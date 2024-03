Alejandro Galán habló tras romper su exitosa pareja de pádel con Lebrón en medio de un escándalo: “Fue desagradable para todos”

Ale Galán explica la ruptura con Juan Lebrón

Una noticia sacudió por completo al mundo del pádel luego de que se confirmara la ruptura de la exitosa pareja que conformaban los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, quienes dominaron el deporte de la paleta en los últimos tres años. Luego de que Lebrón contara públicamente algunos detalles de lo acontecido con su compañero, ahora fue el turno de Galán de dar su punto de vista en diálogo con El Partidazo, programa que se emite por Cadena Cope.

El detonante para que este dúo se disolviera se dio durante el duelo de octavos contra la dupla conformada por Mike Yanguas y Javi Garrido en el torneo de Doha. Lebrón tuvo un comportamiento agresivo contra sus rivales que generaron una tensión en la cancha. El compañero de Galán incluso le tiró un pelotazo a Yanguas, que provocó una intensa discusión e insultos entre las partes.

“Soy una persona que huye de la polémica. Es fácil explicarlo, algo natural. Las parejas a veces se rompen. Es algo sencillo. No es una decisión deportiva. Juan y yo hemos marcado una historia en todo el pádel que se va a recordar y eso es lo que yo me voy a llevar”, comenzó su relato, en el que buscó calmar los ánimos tras la ruptura y empezar a entrenar con su nuevo coequiper, el argentino Federico Chingotto.

El español Alejandro Galán se separó de su compañero Juan Lebrón, con quien venía jugando desde 2020 y dominó el pádel en el mundo

Durante la charla, el jugador de 27 años enfatizó en que la imagen que dejó Lebrón en Doha no es la habitual. “El año pasado en lo deportivo no pudimos estar al cien por cien por la lesión de Juan. No hicimos el año pasado como queríamos y este año hemos arrastrado quizás todo eso. Juan es una persona excepcional pero es verdad que es temperamental y en pista va con las revoluciones muy altas. Lo de Doha no lo había tenido nunca. Se equivocó, lo ha reconocido y ha pedido disculpas. A mí en cuanto acabó el partido. Sabe las consecuencias que ha podido tener todo eso. No quiero que Juan quede como que es así habitualmente. Es la primera vez que se da una situación así que se hace tan grande”, contó. Y luego, añadió: “En cuanto salgo de la pista, con la tristeza de despedirme de un major mal, con mala sensación de juego, con mala sensación por lo ocurrido... fue desagradable para todos. No fue un día fácil. Me fui triste a casa y rápido, en el primer vuelo que pude coger. En el aeropuerto se disculpó. Yo mantenía el cabreo general. No tuvimos una conversación más larga”.

Galán dejó entrever que las cosas con su pareja no venían bien desde hace un tiempo: “Después de entrenar en Madrid, que no me sentí del todo cómodo. Venía ya tiempo dándole vueltas. Era un sentimiento que tenía cada vez más recurrente. Por la tarde ya tenía la decisión tomada. Quise llamarle y le dije que no quería continuar para que él tuviese también tiempo para buscar la mejor opción posible. Le pilló por sorpresa. A ninguno nos gusta que acabe de empezar la temporada y estemos en esta situación. Lo había valorado todo ya y creo que lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos”.

“El último entrenamiento fue frío y después hablamos en persona. Fue una charla profunda. Llevamos muchos años juntos como compañeros. Nos dijimos cada uno lo que pensábamos y nos quedamos con que queríamos acabar bien. Somos muy jóvenes y hemos ido mejorando ambos pero sentía que tenía que acabar el proyecto. Me quedo con todo lo vivido. Será recordado en el pádel. No hay tanta gente que haya conseguido ser número uno”, agregó el número cinco del World Pádel Tour.

El madrileño manifestó qué “esto pasa en el pádel. Sabés que no vas a seguir con la pareja y jugás algún torneo. Somos profesionales y vamos a intentar despedirnos de la mejor manera. Ojalá sea ganando” y que “esto es como una pareja sentimental. Hemos ido superando dificultades. El año pasado en lo deportivo no fue bueno y hablamos de lo que necesitábamos para continuar. Yo me llevo el Juan Lebron de siempre”.

“Seguro que volveré a jugar con él. Hoy hablaba con el seleccionador y le he dicho que si tengo que jugar con Juan porque es lo mejor que le va al equipo no tengo problema. Como si me tengo que pasar a la derecha. Nosotros estamos arriba, jugadores top luchando por finales cada torneo no hay tantos y quién sabe lo que depara el futuro”, advirtió.

Por último, le dedicó unas palabras a su nuevo compañero: “Con Chingotto las sensaciones son muy buenas. Estaba yo hasta nervioso de entrenar con él. Fue la primera persona a la que llamé. Creo que vamos a encajar muy bien”.