De Paul habló sobre la reacción que tuvo Di María tras las amenazas en Rosario: “Estaba con él y lo vi conmovido, con lágrimas”

Ángel Di María vivió horas especiales mientras vestía la indumentaria de la selección argentina. La emoción por disputar los últimos partidos de su carrera con la Albiceleste se vio empañada por las amenazas que se difundieron contra su persona en Rosario. El Fideo tiene el deseo de retirarse como jugador de Central, pero en las últimas horas lanzaron una violenta advertencia en la entrada del country donde suele vivir cuando está en el país.

En el medio de esa desagradable situación, que se enmarca dentro de la escalada de violencia que se vive en Rosario durante las últimas semanas, Di María fue el capitán y figura de la Selección que superó 3-1 a Costa Rica en el amistoso disputado en Estados Unidos. Si bien el actual jugador del Benfica de 36 años no dio declaraciones, quien sí se refirió a lo sucedido fue su amigo Rodrigo De Paul.

“Yo justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país”, expresó el mediocampista que recibió la cinta de capitán cuando Di María fue reemplazado por Valentín Carboni a diez minutos del final.

“Sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave. Creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, su club, no cambia. Él después tendrá que determinar qué decisión toma porque no es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Sabe que estamos con él a morir, que hoy haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante”, analizó De Paul, refiriéndose a la tan mentada vuelta del Fideo a Central, el club de sus amores.

Hay que recordar que la violenta amenaza se realizó el lunes cuando lanzaron desde un Renault Megane gris –que fue hallado en las últimas horas– un trozo de nylon negro con una nota en la entrada del country Funes Hills Miraflores, donde el campeón del mundo suele quedarse en sus estadías en la provincia. El cartel decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”. Horas más tarde, el jefe de seguridad del lugar aseguró que incluso realizaron cuatro disparos.

Di María le cedió la cinta de capitán a De Paul cuando fue reemplazado sobre el final (Foto: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

El histórico jugador de la Albiceleste venía de dar una asistencia en el 3-0 sobre El Salvador y ahora sumó un tanto en el 3-1 ante Costa Rica. “Para nosotros es igual de importante que Leo (Messi) porque nos da muchísimo. El partido que hizo hoy, llevarnos al empate cuando el partido estaba muy cerrado y difícil. Son jugadores que nos hacen la diferencia. Que estén para nosotros, es muy importante”, lo elogió Leandro Paredes al terminar el partido. “No hay palabras para describir lo que es Ángel. La calidad que tiene. La reacción fue lo que él se merecía”, se sumó Alexis Mac Allister, hablando sobre su reacción viral tras el golazo de su compañero.

Esta actuación le valió, también, un inesperado mimo de Lionel Scaloni en conferencia de prensa: lo confirmó como uno de los fijos para la Copa América de mitad de año junto con Lionel Messi. El DT se refería a las chances del arquero Walter Benítez de sumarse a la delegación que disputará el certamen en Estados Unidos, cuando aclaró: “Está en la lista, es una posibilidad. En el mundo del fútbol nunca se sabe. Hoy está acá y tendrá su chance grande, es evidente que ha venido con nosotros. Garantizar a ninguno, solo al que no vino (Lionel Messi). El resto pico y pala. Bueno, a Fide también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”.