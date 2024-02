El dardo de Pablo Solari a Boca tras marcar el gol de River en el Superclásico

Pablo Solari fue uno de los grandes protagonistas del Superclásico que River y Boca igualaron 1-1 en el Monumental. El delantero, de 22 años, abrió el marcador para el local, luego de un pase de Enzo Díaz que lo puso a correr, su gran virtud. En velocidad, le sacó a ventaja a Nicolás Figal, definió al medio, Sergio Romero dio rebote y el puntano no perdonó. Fue su segundo tanto luego de perderse el inicio del certamen por haber participado con la selección argentina del Preolímpico, en el que ayudó a que la Albiceleste sacara pasaje para París 2024. La fecha pasada, le había marcado de cabeza a Banfield.

No sólo gritó: el ex Colo Colo y Talleres fue de lo más incisivo del conjunto que dirige Martín Demichelis. Ante la lesión de Miguel Borja -ingresó en el segundo tiempo- hizo dupla de ataque con Facundo Colidio, sin darle referencia clara a la defensa del Xeneize. Y, sobre todo en la primera media hora de partido, ambos representaron una preocupación para la visita.

Tal vez, con esa imagen en la retina, y ante el hecho de que Cristian Medina terminó igualando tras un desborde de Lautaro Blanco cuando Boca tenía el balón, pero le costaba ser incisivo, Solari demostró su fastidio ante el score final, que de todos modos catapultó a su equipo a la cima de la Zona A de la Copa de la Liga -junto con Independiente-.

“Nos vamos con sabor a poco porque fue un partido en el que no te patean nunca y nos marcaron un gol en la única que llegaron”, fue el dardo que le lanzó al conjunto de La Ribera, apenas finalizado el cotejo. “No esperábamos su gol porque ellos no nos estaban lastimando. Propusimos más nosotros y merecimos más”, completó su mirada.

“Tenía la sensación que estaba en fuera de juego y le pegué al arco, pero rebotó en las piernas de Romero”, hizo una radiografía de su conquista. Dejó el campo a los 65 minutos, precisamente para dejarle su lugar al colombiano Borja. Se lo vio dolorido, hecho que encendió las alarmas entre los fanáticos, pero él mismo se encargó de aclarar qué le sucedió.

“Del gemelo me acalambré, y un golpe que después me lo puso duro. Martín (Demichelis) decidió que saliera porque era lo mejor para el equipo”, se explayó, dando a entender que no será baja para los próximos compromisos. El sábado 2 de marzo, la Banda visitará a Talleres en Córdoba por la fecha 8 del certamen doméstico.