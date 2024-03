La insólita reacción del Kily González tras la victoria de Unión ante Boca y el dardo que le dedicó al Xeneize

La reacción del Kily González tras la victoria de Unión y el dardo a Boca

Unión de Santa Fe logró un triunfazo como local ante Boca Juniors y se metió de lleno en la pelea por la Copa de la Liga. El Tatengue se impuso en el final gracias al gol de Claudio Corvalán de cabeza y con 15 unidades se colocó en zona de clasificación a la segunda fase, desplazando a Racing Club del último lugar que brinda el pase de ronda (14). Por su parte, el Xeneize se mantiene por debajo con 13 unidades y al igual que la Academia, fuera del lugar de privilegio, en nueve fechas disputadas.

Fue un encuentro muy disputado, con protestas y fiel a su costumbre, Cristian González lo vivió con mucha intensidad. Es por eso que no sorprendió su reacción apenas el árbitro Fernando Rapallini pitó el final del partido que se llevó a cabo en el Estadio 15 de Abril. Con manos en alto y pegando saltitos, el Kily celebró con su público y se abrazó con todos en el banco de relevos.

Luego, el entrenador tatengue tuvo un momento de análisis en plena euforia con el periodista de TNT Sports, Mariano García. “La verdad que hicimos un partido terrible. El equipo se entregó al 100. Creo que Boca no nos pateó al arco. Y bueno, fuimos justos vencedores”, aseguró el ex futbolista xeneize, quien no tuvo reparos en marcar la poca vocación ofensiva de su rival.

“Uno lo vive de esta manera, amo el fútbol, amo este deporte y tengo a mis jugadores que están totalmente comprometidos”, continuó el Kily González sobre sus maneras de mostrarse en cada partido bien pegado a la raya de cal. “Intentamos hacer lo mejor posible, pero lo que más rescato es la entrega de los jugadores, de querer crecer y eso es a lo que uno lo llena de orgullo”, valoró el DT del plantel que a medida que transcurre la temporada se asienta cada vez más, dejando atrás aquel elenco temeroso que peleó hasta la última fecha en el torneo pasado por la permanencia en Primera División.

“Terminó, andá a festejar”, le dijo Chiquito García. “Me voy a festejar”, soltó el entrenador de 49 años, quien lo despidió con un beso en la mejilla.

Pero no fue todo alegría para Cristian González. Durante gran parte del partido, en especial en el primer tiempo, se quejó con la terna arbitral ante cada fallo. Algunos polémicos, como el que ocurrió a los 8 minutos. Fue en una acción en la que Cristian Medina llegó tarde a una disputa por la pelota y le metió un planchazo a Franco Pardo.

El volante del Xeneize recibió la tarjeta amarilla de parte del árbitro Fernando Rapallini y pese a los reclamos de todo el bando tatengue, el VAR a cargo de Yamil Possi avaló su decisión. De inmediato, todo el bando local reclamó por la intervención de la tecnología para que cambie la decisión y expulse al jugador de la Selección Sub 23.

Pese a los reclamos del Kily González, según explicó el analista en arbitrajes Miguel Scime, la decisión del cuerpo arbitral en su conjunto estuvo correcta, ya que se trató de una disputa temeraria, porque el contacto es a ras del piso, y la misma debe ser sancionada con tarjeta amarilla. Asimismo, el VAR a cargo de Yamil Possi termina avalando la decisión y coincidió con el juez principal, ya que la intensidad de la falta es media.

En la próxima fecha Boca Juniors recibirá a Racing Club el domingo desde las 21:30. Será un choque por la cuarta colocación del grupo y con el objetivo de poder meterse entre los ocho mejores para avanzar en las instancias eliminatorias. En tanto, Unión de Santa Fe visitará a Defensa y Justicia el mismo día, pero a las 19:15.

