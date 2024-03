Scaloni habló sobre el debut del Colo Barco y se refirió a la sequía goleadora de Lautaro Martínez en la selección argentina

Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante El Salvador

Lionel Scaloni analizó el triunfo por 3-0 de la selección argentina ante El Salvador en el primero de los amistosos que tendrá el campeón del mundo en los Estados Unidos y con la mente puesta en llegar de la mejor forma a la Copa América. Al entrenador le consultaron, entre otros temas, sobre el debut de Valentín Barco en la Mayor y la sequía goleadora en la Albiceleste que está sufriendo Lautaro Martínez.

“Siempre se busca en este tipo de partidos darle la oportunidad de jugar a chicos que por ahí no vienen jugando seguido o buscar otras variantes. Estamos contentos, más allá del resultado, de cómo afrontaron el partido, la intensidad, en líneas generales creo que se hizo un buen partido. Los chicos que queríamos ver han cumplido y nos dan más opciones”, comenzó el nacido en Pujato.

Acerca del próximo compromiso del martes ante Costa Rica en Los Ángeles, Scaloni expresó: “Tenemos otro partido y haremos lo mismo si es que se puede. Para eso están estos partidos, para darle la oportunidad a estos chicos. Haremos algunos cambios para el siguiente y ya después valorar todo cómo fue la gira”.

En cuanto a la aparición del Colo Barco, quien ingresó a los 55 minutos en lugar de Nicolás Tagliafico, el orientador dio su opinión: “No ha venido el Huevo (Acuña), que venía con una lesión, y tenemos solo a Tagliafico. Es darle un poco de descanso a Nico, verlo a él y darle la oportunidad de que debute. Nos ha gustado cómo afrontó los entrenamientos y tiene que corregir muchas cosas lógicamente por su edad. Creemos que es un puesto que requiere de mucho ensamble y trabajo, sobre todo a nivel defensivo. Hoy no era un partido defensivo y le pudimos dar esa oportunidad. Si hubiera sido otro partido, con tan poco entrenamiento, lo hubiéramos pensado más. Pero es un chico que tiene sus cosas, mucho potencial y hay que explotarlo”.

La Selección Argentina que derrotó a El Salvador en Estados Unidos (AP)

Por otro lado, Scaloni se refirió a la situación de Lautaro Martínez, que le cuesta convertir con la Selección. “No converso sobre si hace un gol o no, hablo de cuestiones relacionadas al partido, a su equipo, a él, pero no me preocupa porque la mete en su equipo. Ya la meterá acá. Jugó un buen partido, no solo a movimientos, sino que a nivel físico está bien. Lógicamente, un delantero quiere hacer goles y cuando no los hace no gusta, pero estamos tranquilos”, insistió.

OTRAS FRASES DE LIONEL SCALONI:

- La función de Nico González y Nehuen Pérez como laterales: “Nehuén ha jugado ahí porque Nahuel Molina vino con un esguince leve de tobillo y no pudo entrenar el primer día. No tener un lateral de rol específico porque los chicos están lesioandos, los que normalmente están con nosotros: Montiel, Foyth, Maffeo. Le dimos la oportunidad a Nehuén porque sabemos que lo puede hacer. No es su posición, pero lo hizo bien. es una opción por si pasa lo de este partido”.

“Nico ha jugado ahí contra Paraguay, creemos que lo puede hacer en un tipo de partido como el de hoy, que tenés que atacar. Es evidente que no lo haremos siempre. Son pruebas que vamos haciendo y estamos bien. A Nico lo sacamos en el descanso porque había hecho un buen partido. Lo mismo con Enzo (Fernández) que hizo un buen partido también. Queremos a los chicos frescos”.

- La lista de la Copa América: “Si sobran jugadores, es un problema lindo que tiene un entrenador. Como dije ayer en rueda de prensa, van tres jugadores menos que al Mundial, va a ser un lindo problema la lista. Pensaremos en el bien del equipo, en lo que hace falta. el fútbol es cambiante, de acá a mayo o junio pueden pasar muchas cosas. No descartamos nada”.

- La convocatoria de jugadores para los Juegos Olímpicos: “Elijo para la Copa América y Masche elegiría para Juegos Olímpicos como tiene que ser. Si le dan los jugadores, perfecto. La nuestra es obligatroria la cesión. La de él hay un tema que no es obligación y tendrá que lidiar con los clubes. Como Selección Mayor no nos opondremos a la citación de jugadores, queremos que lleve a los mejores y los que considere. Es un tema complejo porque son muchos días fuera del club”.

- ¿Cuál es el secreto de la Selección?: “Si lo tuviera te lo diría. no hay un secreto. Sí tengo claro, creo que lo que cualquier selección y equipo necesita es tiempo y ensamble, que los jugadores se conozcan, hacer una base. Ojalá le den tiempo al entrenador (de El Salvador) de seguir con su idea. Tiene una oportunidad bonita porque hay más selecciones que pueden ir al Mundial. Es tiempo de confiar en el proceso y eso dará los frutos”.