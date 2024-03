Un tenista se desplomó en pleno partido del Open de Miami: el mensaje de su rival al recibir una ola de críticas en las redes

Un tenista francés se desplomó en medio del partido

El reciente incidente en el mundo del tenis durante el Masters 1000 de Miami con el joven francés Arthur Cazaux, de 21 años, encendió las alarmas entre profesionales y aficionados. El galo, actual número 74 del ranking ATP, se enfrentaba a su compatriota Harold Mayot (141°) en la primera ronda de la Qualy cuando, durante el tercer set, perdió la estabilidad y se desplomó en la pista.

Los presentes observaron cómo Cazaux quedó en el suelo, con sus brazos rígidos y las manos hacia el cielo. Inicialmente, la reacción ante su caída no fue inmediata, ya que en un principio pensaron que sólo se trataba de cansancio, acompañado de un calambre. Sin embargo, un médico, al percatarse de la gravedad de la situación, intervino rápidamente.

Segundos más tarde, el umpire acompañó al especialista después de que un ball boy se acercara a Cazaux. Por último, Mayot cruzó la cancha y también se dirigió hacia el centro de la escena. El diagnóstico preliminar fue un fuerte golpe de calor, por lo que el tenista abandonó la cancha en silla de ruedas y protegido del sol con una sombrilla. Luego fue trasladado a un centro médico, donde recibió un chequeo general. Cazaux, que es dueño de tres títulos Challenger y era el tercer favorito en la qualy, logró recibir asistencia a tiempo.

Tras el incidente, Harold Mayot expresó su preocupación por lo sucedido: “Hacía varios partidos que no se sentía bien y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre. Cuando me di cuenta de que era grave, acudí inmediatamente a él y me preocupé mucho”.

El descargo de Harold Mayot en redes sociales tras el desmayo de Arthur Cazaux en el Masters 1000 de Miami (@HaroldMayot)

Estas declaraciones salieron a la luz después de que el francés fuese víctima de una ola de críticas en las redes sociales por no asistir inmediatamente a Cazaux. Mayot se defendió de las acusaciones en su cuenta de X (ex Twitter), enfatizando su preocupación y deseándole una pronta recuperación a Cazaux. Además, remarcó la amistad que existe entre ambos. “Él y yo estábamos muy preocupados. Hice lo mejor que pude para ayudar. No hay más que una gran amistad y complicidad entre nosotros y siempre lo ha sido. Tienes que dejar de enviar tu odio todo el tiempo. Le deseo una saludable recuperación y lo mejor”, compartió el francés.

“Dejen de lanzar una falsa polémica. Hice lo mejor que pude para ayudar. Entre nosotros no hay más que una gran amistad y complicidad y siempre la ha habido. Tienen que dejar de enviar su odio todo el tiempo. Le deseo una buena recuperación y lo mejor”, sentenció el galo.

Mayot y Cazaux tienen una larga historia juntos en el tenis. Nacidos en 2002, se han enfrentado en múltiples ocasiones, incluida la final del Abierto Junior de Australia en 2020, donde Mayot resultó victorioso.

El partido en cuestión no pudo terminar por este problema médico y se le otorgó la victoria de Mayot tras dos horas de juego y con los marcadores en 4-6, 7-5, 2-1, luego del abandono de Cazaux debido a su indisposición. El encuentro se celebró bajo condiciones complejas, con temperaturas alcanzando los 31 grados y un 70% de humedad. En la siguiente ronda, Mayot se enfrentará al belga David Goffin, buscando un lugar en el cuadro principal del torneo.