Coscu dio detalles de la otra pelea entre el Turco García y Taty Chao que no se vio en la filmación: “Le hizo una toma de Jiu Jitsu”

El relato de Coscu sobre la pelea del Turco García

La pelea que protagonizó Claudio García durante la grabación de su programa Lo del Turco con un invitado se convirtió en un tema viral que sigue sumando detalles. En las últimas horas, el streamer Martín Pérez Disalvo agregó nuevos datos que reflejan cómo continuó la escena detrás de las cámaras luego de que se cortara la transmisión en vivo por Instagram que estaban realizando cuando el ex futbolista golpeó al coleccionista y vendedor de camisetas Ricardo Taty Chao.

La breve filmación mostró el momento en el que el ídolo de Racing le pega a su invitado, propietario del local “Camisetas Nani”, pero según los invitados a la cena televisada la pelea continuó en el pasillo del edificio donde Coscu fue un involuntario testigo directo. El reconocido streamer contó su vivencia a través de un audio que envió al programa Paren la Mano, donde hicieron una singular reconstrucción de los hechos a través del relato de Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Joaquín Cavanna, que estuvieron presentes también En lo del Turco.

“Salgo decidido a irme, porque ya me había sobrepasado por mucho. Otro detalle que no se contó: en un momento revolearon un cuchillo tramontina, y me pasó por al lado. Y yo ahí dije: ‘Por favor, Lucas, ¿dónde me trajiste?’. No podía creer dónde estábamos. Era la jungla extrema. Le tiró un cuchillo tramontina primero, te estoy hablando a la media hora de programa. Ahí me di cuenta que estábamos en una locura”, inició su reconstrucción Coscu.

“Cuando salgo, cuando me despedís, no puedo creer que vos te quedes. Salgo al pasillo y Nani (Taty) estaba esperándolo, onda ‘dale, que venga’. Y yo paso. Medio que quería desaparecer, pensé que Nani me iba a querer pegar a mi por irme. Me voy y él estaba en el pasillo esperándolo, parándose de manos, literalmente. Me ve pasar, dije este me bardea a mí de onda para ver con quién puede pelear. Agarra y me tira: ‘Perdón Coscu eh, pero bueno, a este gordo no me le voy a achicar’. Re picante”, recordó sobre su espera del ascensor para abandonar el edificio en el barrio de Barracas donde se grabó el programa, que sería emitido el próximo jueves.

Pero lejos de terminar, el problema escaló: “Digo, ya está, no va a salir el Turco. Pasan cinco segundos, sigo caminando al ascensor y sale con todo el Turco, no lo podían parar. Y se le mete adentro Camisetas Nani, se le tira encima. Cuando se le tira encima, me doy vuelta para ver qué estaba pasando, porque yo ya me quería ir a un nivel de no quería ni mirar. El Turco le agarra la cabeza y se trenzan. Pero no vi piñas. Piñas limpias no vi, creo que nadie mató a nadie ahí, como que estaban muy agarrados. El Turco le hizo como una toma de Jiu Jitsu, y estaban muy agarrados los dos.

Finalmente, fueron separados García y Chao: “Toda la gente separando en el medio. Creo que ahí cobraron algún rebote, algún codazo, por eso hubo muchos accidentados después. Me voy, el ascensor no bajaba más. Dio el tiempo de que llegué al ascensor y viene Camisetas Nani, y me dice: ‘No, esto es increíble, yo vengo acá, me dicen que haga reír, que interrumpa, que me haga el canchero y después se enojan’. Estaba sacado”.

Coscu habló sobre la pelea en lo del Turco García

En el programa que conduce por la señal ESPN, llamado Generación F, Pérez Disalvo agregó algunas apreciaciones más de la jornada que vivió en la casa del Turco García: “No pienso defender a nadie en este programa, la violencia está muy mal. Me parece que se fue todo de las manos. Jugó el alcohol que había o el descontrol del momento. La violencia no resuelve nada, al contrario aumenta el conflicto. Lo que no está contextualizado antes es que venían haciendo ese comentario como si lo hicieran siempre, como que era una tradición del programa joderlo al Turco con la esposa. Lo que pasa es que para mí ya se pasaron”.

Coscu hizo referencia al chiste que disparó el cruce entre García y su invitado: “Durante varios programas, se busca la joda de Jesús (el actor Andrés Aramburu) con la esposa del Turco. Hacen como una escena, como algo actuado, pero cuidado entre comillas, de tirarse onda. Jesús le tira onda. Es como el chiste. Jesús lo jode al Turco todo el tiempo. La cuestión es que como está ese chiste, habían hecho ese chiste, de una forma más vaga. A medida que va pasando, va subiendo los niveles, se va poniendo más picante, y en ese momento ese chiste es mal recibido. Taty hace el chiste. El contexto es que lo buscaron al Turco García, le dijeron este te quiere levantar la mujer o algo muy parecido a eso”.

Eso desató el problema: primero García le lanzó el contenido de un vaso a Chao y luego le arrojó el objeto. “A mí un vaso de vidrio me pasa por al lado de la cabeza. Primero le tira la pomelo y el otro se queda como ‘che, pará, se re calentó, no está bueno lo que dije’. No se conforma con tirarle la pomelo, en el medio me dice ‘perdón coscu no te quería salpicar’, y le tira un vaso de vidrio. Yo ahí dije pará, es un montón”, aclaró el streamer.

Apenas se inició la gresca, el famoso generador de contenido decidió marcharse del lugar: “Yo me fui amigo, reconozco que me dio miedo. Veía a Camisetas Nani que tenía una silla en la mano, dos veces agarra una silla. No iba a achicarse nunca el chabón. Lo veo levantando una silla dos veces y digo, che no quiero estar acá. No quería estar ahí desde el minuto uno”.

“Me fui al pasillo porque cuando vi que se estaba pudriendo todo dije no quiero estar acá, me voy. Sigue el quilombo en los pasillos y se empiezan a correr entre ellos en los pasillos. Porque Camisetas Nani no se quería ir, quería seguir peleando. Y el Turco no iba a dejar que se vaya, lo quería agarrar. Lo quería matar. De hecho se agarraron en el pasillo, el Turco lo agarró de la cabeza”, reflejó.

Lo cierto es que, según aclararon, García y Chao habrían mantenido un contacto posterior para finalizar el conflicto. E incluso el programa saldría al aire el próximo jueves...