Corrida y gran definición de derecha: el gol de Thiago Messi en la Academia del Inter Miami que se hizo viral

El golazo de Thiago Messi

Thiago Messi, el hijo mayor del icónico futbolista Lionel Messi, se hizo viral en las últimas horas por ser el autor de un verdadero golazo con la camiseta del Inter Miami durante un torneo amistoso. El joven, que integra plantel con Benjamín, hijo de Luis Suárez, fue una de las figuras de las Garzas, que terminaron levantando el trofeo.

Thiago, que comparte el lugar de entrenamiento con su papá en el Florida Blue Training Center, suele competir con la Sub 12 en la Florida Academy League (a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next). Sin embargo, en esta oportunidad, integró el plantel de la Sub 13 para decir presente en la Easter International Cup, certamen organizado por Rayados de Monterrey durante la Semana Santa (del 27 al 30 de abril) para niños y niñas que van desde los 10 a los 19 años. La organización advirtió que participaron más de 30 equipos internacionales y más de 300 equipos de más de 24 estados de Estados Unidos., incluyendo las Academias LigaMX, las Academias MLS, Boys and Girls ECNL, MLS Next, Girls Academy, USYS y los equipos de fútbol de US Club.

Thiago Messi con la medalla de campeón

El conjunto de Fort Lauderdale compitió contra chicos del Atlanta United FC, Cincinnati United, la academia de la Juventus en Miami, Orlando City o Sporting Kansas City, por ejemplo. El torneo se llevó adelante en Kissimmee (Orlando, Florida).

Vale recordar que desde que Lionel Messi inició una nueva vida en los Estados Unidos tras su salida del París Saint-Germain (PSG), Thiago Messi forma parte de la Academia del Inter Miami. Años atrás, esa relación con el fútbol estaba en las antípodas de la actualidad. Así lo confesaba el capitán de la Albiceleste: “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”.

Antes de su salida de España, integró una de las categorías del proyecto Barça Escola dedicada a niños entre 6 y 8 años, que buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía. Además, en 2020 se hizo viral por un golazo marcado con la entidad catalana. Tanto Ciro y Mateo, los otros hijos que tuvo junto a su pareja Antonela Roccuzzo, también forman parte de la Florida Academy League del Inter Miami.

Thiago Messi, campeón con el Inter Miami

Esta noticia salió a la luz en la antesala al trascendental duelo que protagonziarán los dirigidos por Gerardo Martino en la Concacaf Champions, competencia que brinda un lugar al Mundial de Clubes. El conjunto rosa y negro mañana disputará la ida de los cuartos de final ante Rayados de Monterrey en el Chase Stadium.

El gran interrogante de cara a este compromiso es si Messi podrá ser de la partida. “Leo va día a día. En función de lo que pase en estos tres o cuatro días definiremos si está o no. El partido del miércoles es un partido contra un equipo muy importante, pero nosotros tenemos que pensar en el año completo”, advirtió el Tata en conferencia de prensa.