Sismo tras el “Horner Leaks”: los rumores de crisis matrimonial y una reunión que podría eyectar al jefe de Red Bull de la Fórmula 1

El jefe de Red Bull, Christian Horner, está en el ojo de la tormenta (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

La 75ª temporada de la Fórmula 1 ya está en marcha, pero la mayoría de los focos están completamente alejados de lo que sucede en la pista. Red Bull parece prepararse para otro año exitoso con un Max Verstappen implacable, pero inesperadamente deberá surfear la enorme crisis que se desató a horas del primer Gran Premio que se realizará en Baréin. La escudería anunció la absolución del jefe Christian Horner tras una investigación interna por “comportamiento inapropiado” luego de semanas de tensión, pero eso pareció abrir una caja de pandora.

Un email anónimo envió le envió un archivo con cientos de mensajes de WhatsApp que serían propiedad del hombre que desde hace 19 años lidera las estructuras de la escudería de la bebida energizante. Los Horner Leaks llegaron a 149 figuras clave de la Fórmula 1, incluyendo allí periodistas, autoridades y los otros directores de equipo de la Máxima.

Horner parecía haber salido victorioso tras la absolución de su equipo, pero apenas unas horas más tarde explotó este escándalo. Si bien intentó bajarle la espuma en sus primeras palabras desde el paddock, su cara está en todas las portadas del mundo. “No voy a comentar una especulación anónima, pero lo repito: siempre he negado las acusaciones”, había dicho.

El diario británico Daily Mail es tajante sobre la situación con su esposa, la ex Spice Girl Geri Halliwell, y habla de un “colapso total” del matrimonio de nueve años tras la filtración. Este periódico pone “en duda” a la pareja y cita declaraciones de una fuente cercana a la artista: “Geri ha estado viviendo en esta burbuja feliz durante tantos años, pensó que tenía a su príncipe y su caballero de brillante armadura, pero ahora esto. Ella pensó que todo había desaparecido, estaba encantada y muy contenta cuando supo que Christian había sido absuelto”, aseguraron que dijeron desde el entorno de Geri.

Al mismo tiempo, afirman que había planeado desembarcar en el primer Gran Premio de la temporada para acompañar a su marido pero que eso ahora es “altamente improbable” y aseguran que se “sintió humillada” por estos mensajes que se filtraron. “Christian prometió todo el tiempo que no había nada en ello”, aseguró la fuente mencionada.

Los diarios ingleses plantean una crisis matrimonial entre Horner y Geri (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Pero mientras los cimientos de su vida privada parecen resquebrajarse, el hombre que recibe un salario estimado en 10 millones de dólares –según el diario The Sun– debe enfrentar los problemas también en el mundo motor. El diario The Times afirma que esta filtración pone su “futuro en juego” y advierte que podría haber una segunda réplica de este sismo: “Hubo preocupación de que Horner pudiera ser el objetivo de una nueva filtración, con rumores de que un segundo correo electrónico llegaría el viernes por la tarde”.

La “falta de claridad” mantiene preocupada a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la Fórmula 1 (propiedad de Liberty Media Group): “Muchos en el paddock creían que la conclusión de la investigación no pondría fin a la saga”, afirmaron en el citado medio.

Lo cierto es que Horner mantendrá “conversaciones cruciales” con el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem este viernes, según adelantó el periódico The Guardian inglés. Y esto abrirá un capítulo legal que podría eyectar a Horner de la categoría tras dos décadas de éxito absoluto al mando de Red Bull: “Se entiende que la FIA y la F1 están en estrechas conversaciones para evaluar el impacto del furor en el deporte”.

La FIA solicitaría una copia de la investigación que realizó Red Bull, al mismo tiempo que empiezan a mirar en detalle los artículos del reglamento que podría haber incumplido el equipo campeón durante la investigación.

Los distintos medios del mundo hablan sobre los alcances del artículo 12.2.1 F, que establece: “Cualquier palabra, hecho o escrito que haya causado daño o pérdida moral a la FIA, sus órganos, sus miembros o sus directivos y, más en general, al interés del deporte del motor y a los valores defendidos por la FIA”.

También se posicionan sobre el Artículo 12.2.1.G que afirma que “cualquier falta de cooperación en una investigación” se considerará una falta, poniendo sobre la mira el accionar de la investigación de Red Bull. Al mismo tiempo que está sobre la mesa el Artículo 12.2.1.C del Código Deportivo Internacional que se posiciona específicamente ante “cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del deporte del motor en general”.

Las capturas de los supuestos chats entre Chris Horner y la empleada de Red Bull (@themikeawesome3)

Todavía se mantiene el estricto hermetismo desde la FIA y la Fórmula 1, a la espera de conocer en detalle todo lo sucedido y las versiones. Mientras tanto en el paddock todos hablan de este correo electrónico que llegó a las cuentas de personalidades destacadas de la Fórmula 1, incluyendo una dirección que parecía pertenecer a Jos Verstappen, el padre de Max.

Con el nombre “Feb Twenty Ninth”, envió un enlace de Google Drive mientras se desarrollaba la segunda sesión de entrenamientos libres. El correo electrónico, según especificó The Times, decía: “Tras la reciente investigación y declaraciones de Red Bull, le interesará ver los materiales adjuntos”. El sensacionalista The Sun detalle que “si bien no parece haber imágenes explícitas en los mensajes, algunos de los textos son de naturaleza sexualmente sugerentes”.

Luego de la investigación, que tendría unas 150 páginas basadas en más de 60 horas de entrevistas con Horner y otros miembros del personal, el diario The Sun afirma que Red Bull Racing quedó “paralizado” tras esta filtración que vuelve a poner en jaque la estabilidad de la escudería que domina la Fórmula 1.