“Si lo agarra, lo parte”: AFA difundió el diálogo del VAR en la jugada más polémica de Barracas Central-Independiente

El empate 2-2 entre Barracas Central e Independiente en el estadio Tomás Adolfo Ducó generó un ida y vuelta de declaraciones entre los protagonistas. Una de las jugadas más discutidas del encuentro sucedió en el minuto 20 del primer tiempo cuando Alexis Domínguez realizó una infracción sobre Iván Marcone que despertó el pedido de expulsión de todo el Rojo. Luego de varias horas de cruces y opiniones al respecto de la patada, la AFA difundió el audio del VAR del momento.

“Tras una disputa por el balón, un jugador de negro golpea a un adversario de forma temeraria con la punta de su botín luego de pisar el balón, sin fuerza excesiva y sin poner en riesgo el físico del adversario mostrando un claro arrepentimiento al momento de la infracción”, indica la voz en off. En relación a la labor de Pablo Dóvalo, afirma: “El árbitro, a sólo tres metros de la acción e inmejorable ángulo, hace una correcta evaluación y amonesta al jugador infractor”.

A continuación, se mostró la comunicación en vivo del momento con la voz del juez principal explicando por qué no mostró la tarjeta roja de entrada. “Es un roce. Escuchame, pisa la pelota y sigue. Pisa la pelota, patina y roza. Creéme que si lo agarra, lo parte. Se resbala arriba de la pelota. Yo te doy una explicación si la querés aceptar o no, depende de vos”, argumentó Dóvalo durante el tumulto que se generó mientras los médicos ingresaron a atender al volante de Independiente.

Mientras tanto, Luis Lobo Medina revisó la infracción y consideró que tampoco era de expulsión. “Hay un slice, no hay intensidad. Lo toca con la punta del pie en la canilla pero hay un slice, pasa y no hay intensidad. Le quiero confirmar pero está hablando con Marcone. Flaco te confirmo la amonestación del jugador número 9 negro”, fueron las palabras del árbitro VAR sobre la acción.

Penal no concedido a Independiente vs. Barracas Central

Más temprano, AFA había dado a conocer cuál fue la decisión del equipo arbitral en el penal que reclamó Independiente sobre el final del partido, con un empujón y una mano de Carlos Arce en una acción con Felipe Aguilar.

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto. Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional, por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, señaló la voz en off que presenta los diálogos entre el juez principal Dóvalo y el árbitro Lobo Medina, cargo del VAR.

Independiente, por su parte, citó a una conferencia de prensa donde Carlos Tevez respaldó las declaraciones que lanzó después del empate. “Sigo insistiendo y hoy más tranquilo, sigo insistiendo que nos robaron. No voy a cambiar mi versión. Los que me conoce saben que lo que veo lo digo. Mi versión es que sigo mirando la jugada, las chiquitas, todo, y sigo insistiendo que perjudicaron a Independiente. Lo que va a pasar después, si salgo a decir una cosa o no y perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado”, explicó el entrenador.

El reparto de puntos con Barracas Central le impidió al Rojo escalar a lo más alto de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y quedó en igualdad de unidades con Instituto, pero con peor diferencia de gol, en el primer lugar a la espera de que juegue River Plate esta noche frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Justamente contra el Millonario será la próxima presentación del cuadro de Avellaneda el sábado 9 de marzo a las 19.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.