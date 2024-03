El mensaje de Vélez por el Día de la Mujer tras la denuncia por abuso sexual contra cuatro futbolistas del club

El comunicado de Vélez por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras (@Velez)

Vélez Sarsfield está consternado por una denuncia por abuso sexual que involucra a los futbolistas del plantel profesional Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentin y Braian Cufré y en medio de las investigaciones que lleva adelante la justicia de Tucumán, la institución de Liniers emitió un comunicado referido al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras que se conmemora el 8 de marzo.

“Este 8M queremos saludar y reconocer a todas las mujeres que día a día aportan su dedicación y compromiso por y para la grandeza de nuestra institución. También a aquellas mujeres que a lo largo de nuestra historia contribuyeron con su lucha por un Vélez más justo y con igualdad para todas y todos”, comenzó el mensaje del Fortín en las redes sociales oficiales.

Luego, aprovecharon para mencionar la causa por la que cuatro de sus futbolistas fueron acusados de violar a una joven de 24 años en la habitación del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán el pasado 3 de marzo luego del partido que Vélez disputó en esa provincia ante Atlético por la fecha 8 de la Copa de la Liga.

“En el marco de los hechos de público conocimiento que consternan a todo Vélez, hoy nos convoca a seguir pensando y reafirmando la necesidad de propuestas que reivindiquen la lucha por la igualdad de derechos a través de la implementación de acciones que promuevan la concientización y difusión ante situaciones de violencia con motivo de género, así como también fomentar acciones que eliminen el acoso sexual, acoso deportivo y discriminación en todas sus expresiones”, concluyeron.

La Comisión Directiva de Vélez activó el protocolo del departamento de género que tiene el club y tomó la decisión de separar del plantel profesional que comanda Gustavo Quinteros a los cuatro futbolistas involucrados en los hechos, aunque siguen entrenando de manera diferenciada en la Villa Olímpica.

El arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien habría arreglado la cita con la mujer en su habitación, fue el único de los acusados que se expresó sobre lo sucedido y lo hizo en sus redes sociales. “Repudio la violencia de cualquier tipo. Respeto la integridad física y sexual de toda persona. Confío en la rápida acción de la Justicia”, escribió el jugador de 37 años en su cuenta de Instagram.

Este viernes también habló el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, quien estuvo presente en Tucumán el día de los hechos. “Sí, estamos impactados. Yo estaba en el lugar, en la puerta del hotel, a la hora que dice la chica que ingresó. Debe haber pasado por adelante mío y no me di cuenta. No sé cómo manejarlo, no tenemos información. El club no está imputado, entonces no tiene acceso a la causa, por lo cual nos cuesta conseguir información”, fue lo primero que declaró el dirigente en diálogo con DSports Radio (La Noche DSports).

Aunque sin dar nombres, Berlanga confirmó luego que uno de los implicados lo llamó por teléfono: “Me dijo algunas cosas, pero le contesté que prefería no saber nada y que esperara a que declarara o le diera explicaciones a la Justicia, yo no tenía por qué saberlo. Uno tiene contacto con los jugadores y hay más o menos aprecio, uno los quiere, entonces si se deja llevar por eso, quizás sale a defender algo que no es real”. Y añadió: “Le dije que no me cuente más nada, que lo dijera donde lo tenía que decir o creyera conveniente. Ya nos reuniremos, pero no para que nos den explicaciones porque no soy yo quien los va a juzgar. Yo puedo juzgar a nivel persona, pero la Justicia lo hará”.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield

Al mismo tiempo, Berlanga reveló que el jugador que se comunicó con él le avisó que mandaría una carta al club para pedir que no lo separaran de los entrenamientos: “Le respondí que no iba a ser separado, pero sí que trabajarían de forma diferenciada hasta nuevo aviso y saber de qué se trata. No quiero impulsar una sanción porque después me puedo arrepentir. Ojo, no pongo en duda a la chica, pero hay que ver si estaban los cuatro, si uno salió, si todos salieron o se quedaron... Son elementos que debe tener la Justicia”.

El departamento de género de Vélez se puso a disposición de la chica que realizó la denuncia, mientras que el pope del Fortín también contó que habló con el técnico Gustavo Quinteros: “Dijo que por arriba de todo está la institución, amén de lo deportivo. Él nos comentó que tuvo situaciones en Chile, donde un jugador fue sancionado por el club y con otro se tomaron sanciones hasta la Justicia, pero después se demostró que no tenía culpabilidad en los hechos. Por eso hay que ser cuidadoso”.

Sobre el respaldo que el club puede darles a sus futbolistas, blanqueó: “Se los puede cobijar hasta un punto. En otro punto, a ver muchachos, seamos responsables, no es una pavada. No es que te escapaste de la concentración para tomar una cerveza en la esquina, no. Es un delito muy grande. Entonces tenemos que esperar a que todo avance y nos nutran de información para tomar decisiones nosotros mismos”.

Finalmente, Berlanga se refirió a los tiempos que maneja la Justicia y el apartamiento momentáneo de los elementos del plantel fortinero: “Hay que analizar el día a día y ver el grado de culpabilidad que pueda tener cada uno. No los vamos a tener corriendo nada más que por la Villa Olímpica si la Justicia tarda dos años en expedirse. Alguien debería decir si están habilitados para desempeñarse naturalmente o no. Todo es tan prematuro, de golpe y sorprendente que no queremos tomar una decisión errónea ni en contra ni a favor”.