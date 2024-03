Los problemas financieros que ponen en peligro la salida de Dani Alves de prisión: el rol del padre de Neymar y las reglas que deberá cumplir

Dani Alves recibirá la ayuda de la familia Neymar para lograr la libertad condicional (Foto: Reuters)

El pasado 22 de febrero, el ex futbolista Dani Alves fue condenado en Barcelona a cuatro años y medio de cárcel por el delito de agresión sexual a una joven de 23 años en un discoteca de esa ciudad catalana en diciembre de 2022, causa por la cual permanece detenido desde hace más de un año. Casi un mes más tarde, la Sección 21 del Tribunal de Barcelona aceptó la petición de la defensa del brasileño de salir de prisión de manera provisional.

La condición de la audiencia para la excarcelación es un pago de un millón de euros y, según aseguró el medio español La Vanguardia, el padre de Neymar se encargaría de abonarla con tal de que el lateral derecho salga en libertad. Aunque en un principio la idea era que el depósito se realizara este mismo miércoles, no se dieron los tiempos y el mismo se haría efectivo durante el jueves para que el experimentado futbolista pueda dar sus primeros pasos fuera del centro penitenciario de Brians 2.

El portal catalán añadió que la abogada Inés Guardiola “está moviendo todos los hilos para dar cumplimiento a la resolución de libertad bajo fianza”, en pos de hacer efectiva la liberación. Vale recordar que Dani Alves tiene todos sus bienes embargados por un procedimiento judicial abierto con su ex mujer, Dinorah Santana, en Brasil, lo que le impide poder afrontar el pago, y es por eso que apareció el padre del actual jugador del Al Hilal como protagonista inesperado en este giro de acontecimientos.

A sus 40 años, el oriundo de Bahía perdió todo el apoyo familiar y pasó de tener el respaldo de su entorno más íntimo a caer en una batalla legal paralela a la que lo encerró en una cárcel española. Según detalló el programa Fiesta, la ex pareja de Dani está convencida de que “fue utilizada” para conseguir una libertad condicional y, en el momento que se cayó esta posibilidad, Alves comenzó a ignorarla. “Yo estoy con medicación, para mí él ha muerto, que nos deje en paz, cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos, para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador”, fueron las últimas palabras de Dinorah al respecto.

El jueves podrían darse los primeros pasos de Dani Alves en libertad (Foto: EFE)

Todo esto se añade a la información que publicó El Confidencial, de España, que dio detalles de los conflictos financieros que atraviesa el brasileño en la actualidad luego de ser detenido, ya que tiene deudas por más de dos millones de euros y se le embargaron varias propiedades bajo su nombre. Sin capacidad de cubrir la fianza por sus propios medios, una vez más tuvo que acudir a su ex compañero de la selección de Brasil para poder salir.

Tras 14 meses tras las rejas, todo indica que este jueves el ex futbolista saldría en libertad. “Una vez abandone el centro penitenciario deberá apersonarse ante el tribunal para que le notifique personalmente la resolución de puesta en libertad, entregue los pasaportes, notifique el domicilio en el que va a residir y le indique el juzgado en el que deberá presentarse cada semana para firmar y certificar que no se ha fugado”, concluyó el sitio sobre el paso a paso que deberá cumplir el brasileño.

“No me voy a fugar. Confío en la Justicia y siempre estaré a su disposición”, fueron las palabras que soltó el jugadorpara que acepten el pedido de sus abogados. Mientras tanto, del otro lado de la vereda mostraron toda su indignación a la decisión en palabras de Ester García, abogada de la víctima, en charla con RAC 1: “Estoy sorprendida e indignada. Parece que se está haciendo Justicia por los ricos. Dijeron que tiene una pequeña capacidad financiera en este momento, pero no tengo ninguna duda de que recibirá el millón de algún lado”.

Cabe destacar que no será la primera inyección financiera a Dani, ya que debió pagarle a la víctima la suma de 150 mil euros a modo de indemnización por el daño moral y lesiones sufridas. Y entonces también recibió ayuda económica de la familia Neymar. Por el delito de lesiones leves, a eso sumaron otros 9.000 euros. Más allá de esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció que Alves no podrá comunicarse con las denunciantes por ningún medio y que no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas del caso.