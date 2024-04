Un jugador del Barcelona se enfrentó a un joven influencer tras el entrenamiento: “Es la última vez que me llamas tonto”

Un futbolista del Barcelona se enfrentó con un tiktoker

La salida del entrenamiento del FC Barcelona volvió a ser el centro de una polémica entre futbolistas e influencers que buscan hacerse virales en las redes sociales. En esta ocasión, el apuntado fue el ex defensor del Athletic Iñigo Martínez, quien se bajó de su automóvil en las puertas de la Ciudad Deportiva para enfrentarse a un joven aficionado que lo estaba insultando.

El episodio quedó filmado por uno de los compañeros del muchacho, quien estaba esperando el momento para capturarlo con su cámara. “La última vez que me llamas tonto ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto”, le advirtió el jugador.

“La última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, remarcó el español, mientras el tiktoker miraba a la cámara para ver si su compañero estaba grabando la escena. “Y no vayas de chulo, porque me ca… en Dios”, sentenció el futbolista en un enfrentamiento que no pasó a mayores, pero en el que se pudo ver cierta tensión.

Esta no es la primera vez que un miembro del plantel del Barcelona es filmado mientras se enfrenta a un aficionado. Ousmane Dembélé, en su momento, Joao Cancelo y Gerard Piqué, entre otros, fueron otros de los que cayeron en la provocación de estos jóvenes, que se paran en la puerta del centro de entrenamientos con el objetivo de sumar seguidores en sus redes sociales.

El defensa del FC Barcelona Íñigo Martínez se enfrentó con un fanático a la salida del entrenamiento (Efe)

Al comienzo de la temporada actual, el lateral portugués tuvo un incidente con algunos seguidores a los que calificó de “pesados” por su presencia constante, buscando autógrafos en prendas para revenderlas. “En primer lugar, no son aficionados, son jóvenes de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia”, escribió en sus redes sociales, para contar su versión de ese episodio.

Robert Lewandowski y el ex culé Samuel Umtiti son otros de los futbolistas que sufrieron algún tipo de agravio. Al polaco le robaron su reloj mientras firmaba algunos autografos, mientras que al francés se le subieron al capó del auto. “¿Sabes lo que es el respeto? le preguntó aquella vez en 2021. A raíz de estos incidentes, el Barcelona tomó algunas medidas que no terminaron de solucionar el problema. Algunas de ellas fueron la de aumentar la presencia policial en los alrededores y dejar de anunciar el horario de los entrenamientos.

En lo que respecta a lo deportivo, los dirigidos por Xavi Hernández están preparando su partido de cara al próximo 10 de abril, cuando el Barcelona visite el Parque de los Príncipes para enfrentar al PSG por los cuartos de final de la Champions League.