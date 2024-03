El controvertido análisis de un periodista mexicano sobre la derrota ante Argentina en el Mundial de Qatar: “Ese partido el Tata Martino lo vendió”

La Teoría Contra Gerardo Martino

Pasa el tiempo pero el enojo aún perdura en México. Tras siete Copas del Mundo de manera consecutiva clasificando a los octavos de final, el Tri quedó eliminado en fase de grupos del máximo certamen en Qatar 2022 y uno de los principales apuntados por la prensa local es el director técnico argentino Gerardo Martino (hoy en el Inter Miami de la MLS).

El que atacó de un modo controversial al ex estratega del equipo nacional fue el conductor Jorge “Burro” Van Rankin durante una entrevista al delantero Edson Álvarez en el canal de Youtube Caliente TV. Luego de catalogarlo como “el innombrable” y decir que no se acordaba su nombre, el locutor le consultó al mediocampista del West Ham de Inglaterra sobre su relación con el estratega argentino.

“Si algo he aprendido en esta vida es a ser agradecido. Eso no quita que yo sea agradecido con el Tata, porque me dio la oportunidad de jugar mi segundo Mundial. O sea, a lo que voy, es que estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Pero una gran relación, una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Compartíamos muchas cosas”, comenzó su relato el futbolista.

No obstante, el volante recalcó que su vínculo giró radicalmente en la previa al compromiso contra la Albiceleste, en el cual ambos conjuntos se disputaron mano a mano un lugar en la siguiente fase. “Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido con Polonia todo iba bien con él, la relación, como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo para él fui un desconocido”. Y luego, agregó: “Llega el partido con Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”.

Edson Álvarez venía de ser titular y jugar todos los minutos en la igualdad sin goles ante Polonia y no tuvo acción en la caída 2-0 contra la Scaloneta (goles de Lionel Messi y Enzo Fernández). Luego volvió a ser de la partida en la victoria 2-1 contra Arabia Saudita. El Tri, pese a culminar con cuatro unidades al igual que Polonia, quedó fuera de los octavos de final por diferencia de gol; mientras que la Albiceleste avanzó como primera del Grupo C (luego se quedaría con la Copa del Mundo al vencer en la final a Francia).

Tras escuchar esta respuesta, El Burro Van Rankin ensayó un monólogo en el que apuntó con dureza contra el Tata Martino, dejando un planteo más que polémico sobre aquel encuentro en el Lusail Stadium. El conductor buscó desligar de sus palabras al deportista. El ex Ajax de Países Bajos y América de México, aunque no emitió ningún juicio de valor, tampoco decidió defender al ex entrenador de nacionalidad argentina.

“Para que vean, señoras y señores. Yo sí me atrevo a decir que hay algo. Tómame a mí, cabrón. Eso es un misterio. Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me venga con nada ¿Por qué no exhibió a su pinche delantero que está ahí, por qué no lo metió de titular? Porque lo iba a quema, a evidenciar. Sí, Funes Mori, a ti me refiero papá. Por eso no te metió. Por eso traían como loco, porque sabían que le iban a romper la madre a Argentina si hubiera jugado este señor también. Sin menospreciar lo que hizo Guardado y lo que hizo también HH (Héctor Herrera), que salió la cima de uno de ellos. Ahí quedará la historia y él sabrá en su cabecita si lo que hizo es lo correcto”, lanzó sin rodeos.

En ese partido en la ofensiva estuvieron Hirving Lozano y Alexis Vega, mientras que en el complemento ingresaron Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Uriel Antuna. Las otras opciones en ataque eran, entre otras, Henry Martin y el argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori.