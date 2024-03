La increíble multa que Nicolás Fonseca tuvo que pagar en River Plate por el llamado de la selección de Uruguay

La insólita multa que Armani le hizo pagar a Fonseca en la concentración de River

El volante de River Plate, Nicolás Fonseca, tuvo su primera convocatoria con la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa y fue incluido para la próxima fecha FIFA en la que la Celeste jugará en Europa con el País Vasco y Costa de Marfil. El esperado llamado se dio en una particular anécdota en la que debió pagar una “multa” por recibir la novedad.

El futbolista antes de recibir la confirmación ya sabía que estaba en la mira del Loco para esta citación y que con seguridad iba a tener su lugar. “Lo tomé con mucha ilusión. Obviamente, saber de estar en el radar, con tantos jugadores, con tantas figuras, es un orgullo para todo jugador. Da felicidad. Ahora, trabajar para poder estar”, aseguró en una entrevista con AUF TV.

Luego fue consultado sobre cómo le llegó esa anhelada confirmación: “Estaba almorzando y me sonaba el teléfono, y te dan multa si sacás el teléfono en River. Saco el teléfono y todos me miraban: ‘Multa, multa, multa’. Me levanté, fui a hablar con el capitán (Armani), le dije que es el de la selección, ‘¿puedo contestar?’. Me dice sí. Me dio la noticia. Enseguida, llamé a la familia, mucha felicidad, lágrimas de alegría”.

Nicolás Fonseca recibió el permiso de Armani para atender el llamado de la citación a la Celeste, pero no zafó de la multa

Si bien el jugador de 25 años no reveló en qué consistió la multa, reconoció entre risas: “Me la hicieron pagar pero valió la pena”. El plantel a cargo de Martín Demichelis es busca evitar el contacto con el celular en las comidas para fomentar la interacción de sus futbolistas. Es uno de los tantos clubes que realiza esta práctica que está muy bien vista entre los propios protagonistas.

En otro orden, el uruguayo se refirió a lo cómodo que se siente en el equipo millonario, donde llegó a mediados del año pasado proveniente de Wanderers. “Yo estoy muy agradecido a River, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes. Jugar en River te da una vidriera distinta. Se dio todo muy rápido, empezar a jugar, fue muy importante para estar acá”, aseveró.

“Es un sueño de todos nosotros, todos los niños sueñan con esto. Es un sueño mío y de mi familia. Que se haya convertido en realidad es una alegría infinita, ahora disfrutar, aprovechar y aprender lo más posible”, confesó sobre su llegada a la Celeste.

Nicolás Fonseca a la izquierda de la foto. Disfruta de su primera citación a la selección uruguaya (@aufoficial)

Nicolás, que es hijo de Daniel Fonseca, ex mundialista con su selección y que jugó el Mundial de Italia 1990, además de tener un breve paso por River Plate a comienzos de 2002m también contó que habla de forma asidua con su hermano Matías, de la Sub 23 charrúa. “Todo el tiempo en comunicación constante. Siempre fue así. Con esto de la selección, más. Me introdujo lo que era esto, lo estoy viendo en primera persona. Nos contamos todo y ojalá podamos estar juntos acá”.

“Siempre había un convencimiento interno que en algún momento se podía dar y se iba a dar. Por cómo se daba la situación, nadie creía en eso. Pero yo sí, mi familia sí, trabajamos para eso. El camino fue largo, pero es la recompensa, ver para atrás, todo lo que fue, da felicidad”, sostuvo sobre su llegada a su selección.

Nicolás sabe que deberá ganarse un lugar entre los titulares en un equipo ya conformado por Marcelo Bielsa y que marcha segundo en las Eliminatorias para el Mundial 2026. “Es una competencia sana, como todo. Vengo a sumar, a aportar mi granito de arena, a aprender lo más posible”, concluyó.