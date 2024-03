La desafiante frase de Lautaro Martínez a sus detractores tras sumar 16 partidos sin anotar con Argentina

La palabra de Lautaro Martinez

La selección argentina regresó con todo a la actividad de este 2024 que tendrá como gran atracción la Copa América de mitad de año en los Estados Unidos. La goleada 3-0 contra El Salvador en Philadelphia marcó el pulso de un equipo que, a pesar de la ausencia de Lionel Messi, no tuvo problemas para destrabar un encuentro ante un rival que ofreció muy poco ante la jerarquía del campeón del mundo.

Sin lugar a dudas, el lamento de Lionel Scaloni en medio de la alegría por el resultado pasa por Lautaro Martínez porque el Toro, de excelente temporada en el Inter de Milán, convive con el impensado contraste de sumar 16 partidos sin poder convertir con la Albiceleste. En charla con TyC Sports, sorprendió en el cierre de la entrevista en pleno campo de juego al mandarle un mensaje a sus detractores: “Ojalá que el próximo partido tenga alguna oportunidad para poder convertir, volver a sonreir y demostrarle todo a esa gente que habla tanto de mí que están equivocados porque yo doy lo mejor siempre”.

Segundos antes, el delantero de 26 años había comentado cómo afrontaba la sequía goleadora: “Con tranquilidad. Como dije siempre, trato de demostrar adentro de la cancha. Después, que hablen ustedes, que hable la gente. A mí, eso me interesa poco porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo para lo que sea: arrancar de titular, suplente o no entrar. En definitiva, trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. Me gusta competir, dar lo mejor. A veces, el gol no se da. Lo intenté, pero tampoco pudo entrar. Seguiré trabajando”.

Lo cierto es que el último gol de Lautaro con la Selección ocurrió el 23 de septiembre de 2022, cuando marcó el primer tanto de la victoria 3-0 contra Honduras en el Hard Rock Stadium de Florida. En todo este lapso, sólo brindó dos asistencias: una ante Jamaica el 28 del mismo mes e idéntico año y la otra fue, justamente, en este amistoso contra El Salvador para el 3-0 de Giovani Lo Celso.

Los goles del amistoso entre Argentina y El Salvador

Además, se perdió cuatro compromisos en este período porque fue suplente contra Emiratos Árabes Unidos en la previa a la Copa del Mundo y en el 3-0 frente a Croacia en las semifinales del Mundial, mientras que no fue convocado en las victorias contra Australia e Indonesia en junio de 2023. De igual manera, acumula 21 goles y 8 asistencias en 55 partidos con la selección argentina. Entre sus intervenciones más importantes, anotó tres tantos en el camino hacia el título conseguido en la Copa América 2021. Eso se suma a que abrió el marcador contra Italia en la Finalissima.

En distinta sintonía, Lautaro Martínez analizó el primer duelo de la gira amistosa: “Pasaron muchos meses sin jugar, pero era importante que hoy nos volvamos a encontrar. El rival jugó muy metido atrás, entonces se hizo difícil, había poco espacio, pero es importante que hayamos vuelto a trabajar juntos y seguimos preparándonos para lo que viene”.

En último orden, contó cuál fue el mensaje del entrenador de cara a un nuevo año de competencia oficial: “Hablamos de que tenemos que seguir compitiendo, seguir haciendo lo que demostramos desde que asumió él; un grupo unido, que quiere siempre más. Este deporte se trata de eso, de conseguir objetivos y después ir por el siguiente. Nosotros trataremos de prepararnos de la mejor manera para lo que viene”.

Será cuestión de tiempo para que la mala racha llegue a su fin para el bahiense porque tendrá una nueva oportunidad este martes a partir de las 23:50 (hora argentina) frente a Costa Rica en Los Ángeles. A nivel clubes, cabe destacar que es el principal artillero de la Serie A con 23 tantos (Dusan Vlahovic, de Juventus, lo escolta con 15) y, a pesar de haberse quedado afuera de la Champions League en los octavos de final, va camino a la consagración en el Calcio porque Inter tiene 14 puntos de ventaja en la cima.