Los mejores memes de la pelea del Turco García en su programa: de la primera aparición de Ricardo Chao a la huida de Luquitas Rodríguez

El Archivo De La Buena Relación Entre Camisetas Nani Y El Turco Garcia Antes De La Pelea

El mundo de Internet vivió una noche agitada por el episodio que protagonizó Claudio Omar García durante su programa ‘Lo del Turco’. En plena grabación del siguiente episodio, el ex futbolista de Racing Club se enojó por uno de los chistes que realizó un invitado en varias oportunidades y el conflicto explotó en una gresca mano a mano a un lado de la mesa. Un productor estaba transmitiendo en vivo por Instagram parte del programa y en cuestión de pocas horas el video se volvió viral en las redes sociales.

Los usuarios se divirtieron con la inesperada pelea y los memes no tardaron en llegar. En la famosa red social X, previamente conocida como Twitter, apareció un antiguo video en el que se aprecia la buena relación que mantenían el Turco y Ricardo Chao -conocido por ser propietario del local “Camisetas Nani”. En el fragmento se visualiza cómo el coleccionista de remeras de fútbol le pide un autógrafo a Claudio en una vieja casaca de la Academia antes de tomarse una cariñosa foto.

La primera aparición pública de Chao después de la gresca fue en una historia de Instagram del cantante argentino, Homer el Mero Mero. El artista filmó el local del cual es dueño Ricardo y lo etiquetó junto a un emoji de un guante de boxeo. “Dale papá, Mohamed Alí”, lanzó al aire durante la publicación mientras se escucha como el protagonista del escándalo comienza a tararear la canción Gonna Fly Now de Bill Conti que se hizo famosa por la serie de películas que tiene a Rocky Balboa como protagonista.

La Primera Aparición De Camisetas Nani Después Del Conflicto Con El Turco García

Otro apuntado en las bromas justamente no estuvo directamente involucrado en el cruce de puños: el streamer Lucas Rodríguez. El humorista quedó en el medio del Turco y Tati y su huida en el momento que comenzaron a volar las piñas concentró la atención del público. Más tarde Luquitas contó en transmisión por su canal de Twitch lo que fue su perspectiva de lo sucedido.

“Yo ya me doy cuenta que estoy ante una situación de piñas. Pero no quería levantarme e irme antes que las piñas se consumen. Soy muy cagón, pero no podía ser tan cagón. No podés irte antes que alguien tire un tiro. Atino a hacer la de Xavi, miro a Nani, se para, va a buscar. Miro al Turco, se para. Nunca lo vi así en mi vida, viendo en rojo. No esperaba por nadie. No había chance de un llamado a la reflexión. Un ‘che y si lo pensamos’. Fue una bomba nuclear“, aclaró Luquitas.

Cabe destacar que la grabación tuvo como invitados a Rodríguez, acompañado de sus compañeros de Paren la Mano, Joaquín Cavanna y Germán Beder, además de Coscu, Chao y Marcelo Toscano, que es un habitué de la emisión. Tras este violento suceso, la grabación continuó por pocos minutos sin Ricardo y algunos de los presentes, aunque se desconoce si será publicado el jueves 21 de marzo, ya que en las próximas horas está anunciada la difusión de un capítulo con el periodista Horacio Pagani y el ex futbolista Quique Hrabina, entre otros invitados, grabado previamente.

LOS MEJORES MEMES DEL CONFLICTO ENTRE CLAUDIO GARCÍA Y RICARDO CHAO