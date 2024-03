10 frases de Diego Martínez tras el triunfo de Boca por Copa Argentina: qué le gusta de Cavani, el regreso de Rojo y por qué es “injusto” con Fabra

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, dialogó en conferencia de prensa después del sólido triunfo por 3-0 ante Central Norte de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina y apuntó hacia lo que viene con el debut por Copa Sudamericana en el horizonte, aunque también se expresó sobre distintos nombres de su plantel con momentos muy diferentes en la actualidad.

El conductor resaltó la actuación de Edinson Cavani, la gran figura de la cancha después de haber convertido los dos primeros goles en Santiago del Estero: “Lo que más nos gusta de él es como se pone al servicio del equipo, como intenta ser siempre el ejemplo y ayudar al equipo desde un lugar muy humilde más allá de toda su jerarquía y hoy está recolectando eso que él pregona cada día. Ojalá lo pueda seguir haciendo. Para nosotros es muy importante tener un centrodelantero en el nivel que está”.

Otro de los tópicos abordados fue la titularidad de Marcos Rojo, quien no había podido sumar minutos de manera oficial por su lesión durante la entrada en calor previa a un amistoso de pretemporada: “Es importante que Marcos se haya sentido como se sintió. Es nuestro capitán, es uno de nuestros líderes y es importante que se sienta bien jugando dentro de la cancha. Es lo que más hace, disfruta y, sobretodo, por lo que nos transmite a nosotros como cuerpo técnico y, principalmente, a sus compañeros. Es importante que haya vuelto”.

Por otro lado, manifestó su lamento de no poder darle más minutos a otros futbolistas “que lo merecen”. Ante la repregunta, le puso el nombre de Frank Fabra a ese pensamiento: “Me encantaría poder darle más a Frank de lo que él nos da en el día a día, de su predisposición, de como mantiene ese compañerismo y esa alegría puertas para adentro y lo positivo que es, pero lamentablemente en esto de tomar decisiones a veces termino siendo injusto en el caso de él”.

* La seriedad del equipo y la solidaridad de Cavani

“Estamos trabajando con la posibilidad de que pueda jugar en otra posición; de mediocampista, algo más suelto. Lo más complejo que tenemos como cuerpo técnico es darle calidad de trabajo a todos, es un plantel con mucha jerarquía. Necesitamos que todos sientan que pueden estar cerca de ayudar al equipo”, contó en charla con los periodistas.

MÁS FRASES DE DIEGO MARTÍNEZ

Las actuaciones de Cavani, Merentiel y Langoni: “Es importante que Miguel y Edi hayan hecho goles, es importante que Luca haya entrado, haya sido tan determinante y haya aportado como lo hizo”.

La complicada realidad en la Zona B de la Copa de la Liga: “Me hubiese gustado estar entre los cuatro primeros, no lo logramos. Buscaremos en esta recta final con el inicio de la Sudamericana y todos los partidos que se nos vienen tratar de meternos en ese objetivo de entrar entre los primeros cuatro del campeonato”.

Los próximos encuentros: “En Boca jugas siempre finales. Todos son partidos importantes. ¿Cómo los planificamos? Cada uno es el más importante del semestre: Central Norte, San Lorenzo... Después, veremos como afrontaremos el cruce de Sudamericana con el tema de la altura y el viaje (Nacional Potosí en Bolivia). Todavía estamos armando la logística con el club porque es compleja”.

La seriedad para afrontar el partido contra Central Norte: “Lo preparamos como lo hacemos siempre. Al no haber comenzado el Federal A, teníamos la información de los amistosos. Pudimos darles eso a los muchachos y lo que uno más valora y me deja contento es la seriedad con la que el grupo tomó este partido. La importancia que le dio, cómo salieron a jugar. Creo que termina apareciendo esa diferencia lógica entre las categorías, pero siempre con el respeto a los jugadores de Central Norte. Me voy contento con el compromiso y porque tomaron el partido como una final”.

El buen rendimiento de Aaron Anselmino: “Lo de Aaron no es una sorpresa, es un chico muy joven con un futuro muy grande, que entiende, que vive el fútbol. En las concentraciones está todo el tiempo mirando fútbol. Entonces, cuando vos tenés la seriedad de una persona grande por más que seas un chico y te focalizas bien hacia donde querés ir, es muy bueno”.