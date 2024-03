Una estrella de Francia confirmó que Real Madrid no le permitirá disputar los Juegos Olímpicos: ¿qué sucederá con Mbappé?

Aurélien Tchouaméni descartó la posibilidad de representar a Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024 Deportes

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca y la competitividad que tendrá la lucha por la medalla dorada en el fútbol masculino es difícil de dimensionar. El sorteo de la primera fase se realizó durante las últimas horas y arrojó a Argentina en el Grupo B junto a Marruecos, Ucrania y la tercera mejor nación de Asia. Pero más allá de la participación del actual país campeón del mundo, todas las miradas están en lo que pueda realizar Francia frente a las miradas de su público.

El armado del plantel no será para nada sencillo en Les Bleus y recientemente se complicó aún más por la baja de un importante futbolista: Aurélien Tchouaméni. De cara a una nueva fecha FIFA, el volante de 24 años explicó la razón detrás de su ausencia en el evento que se realizará entre el 26 julio y el 11 de agosto. “Obviamente jugar los Juegos Olímpicos en tu país es algo extraordinario. No es algo que podamos repetir en nuestras vidas. Pero es nuestro empleador y desde el momento que el Real Madrid decidió vetar la chance no creo que tengamos mucho para decir”, argumentó en conferencia de prensa.

Además habló en plural ya que en sus declaraciones también incluyó a Eduardo Camavinga y Ferland Mendy: “Todo el mundo sabe que esto no es necesariamente algo bueno estar en desacuerdo con tu empleador en la vida cotidiana pero seguramente lo habría jugado. Nos hubiera gustado jugarlo. Ahora no va a ser posible pero seremos los primeros en estar apoyando al resto”. Vale recordar que Francia enfrentará dos amistosos rumbo a la Eurocopa: este sábado 23 de marzo ante Alemania en Lyon y el martes 26 contra Chile en Marsella.

Tanto Tchouameni como Camavinga están dentro de la consideración de la selección mayor de Francia (Foto: Reuters)

El misterio se trasladó a las demás figuras que militan en el Real Madrid como Arda Guler para Turquía, Nicolás Paz en el caso de Argentina, Brahim Díaz en representación de Marruecos y Andriy Lunin por Ucrania que también tendrían el evento olímpico vetado por parte de la dirigencia. Mientras tanto más de un millón de entradas ya se comercializaron en Europa, debido a la expectativa que genera esta disciplina durante los Juegos Olímpicos y la posibilidad de que Kylian Mbappé sea parte de la campaña del local.

Pero la pregunta es clara: ¿Kiki será cedido por el Merengue si finalmente firma contrato con ese club de cara a la próxima temporada? “La negativa del Real Madrid también afecta a Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, por si Thierry Henry imagina convocarles para disputar los Juegos en casa. A ver si también se aplicará a Kylian Mbappé en el caso de que el capitán de la selección de Francia se incorpore a la Casa Blanca durante el verano, tras dejar el PSG”, planteó el medio francés RMC adelantándose a este posible conflicto.

La realización del sorteo también permitió la presentación de las sedes oficiales, donde se disputarán los partidos: Stade de Bordeaux (con capacidad para 42.000 personas), Stade de Lyon (59.186), Stade de Marseille (67.694), Estadio de la Beaujoire (37.473), Stade de Nice (36.178) y Parque de los Príncipes (48.000).