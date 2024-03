Martín Demichelis habló tras la derrota de River Plate ante Huracán: “La idea refleja buenos números a pesar de haber perdido”

River Plate fue sorprendido por Huracán en Parque Patricios: perdió 1-0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la 12ª fecha de la Copa de la Liga y a dos jornadas del cierre de la etapa de grupos todavía debe pelear por su boleto a la Fase Final de este certamen del primer semestre.

Tras el duelo, Martín Demichelis realizó la habitual conferencia de prensa y se sinceró cuando le preguntaron si fue una de las actuaciones más flojas de su equipo: “Desde el resultado sí, porque fue el primer partido que perdimos en lo que va de la Copa de la Liga. Arrancamos bien los primeros 15 minutos y después nos fuimos desdibujando. Estuvimos imprecisos, erráticos. En el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, generamos mucho más, no concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra. De las pocas que tuvo Huracán en el segundo tiempo nos concretó y nos ganó. Nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos a casa con nada. Nos quedan seis puntos en la Copa de la Liga para cumplir el próximo objetivo: clasificar entre los primeros cuatro”.

Micho también fue claro cuando le preguntaron sobre una posible merma en el rendimiento de Esequiel Barco: “Con respecto a los niveles individuales, se hablan puertas adentro. Se intentan corregir, mejorar, algunos sostener. Prefiero hablar de lo que es el funcionamiento del equipo”.

El DT no planteó que el equipo estaba mal parado cuando Walter Mazzantti inició la contra que derivó en el único tanto del juego: “Pateamos mal un tiro libre a favor, teníamos dos reboteros, no es que no dejamos reboteros. Nos ganan el rebote y salen más rápido ellos que nosotros. No hay mucho más para explicar. Había gente posicionada para una segunda jugada, perdimos esa segunda jugada y después perdimos la carrera hacia atrás. Hicimos muchos cambios ofensivos para buscar los tres puntos, creo que había espacios para jugar. Los cambios fueron entrando para bien, hicimos los cambios para buscar un resultado. Me quedo con el segundo tiempo que hicimos, en el primer tiempo no me gustó como jugamos a partir del minuto 15”.

“Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si el equipo funciona mejor en todas las líneas, y me refiero también en los aspectos ofensivos y defensivos, las individuales van a estar mucho mejor. No necesitamos sólo de Echeverri. Necesitamos de los once que estén en el campo y los cinco que ingresen en cada partido”, reflexionó cuando le plantearon por el nivel del Diablito cuando entró en el complemento.

Hay que tener en cuenta que el Millonario ahora irá contra Rosario Central el próximo domingo 7 de abril desde las 21.00 en el Estadio Mas Monumental y cerrará la fase de grupos de la Zona A como visitante en Córdoba contra Instituto. Independientemente de eso, el club de Núñez deberá tener el foco puesto también en el inicio de la Copa Libertadores que lo tendrá poniendo primera en el Grupo H este martes 2 de abril en Venezuela ante Deportivo Táchira (21.30) y luego lo verá disputar la segunda jornada como local ante Nacional de Uruguay el jueves 11 (21.00hs). A partir de ahí tendrá dos semanas hasta la tercera presentación, el miércoles 24 en Paraguay contra Libertad.

“La cabeza estaba 100% acá. No habíamos hablado con los jugadores jamás de Deportivo Táchira. Lo empezaremos a hacer a partir de ahora, que merecemos una buena recuperación. Tenemos un entrenamiento mañana y un viaje muy largo que nos ocupa todo el domingo. Un entrenamiento previo allá en Venezuela, pero fueron pura y exclusivamente en sacar adelante este partido”, aclaró el estratega sobre la agenda que asoma.

En la última pregunta, un periodista le afirmó al DT que se veía un River que “a veces no tiene juego” y cuenta con “niveles bajos”, por lo que le consultó si sentía que su mensaje estaba llegando al plantel. “¿Qué mensaje?”, devolvió Demichelis. “Preguntáselo a los jugadores, no me podés preguntar a mí si les llega el mensaje. Hay una idea, que es la realidad, a pesar de que sea doloroso perder y sea la primera derrota en la Copa de la Liga, la primera derrota del 2024, hay números que reflejan un montón de cosas hasta hoy. Perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas en un montón de cosas –no quiero decir que somos los mejores– éramos el equipo que está posicionado en un montón de cosas que reflejan las estadísticas. No sé de qué mensaje me hablas, porque la idea refleja en buenos números a pesar que hoy hayamos perdido, donde el rival en el segundo tiempo casi no nos llegó y nos concretó. Y nosotros tuvimos y no concretamos. No hay mucho más para explicar en el fútbol”, aclaró.