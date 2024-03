Estallaron los memes tras la derrota de Boca Juniors ante Unión: Diego Martínez, Campuzano y Janson fueron los apuntados

Boca Juniors se presentó en Santa Fe y cayó sin atenuantes con Unión. Una derrota que caló hondo en un plantel que venía ilusionado por su gran triunfo como local ante Belgrano y una actuación destacada en el Monumental ante River Plate. Sin embargo, el Tatengue le planteó un partido de igual a igual, le sacó la pelota y lo terminó venciendo en el final con gol de Claudio Corvalán de cabeza.

El Xeneize no tuvo reacción y fue ahí cuando el entrenador Diego Martínez comenzó a mover el banco en busca de respuestas. Sin embargo, el planteo no salió como lo esperaba. Tampoco hubo buenos rendimientos en todos sus futbolistas. Los cambios no funcionaron y los hinchas de Boca Juniors reaccionaron en las redes sociales con los clásicos memes.

Jorman Campuzano, quien fue reemplazado al minuto 93 tras el gol de Unión, le cedió su lugar a Vicente Taborda, uno de los jugadores predilectos de los fanáticos. El colombiano no fue el único apuntado por los hinchas, también Lucas Janson que entró en el complemento. El ex Vélez Sarsfield sigue sin poder coronar buenas actuaciones y en las redes sociales explotaron.

Otros, a modo de broma, se quejaron de la camiseta alternativa amarilla con la que jugó Boca Juniors, la cual tildaron de “mufa”. Pipa Benedetto, quien nuevamente jugó pocos minutos, volvió a ser apuntado junto con Luca Langoni, de bajo nivel. Mientras que el ex delantero xeneize, Nicolás Orsini también fue mencionado por el temor de que se produjera la famosa “ley del ex”.

Los mejores memes que dejó la derrota de Boca Juniors ante Unión: