El Tata Martino reveló el plan que tiene con Messi para esta temporada del Inter Miami y habló de la chance de que dispute los Juegos Olímpicos

El Tata y la gran figura del Inter Miami: Lionel Messi

“Me encontré con el mismo Messi que llegó a mediados del año pasado, está muy bien, se entrenó muy bien, se recuperó de la inflamación en el aductor, podría haber jugado la totalidad de los minutos con Newell’s (estuvo 60 en cancha) si hubiese querido”, le dijo a Infobae Gerardo Martino, el entrenador del Inter Miami, en la previa del arranque de la temporada 2024 ante el Real Salt Lake City el próximo miércoles 21 de febrero.

El Tata reconoció que va a dosificar la presencia del capitán en los partidos de su equipo. “Nosotros no podemos traer a todos los jugadores que queremos, sabemos que en marzo y en junio lo tenemos que reemplazar, el tema es que no tenemos libertad de contratación, por eso tenemos que ajustar el plantel para tener jugadores que nos permitan tener aspiraciones ofensivas cuando él no juega, encontrar alternativas a eso no es fácil”, expuso.

Al ser consultado sobre el lugar que más le gusta que Lionel Messi ocupe en el campo de juego, Martino comentó que intentará que “no tenga tanto desgaste y que reciba la pelota en los metros finales, en zona casi de definición, que es 15 metros atrás que cualquier futbolista. Lo peor que nos puede pasar es que no toque la pelota. Nosotros tenemos un engranaje que podemos acomodarnos rápidamente al lugar donde él termina, para poder recuperar la pelota con cierta premura”.

Tras la reciente clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024 y ante el interés de Javier Mascherano (entrenador de la Sub-23 Albiceleste) de sumarlo al equipo, Martino dio un ejemplo similar con un jugador de Paraguay: “Diego Gómez tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos, sabemos que a la Copa lo tenemos que dar, y a los Juegos no, nos comunicamos; allá tengo mucha gente amiga (Martino dirigió a la Albirroja entre 2007 y 2011) y le dije que elijan solo una. Yo soy pro-selección, pero en este caso que hay dos competencias juntas y que implica que un jugador esté más de dos meses por fuera, entonces ellos me van a comunicar para qué torneo lo quieren”.

El Tata se mostró a gusto con el grupo que dispone, reconoció que viene evolucionando sustancialmente en el aspecto defensivo y que su deseo es poder contar con la totalidad de los jugadores en la semana previa al clásico ante Orlando City SC (se enfrentan el sábado 2 de marzo): “Ahí vamos a ver para qué estamos”.

“Hay un plantel que, cuando mirás los nombres, provocan en algunos mucho entusiasmo y en otros muchas ganas de ganarnos, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo nuestro, por suerte tengo un plantel que sabe con lo que vamos a enfrentarnos y estamos dispuestos a competir”, dijo en respuesta a si es una presión extra tener jugadores de la talla de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Sobre el atacante uruguayo, la otra gran figura con la que cuenta el Inter Miami; que hará su debut oficial ante Real Salt Lake City y se especuló mucho sobre el estado de su rodilla, aclaró que “se entrena con normalidad, no hay un día que haga un trabajo diferenciado, hoy no tiene ningún problema desde lo físico como para decir que el análisis no tiene que hacerse desde lo futbolístico, queda por ver las respuestas dentro de la cancha cuando arranque el torneo”.

Martino comentó que no cree que tenga sorpresas para el miércoles y que ya tiene en su cabeza los once futbolistas que debutarán en la temporada, que de momento contará con cuatro competiciones (la liga de la MLS, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y la US Open Cup -aunque este certamen está en duda-).