de jugar con Miguel (Borja) y 2 extremos a tres por adentro y un 5 vs. 5. Era más arriesgado porque a una segunda buena contra de Central te podían lastimar. Por eso me voy muy contento porque no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad. Los cambios le hicieron bien al equipo. Fue un triunfo muy merecido”, aclaró.

Gracias a la victoria, River suma 24 puntos y está tercero en la Zona A de la Copa de la Liga. De esta manera, si consigue un empate en la última fecha frente a Instituto, en Córdoba, se asegurará el pase a los cuartos de final. Más allá de eso, este jueves, el equipo tendrá su segundo encuentro por la fase de grupos de la Libertadores: desde las 21 recibirá a Nacional de Montevideo en su estadio.